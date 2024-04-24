一站式金融媒体发布平台「全球速发布」重磅推出！

香港, 2024年4月24日 - (亚太商讯) - 4月19日，沙利文捷利（深圳）云科技有限公司重磅上线首家一站式金融媒体发布平台——全球速发布，并于深圳举办了产品发布会与战略合作仪式。

捷利交易宝首席行政官兼云科技董事长万勇先生、博达浩华（Porda Havas）总经理李耀荣先生（Bunny Lee）、弗若斯特沙利文大中华区主管合伙人兼常务副总裁王晨晖先生、和君商学运营总监甄宜蒙先生等战略合作伙伴的代表出席了活动仪式，并发表了主要讲话。

「全球速发布」由云科技联合捷利交易宝、博达浩华、沙利文、和君调研共同推出，帮助企业推送公开信息到财经媒体及金融券商交易终端，涵盖中国内地、中国香港、海外等地区，覆盖过亿精准证券投资者，为上市公司提供全新的信息传播解决方案。

捷利交易宝首席行政官兼云科技董事长万勇先生表示，为了响应上市公司将重要资讯传递给全球投资者的需求，沙利文捷利（深圳）云科技有限公司携手多家知名机构推出了一站式金融媒体发布平台——「全球速发布」。

博达浩华（Porda Havas）总经理Bunny Lee在讲话中介绍了博达浩华的发展历程、 Havas的国际资源以及国际公关的难点。他指出企业在上市、并购等项目中，品牌宣传的作用尤为突出。期待未来保持紧密的战略合作，携手前行，实现资源共享和互利共赢。

弗若斯特沙利文大中华区主管合伙人兼常务副总裁王晨晖先生表示，沙利文、头豹是具备行业深度与广度的合作伙伴，在行业研究领域发挥优势，并推出了市场地位确认业务。他认为，共同合作可以形成优势互补，探索更多市场机会。

此外，和君商学运营总监甄宜蒙先生介绍了和君咨询、资本、商学三大业务，公司的服务产品及客户资源优势。云科技总经理侯清泉先生介绍了公司股份溯源业务，以及与传统查册业务的区别。

关于「全球速发布」平台，主要面向上市公司，适用于业绩财报、公告动态、新品发布等多种信息发布场景，能够解决上市公司发布难、对接难、追踪难的痛点。「全球速发布」的服务优势包括：

SVIP专属服务 ：提供专人对接，了解客户需求，全程1V1跟进服务；

：提供专人对接，了解客户需求，全程1V1跟进服务； 精准传播渠道、覆盖面广： 合作渠道超300家，覆盖中国内地、香港、海外等知名财经渠道，包括国内外财经媒体、金融数据终端、券商交易终端、互联网金融软件，精准覆盖投资者；

合作渠道超300家，覆盖中国内地、香港、海外等知名财经渠道，包括国内外财经媒体、金融数据终端、券商交易终端、互联网金融软件，精准覆盖投资者； 传播效果追踪：提供传播效果报告，使客户能够实时监控和评估传播效果。浏览量、分发链接、传播渠道数量一目了然。

在发布会上，云科技展示了与多家港股、A股上市公司的合作案例，分发结果一目了然，得到了合作客户积极的正面反馈，体现出「全球速发布」平台能够触达全球主流财经渠道，有效提升信息传播效率和传播质量。与会嘉宾纷纷表示，这是一个非常高效、便捷的一站式发布平台，对未来的合作与发展充满信心。

「全球速发布」平台正式开启了一站式金融媒体发布服务的新时代，我们期待帮助更多上市公司便捷发布，高效、精准地触达全球投资者，开创信息传播新篇章。

【全球速发布出品方及合作伙伴介绍】

云科技

沙利文捷利(深圳)云科技有限公司是活报告/LiveReport大数据的运营主体，由弗若斯特沙利文与捷利交易宝两家公司的内地附属公司联合创立，两家公司均在新股市场特别是香港IPO市场担任重要角色。

云科技公司特别的将为港股拟上市公司及已上市公司提供精准宣传路演、公开发行辅助、一站式全周期投资者关系管理服务及综合性投融资支持，全心致力于公司价值的传播和实现。

捷利交易宝

捷利交易宝[08017.HK]为超150家香港券商提供行情交易一体化的终端产品，服务覆盖券商的逾200万港股交易用户。捷利交易宝的自营APP已汇集IPO市场超过六成打新投资者，在香港资本市场公开发行辅助业务占有重要地位。

博达浩华（Porda Havas）

财经传讯行业的先驱和领导者。博达浩华是香港及大中华区规模最大、市场领先的国际性全方位金融财经服务供应商，提供企业首次公开发行沟通方案、国际路演、财经印刷服务、投资者关系、媒体关系、大型活动策划管理、危机管理、海外并购顾问服务、企业品牌及形象策划及广告策划的一站式财经服务。

1997年成立以来，共为超过700家中外企业在香港上市提供优质的财经公关及国际路演服务，客户涵盖科技、金融服务、零售、医药、资源及能源、地产、基础建设、制造等各行业。

弗若斯特沙利文

全球增长咨询公司，弗若斯特沙利文深耕全球资本市场及企业咨询服务，通过首创的“全域投资管理(Total Investment Management, TIM）”为企业提供全方位的投融资及其他各类专业咨询服务，包括投融资CDD、估值服务、技术顾问、财务顾问、ESG、募投可研、债券发行行业顾问、行业顾问、评估服务、奖项服务、行业白皮书、战略及管理咨询、规划咨询、技术洞察等。

头豹

头豹是国内领先的行企研究原创内容平台和创新的数字化研究服务提供商，头豹深耕行企研究6年，凭借丰富的内容生产、平台运营和知识管理经验，基于大数据、人工智能、区块链、云计算等先进数字技术，构建了业内领先的全产业覆盖、百万级原创研究内容数据库头豹，并首创全开源、多方协同、可拓展的智慧行研平台——“脑力擎Knowlengine™”知识管理与研究辅助KaaS系统，全面赋能20万+专业需求者。

和君

和君集团创建于2000年春，实缴注册资本1亿，先后在北京、上海、深圳成立总部，在赣南森林深处建立和君小镇。

和君集团三大业务：咨询、资本和商学。三大业务形成一体两翼的格局：以咨询业务为主体、以资本业务和商学业务为两翼，通过“咨询+资本+人才”的综合服务实现客户价值倍增。

和君商学办学历史20年（2003-2023），累计培养了两万多名拥有名校本硕博学历的青年人才和企业家人才。和君调研团由和君商学运营总部发起，整合和君咨询、资本、商学资源，联合全景网等财经媒体，汇集超过1000+专业投资机构，链接资本市场，聚焦上市公司，为上市公司提供规范、专业、深度地投资者关系管理服务，长期陪伴上市公司。

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