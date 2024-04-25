【最新弹床好去处推介】将军澳中心x Kiztopia星际弹游太空站

香港，2024年4月25日 - (亚太商讯) - 新加坡最大的亲子游乐中心 Kiztopia 将于5月在将军澳中心开设全港第2间分店，占地13,000平方英尺的新分店是 Kiztopia 在香港最大的室内游乐场！为了庆祝新店入驻商场，将军澳中心将于4月29日至5月26日特别与 Kiztopia 联合推出“将军澳中心 x Kiztopia星际弹跳太空站”。商场中庭将采用新店的“太空”主题，推出期间限定的弹床游乐空间，让大朋友和小朋友仿佛置身于太空的无重状态，尽情弹跳，为迎接新店开幕做好准备。在这里，你需要胆量和体能！除了要征服超过6米高的弹床，场内还设有“冲刺跑道”、“投篮火箭球池”、“锤牙棒隧道”、“6米高滑梯”和“弹弓障碍赛道”五个专用区域，为你的太空之旅做好准备！将军澳中心和 Kiztopia 还为大家准备了惊喜彩蛋。喜欢探索和发明的科学家猴子 Mark 将换上在香港首次亮相的太空造型，在指定的星期日与大家见面！

要开始太空之旅，当然要尽早行动！从即日起，两大“早鸟折扣优惠”率先登场，The Point 会员可以享受最多85折的预购优惠；场内各大商户也联合推出近60项惊喜礼遇，鼓励大家在太空中冒险！

超过6米高的刺激弹床，5个体能挑战专区，4月29日起限时开放

“将军澳中心 x Kiztopia星际弹跳太空站”高达6米，一群可爱的卡通角色兔子Raby、蜜蜂Honey、巨龙Drago、河马Happy、小象Eli换上太空服，与大小朋友一起探索宇宙！太空站特设五个检查站，包括“冲刺跑道”、“投篮火箭球池”、“锤牙棒隧道”、“6米高滑梯”和“弹弓障碍赛道”，大小朋友可以在这里尽情弹跳，感受太空的飘浮世界！

第一站：“冲刺跑道”

在我们的冲刺跑道上，你可以感受到身体轻盈地跃起，每一次弹跳都仿佛挣脱了地心引力。在运动健将 Tiger 的指导下，你可以感受到零重力冲刺的快感，就像太空人在外太空遨游一样。

第二站：“投篮火箭球池”

在兔子 Raby 的带领下，攀爬到高处，再滑到球池中，瞬间感受升空与降落的快感！

第三站：“锤牙棒隧道”

挥动双臂拍打“沙包”，每一次拍打都仿佛在宇宙中击飞彗星，汗水像流星一样，闪耀着光芒。在这个区域，你可以超越自我，挑战体能的极限，让自己变得更强大。

第四站：“6米高滑梯”

穿越长达5.5米的滑梯，小朋友可以从太空站的高处滑下，仿佛在宇宙中飞翔，这对于小朋友来说绝对是一次胆量的挑战！幸好有巨龙 Drago 为大家加油鼓劲，大家鼓起勇气滑下去！

第五站：“弹弓障碍赛道”

这是一个考验身手的小游戏，穿越弹弓状的障碍物，模拟太空飞行时需要避开障碍物的情境！

科学家猴子 Mark 将换上全港首次亮相的太空服，在活动期间的指定星期日惊喜现身，与大人和小朋友合影，留下一些美好的记忆！

全港首次亮相的太空猴子 Mark 见面会

日期：5月12日、5月19日、5月26日（星期日）

时间：下午2点至5点（每次20分钟，每整点和半点开始）

活动详情：身穿太空服的猴子 Mark 将亲临将军澳中心星际弹跳太空站，与大家见面并拍照。

两大早鸟折扣优惠，即日起开始抢购，The Point会员可用积分兑换门票

“将军澳中心x Kiztopia星际弹跳太空站”活动将于即日起至5月26日举行，平日票价为48港币（25分钟），周末及公众假期票价为68港币（25分钟）。想要获得优惠，当然要在活动开始前尽早抢购门票，享受“早鸟折扣优惠”！在指定日期内，公众和 The Point 会员可以通过指定平台预购门票，分别享受最低9折和85折的早鸟优惠，以超低价格开启太空之旅，不要错过！

