

香港, 2024年4月25日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术) 有限公司(「中信国际电讯CPC」) 欣然宣布成为博通 (Broadcom) 在多个地区, 包括香港、中国内地、台湾、新加坡、日本的优质合作伙伴计划 (Broadcom Advantage Partner Program) 中， VMware 云服务供应商Cloud Service Provider (VCSP) 更高级别Pinnacle合作伙伴，有效助力企业通过采用VMware Cloud Foundation（VCF）作为私有云基础设施实现数字创新。中信国际电讯CPC将提供全新的VMware Cloud Foundation私有云托管服务，其中包括实现数据驻留和提供其他合规管控的 Sovereign Cloud服务。 中信国际电讯CPC拥有多年VMware技术知识与深厚的客户服务能力，享有前沿技术平台的优势，逐步把崭新的全栈VMware Cloud Foundation云能力融合至其多元的ICT服务板块内，以协助企业以更佳的总拥有成本（TCO）实行基础设施现代化，并能在单一平台上同时提供虚拟机器（VM）和容器（Container）工作的支援，为开发人员提供流畅便利的自助式工作体验，展现企业级的工作弹性和安全性。其独特及多元化云服务不但为客户优化混合云体验并为企业减轻管理负担，同时积极服务在地ICT服务生态圈伙伴，为市场提供更灵活的VMware VCF服务能力，推动数字化运营。 博通VMware Cloud Foundation部门合作伙伴、托管服务及解决方案GTM副总裁Ahmar Mohammad指出：「作为Pinnacle级合作伙伴，中信国际电讯CPC拥有专业知识、实践经验和行业影响力，引领客户实现云端运算发挥关键作用。」 Ahmar Mohammad续说：「VCSP Pinnacle级合作伙伴旨在与我们有关键价值的合作伙伴建立更强大的协作关系，以帮助企业客户实现高效的云端运营模式，充分结合公有云的规模和敏捷性与私有云的安全性和性能。」 中信国际电讯CPC战略总裁蓝泰来表示：「我们非常高兴在行业备受推崇的博通优质合作伙伴计划中，成功获得Pinnacle合作伙伴地位，再次肯定了我们对提供高质量的VCF平台服务的坚定承诺。中信国际电讯CPC能够成功在香港、中国内地、台湾、新加坡、日本取得Pinnacle级别，奠定我们在行业，特别是云服务领域的专业认可，为客户提供具有成本效益、高质量、安全可扩展的VCF平台服务和SmartCLOUD™云解决方案，包括从本地环境无缝迁移至虚拟云服务。我们重视信息安全，在迁移服务过程中，保护客户数据和基础设施的安全工作更是重中之重。期待通过这次深化的合作，持续为这些发展蓬勃的市场提供优质、无忧且全面的云迁移解决方案，巩固我们市场上的领导地位，成为这些地区各行各业的优先之选。」 中信国际电讯CPC一直为企业提供国际化标准及服务资源，不仅在多个地区成为VMware Pinnacle级别的合作伙伴，更是香港首个合作伙伴获得VMware Sovereign Cloud 服务认证，提供一系列可靠服务，包括基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）、一切即服务（XaaS）和专业服务，有效地为客户打造安全的云环境拓展跨境业务。中信国际电讯CPC全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN网关、21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的云及安全运作中心支援，确保VCF的混合云能无缝连接本地VMware环境，实现工作负载的流动性和灵活性。中信国际电讯CPC的全面服务涵盖云计算和人工智能、网络连接、安全和持续支援服务，为客户提供更具竞争力的价值和完整的解决方案套件。 Pinnacle 是博通优质合作伙伴计划中的更高级别。Pinnacle伙伴是博通投资較多的战略伙伴，具备广泛的技术认证、长远显著的销售业绩、非凡的行业成就和广泛的国际服务覆盖范围。持有Pinnacle级别代表该合作伙伴具有深厚的技术知识和应对客户更复杂问题的能力。博通与Pinnacle合作伙伴紧密合作，包括向共同客户销售，以推动数字基础技术的发展，促进数字化转型。 中信国际电讯CPC简介 中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。 凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。 中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、、60多个SDWAN 网关、21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运营中心，服务遍布约160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。 请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。 传媒查询：

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