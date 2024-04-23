乐华娱乐集团收购顶尖虚拟偶像IP及A-SOUL女团，加速泛娱乐产业布局

香港, 2024年4月22日 - (亚太商讯) - 上周，乐华娱乐集团（股票代码：2306.HK）宣布，已正式开展对虚拟偶像女团A-SOUL及虚拟偶像思诺、心宜IP的战略性收购，此举标志着乐华娱乐在泛娱乐领域的多元化业务布局迈出了坚实的一步，进一步巩固其在行业内的领先地位。

A-SOUL女团自2020年出道以来，凭借其创新的3D实时直播技术和跨领域的多元化发展，迅速积累了超过2500万的忠实粉丝，成为国内虚拟偶像领域的佼佼者。A-SOUL曾在“2022年中国虚拟人创新势力奖”中,一举斩获“最受欢迎虚拟团体组合”单项大奖。在《2022年上半年中国虚拟人百强榜》中，A-SOUL女团全部成员更是上榜TOP10。此次收购不仅将A-SOUL的顶尖技术和庞大粉丝基础纳入乐华娱乐的版图，更预示着乐华娱乐在虚拟偶像业务上的深度布局和长远规划。

此外，乐华娱乐此次收购的虚拟偶像IP还包括了自2023年10月正式出道以来便备受瞩目的思诺和心宜。这两位新兴虚拟偶像以其出色的歌舞实力，迅速在国内虚拟偶像市场占据了一席之地。通过此次“批量”收购，乐华娱乐展现了对虚拟偶像产业长期发展的坚定信心和长期承诺。

根据艾媒咨询发布的《2023年中国虚拟偶像产业发展研究报告》，中国虚拟偶像产业市场规模和核心市场规模正以强劲的增长态势持续扩张，预计到2025年将分别达到6402.7亿元和480.6亿元。乐华娱乐的这一战略性收购，无疑是对这一蓬勃发展市场的积极响应。

通过此次收购，乐华娱乐不仅加强了在虚拟偶像领域的业务能力，更将通过顶尖的虚拟技术与丰富的IP资源，为集团的多元化业务发展注入新的活力，同时也为集团带来更广阔的市场空间和更大的商业价值。

作为“艺人经纪第一股”，乐华娱乐在继续巩固其艺人经纪管理业务的基础上，不断探索业务多元化的可能性。此次收购虚拟偶像IP，加之此前与元隆雅图签署的战略合作，乐华娱乐在艺人IP衍生品开发销售等领域的商业战略思维日益成熟，展现出其在产业多元化发展道路上的坚定步伐和战略性思维。 随着虚拟偶像IP的全权加入，乐华娱乐在虚拟偶像业务的布局更加完善，预计将在未来的泛娱乐市场中展现出更强的粉丝号召力和市场竞争优势。乐华娱乐的战略性布局，无疑将为其带来更加稳健和长远的发展。

关于乐华娱乐：

乐华娱乐（02306.HK）成立于2009年，是中国内地集艺人经纪、艺人培训、音乐制作、发行、虚拟艺人商业发展及艺人相关衍生品销售等多项业务于一体的中国知名艺人管理公司。乐华娱乐集团目前已成为包括艺人管理、音乐IP制作运营及泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台，乐华娱乐集团是中国首批实施国际化战略并将业务扩展至海外的艺人管理公司之一，公司通过不断拓展乐华线下多功能娱乐中心、直播电商以及海外艺人管理业务，不断扩大乐华的影响力。

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