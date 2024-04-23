大行花旗、瑞银、高盛等持续看好复星国际聚焦主业战略

香港, 2024年4月23日 - (亚太商讯) - 近日，复星国际（股份代号：00656）在2023年度业绩公布后，接连获投资大行唱好。 4月12日，高盛发出研究报告，指出复星产业运营利润达人民币49亿元，较2022年同比增长约20%；归属于母公司股东净利润达人民币13.8亿元。高盛给予复星国际4.9港元目标价，目标升幅逾13%，预期复星健康、快乐、富足业务未来将继续稳健发展，指出复星医药虽然受去年新冠相关产品业务收入下降影响，但预期其2024年销售收入将可复苏；预期复星旅文2024年的利润将可因度假村及旅游服务相关业务的业绩表现好转，股东应占溢利将进一步增至人民币3.21亿元；指出2023保险业务实现净利润人民币7.9 亿元，预期2024 年由于利差上升，旗下BCP利润将保持强劲。

瑞银于3月底发表的研报，也看好复星国际聚焦主业的战略，指出未来复星将继续坚定执行退出非核心资产策略，集中资源于可持续的、可预测的、稳定的核心业务，力图在这些领域实现更高效的资源配置和利润增长。瑞银认为，随着这一战略执行的落地，复星的盈利状况有望进一步提升，给予目标价格6.30港元。瑞银预计，随着中国经济增长动能的恢复、复星「瘦身健体」策略的继续执行，以及未来对股东的分红持续增加，复星国际的估值将进一步提升。

此外，花旗银行也发表报告，看好复星后市前景。花旗认为，得益于保险业运营利润的提升、Club Med营业额同比增长19.2%超出预期，以及资产更有效的管理，复星的资产组合盈利率已明显改善。报告指出，复星会继续寻找合适时机，退出非核心非战略资产，通过生态产业之间的协同，来推动未来发展。该行给予复星「买入」评级，目标价格为6.30港元，预期升幅约57%。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network