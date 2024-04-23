多元产品夯实核心竞争力 泛娱乐产品龙头卡游拟赴港IPO

香港, 2024年4月23日 - (亚太商讯) - 随着中国经济高速发展和居民需求不断增长，消费者越来越崇尚积极健康的娱乐选择，在此背景之下，中国泛娱乐行业市场规模逐步扩大。据港交所披露，中国泛娱乐产品领域的领先企业——卡游有限公司（“卡游”或“公司”）计划于港交所主板上市，摩根士丹利、中金公司及摩根大通担任联席保荐人。

招股书显示，卡游是中国泛娱乐产品行业的开拓者和领导者，致力于提供高质量、富有趣味和互动性的产品。根据灼识咨询的资料，按2022年商品交易总额计，公司在中国泛娱乐产品行业及泛娱乐玩具行业中排名第二，在快速增长的泛娱乐玩具行业集换式卡牌领域中排名第一。

搭建多元产品矩阵，创造卓越用户体验

泛娱乐产品，尤其是集换式卡牌，拥有天然的社交属性。为满足多样化的市场需求，卡游主动拥抱变化，凭借强大的产品设计和创新能力，不断推出兼具极佳收藏性、娱乐性和功能性的产品，与消费者产生情感共鸣。

具体而言，在巩固集换式卡牌核心主业的同时，卡游进一步丰富玩具产品组合，引入人偶、集换式卡牌收藏册、徽章、贴纸和亚克力立牌等其他产品类别，并将业务扩展至文具，推出笔、本册等产品。利用在IP内容开发、产品设计、生产及销售等方面的资源及能力，为新产品类别快速铺平道路，从而扩大业务规模。

除产品类别扩充外，卡游一直根据现有产品类别有节奏地发布不同功能性、IP主题和价位的新产品系列。于2021年、2022年及2023年前九个月，公司分别推出了143个、190个及177个玩具系列，各期分别包括132个、168个及121个集换式卡牌系列，并分别推出了6个及52个文具产品系列。

卡游在产品中注入独特的趣味互动元素，增强产品的可收藏性和娱乐性。公司为产品精心设计玩法规则，包括集换式卡牌及人偶，使其产品成为家人、朋友及其他玩家的娱乐和社交互动的首选之一。公司还在玩法设计方面不断创新，持续为消费者带来新奇和有趣的体验，让产品广受市场欢迎，建立高品牌认知度。

生产制造能力行业领先，供应链效应持续提升

先进的生产制造能力与严格的供应链管理体系，是支撑卡游高效运营的基础。长期以来，公司努力保持在生产技术进步的最前沿，不断引进先进的生产设备及提高生产技术，有效提高产品质量，改进生产效率。

为打造极致产品，卡游从全球领先制造商购买印刷设备，在印刷质量、速度、效率等方面达到世界领先水平。与此同时，公司一直把握全球最新生产技术发展，并与主要供应商在原料研发、技术创新及设备升级等方面进行合作，在生产中采用光栅印刷、丝印热烫金及铂金光刻等先进技术。公司还通过对核心生产工序所使用的各种设备进行升级，持续提升生产全链路自动化、信息化与智能化水平。

截至目前，公司拥有三个生产基地及一个物流中心，以及正在建设两个生产基地。生产基地位于浙江省和广东省，具有战略性地理位置，拥有丰富的消费品供应链资源，可高效支持公司的全国销售网络。位于浙江义乌的物流中心位置优越，能够迅速应对中国各地的需求，确保高效稳定的产品供应。

生产制造与供应链无缝衔接，由此形成规模经济，带来显著的成本优势，推动卡游能够以极高的性价比提供覆盖广泛价格区间的优质产品。于2021年、2022年及2023年前九个月，公司的毛利率分别为58.1%、68.8%及67.3%，运输及物流费用占总收入的百分比始终低于1.0%。

真正打动用户、陪伴用户，是卡游的长期目标。公司表示，未来将坚持不懈地开发高品质产品，继续拓展产品类别，丰富产品组合，提升产品工艺及生产能力，创建新的增长引擎，以在泛娱乐产品市场中长期抢占发展先机。

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