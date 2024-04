Monday, 22 April 2024, 19:22 HKT/SGT Share: 中国生物制药董事会主席及首席执行长近日连续增持公司股份合共750万股

香港, 2024年4月22日 - (亚太商讯) - 中国生物制药(1177.HK)2024年年初至今多次回购公司股份的同时,董事会成员亦接连增持公司股份,集团董事会主席谢其润女士于4月19日增持250万股公司股份,集团执行董事及首席执行长谢承润先生亦增持500万股公司股份。 中国生物制药公司层面的持续回购,和董事会主席及首席执行长的增持充分显示集团管理层对集团自身价值及发展前景充满信心。未来,集团将进一步聚焦核心业务和创新,持续提升四大治疗领域的研发效率和质量,并积极推进国际化布局,有望在2024年实现加速增长。 中国生物制药董事会主席谢其润女士 中国生物制药董事会首席执行长谢承润先生



