大行花旗、瑞银、高盛等持续看好复星国际聚焦主业战略

香港, 2024年4月23日 - (亚太商讯) - 近日,复星国际(股份代号:00656)在2023年度业绩公布后,接连获投资大行唱好。 4月12日,高盛发出研究报告,指出复星产业运营利润达人民币49亿元,较2022年同比增长约20%;归属于母公司股东净利润达人民币13.8亿元。高盛给予复星国际4.9港元目标价,目标升幅逾13%,预期复星健康、快乐、富足业务未来将继续稳健发展,指出复星医药虽然受去年新冠相关产品业务收入下降影响,但预期其2024年销售收入将可复苏;预期复星旅文2024年的利润将可因度假村及旅游服务相关业务的业绩表现好转,股东应占溢利将进一步增至人民币3.21亿元;指出2023保险业务实现净利润人民币7.9 亿元,预期2024 年由于利差上升,旗下BCP利润将保持强劲。 瑞银于3月底发表的研报,也看好复星国际聚焦主业的战略,指出未来复星将继续坚定执行退出非核心资产策略,集中资源于可持续的、可预测的、稳定的核心业务,力图在这些领域实现更高效的资源配置和利润增长。瑞银认为,随着这一战略执行的落地,复星的盈利状况有望进一步提升,给予目标价格6.30港元。瑞银预计,随着中国经济增长动能的恢复、复星「瘦身健体」策略的继续执行,以及未来对股东的分红持续增加,复星国际的估值将进一步提升。 此外,花旗银行也发表报告,看好复星后市前景。花旗认为,得益于保险业运营利润的提升、Club Med营业额同比增长19.2%超出预期,以及资产更有效的管理,复星的资产组合盈利率已明显改善。报告指出,复星会继续寻找合适时机,退出非核心非战略资产,通过生态产业之间的协同,来推动未来发展。该行给予复星「买入」评级,目标价格为6.30港元,预期升幅约57%。