一般票价

平日：48港币（25分钟）

周末及公众假期：68港币（25分钟）

日期：4月29日（星期一）至5月26日（星期日）

购票地点：Kiztopia将军澳中心店（G35-G40）

【85折！】The Point会员专享，早鸟折扣优惠

日期：即日起至4月28日

购票地点：Kiztopia将军澳中心店（G35-G40）

公众共享，早鸟9折优惠

日期：即日起至4月28日

购票方式：通过 Klook 平台或前往 Kiztopia将军澳中心店（G35-G40）

The Point会员的福利不仅如此！The Point会员在场内消费电子货币满600港币，即可免费兑换“星际弹跳太空站”平日门票1张（包含1名大人和1名小孩；25分钟套票）；消费满900港币（最多累计2张发票），可兑换“星际弹跳太空站”假日门票1张（包含1名大人和1名小孩；25分钟套票）；消费满2,200港币（最多累计3张发票），可兑换 Kiztopia 将军澳中心店价值158港币的平日门票1张（包含1名大人和1名小孩；1小时套票）；消费满3,000港币（最多累计3张发票），可兑换 Kiztopia 将军澳中心店价值208港币的假日门票1张（包含1名大人和1名小孩；1小时套票）。大人们可以在这里购物，而小朋友可以在这里尽情玩耍！数量有限，送完即止。

The Point会员门票兑换

日期：即日起至送完即止

时间：下午1点至10点

地点：将军澳中心 G/F 中庭 VIP 会员专柜

消费电子货币满600港币，累计1张发票

礼品：将军澳中心 x Kiztopia 星际弹跳太空站

平日门票1张（1名大人和1名小孩；每节25分钟）

消费电子货币满900港币，累计2张发票

礼品：将军澳中心 x Kiztopia星际弹跳太空站

假日门票1张（1名大人和1名小孩；每节25分钟）

消费电子货币满2,200港币，累计3张发票

礼品：Kiztopia 将军澳中心店

平日门票1张（包含1名大人和1名小孩；1小时套票，价值158港币）

消费电子货币满3,000港币，累计3张发票

礼品：Kiztopia 将军澳中心店

假日门票1张（包含1名大人和1名小孩；1小时套票，价值208港币）

购票即可享受超过60项惊喜商户优惠，大人和小孩一起玩个痛快

在“将军澳中心 x Kiztopia星际弹跳太空站”，不仅小朋友可以玩个痛快，大人也能得到犒赏！购买 Kiztopia 手环，凭门票在指定商户消费，即可享受近60项涵盖美食、玩具、时尚等惊喜折扣，以下是部分精选优惠：

Kiztopia 入场客人专享将军澳中心商户优惠

616牛肉火锅专门店 x 虎喰烧肉酒场：正价火锅8折优惠（优惠不包括午餐套餐、2/4人套餐、服务费、酱料和酒水）

烧肉男：全日任何消费可享9折优惠

Outback Steakhouse：儿童餐半价优惠

商务印书馆：消费满100港币，即可享受9折优惠

CANVAS：免费获得指定护肤品试用装3ml两支。兑换时购买任意正价产品可享受50港币折扣优惠一次。

HF Stadium：

1. 正价商品可享受85折优惠

2. 折扣商品可享受额外95折优惠

将军澳中心 x Kiztopia星际弹跳太空站

日期：4月29日（星期一）至5月26日（星期日）

时间：

中午12点至下午8点（平日）

上午10点至下午8点（星期六、日及公众假期）

地点：将军澳中心 G/F 中庭

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