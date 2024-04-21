Avance Clinical 在4月23日至25日波士顿世界孤儿药物会议上展示临床突出成绩



美国北卡罗来纳州和澳大利亚阿德莱德, 2024年4月20日 - (亚太商讯) - Avance Clinical，作为备受赞誉的北美和澳大利亚领先生物技术公司的CRO，将出席2024年波士顿 世界孤儿药物会议（4月23日至25日），与生物技术公司分享他们在罕见疾病药物开发方面的专业知识（展台号：730）。 Avance Clinical首席执行官Yvonne Lungershausen表示，Avance Clinical致力于推进研究，确保患者更快地获得对其生活产生重大影响的治疗方法。 她说：“Avance Clinical在该领域拥有深厚的治疗知识，在过去五年里全球完成了50多项罕见病和孤儿疾病的试验，包括脆性X综合征、杜氏肌肉萎缩症、雷特综合征和原卟啉症。” 该公司在该领域取得成功的核心是与特定疾病倡导团体、患者登记处以及量身定制的招募策略的合作，以增强患者招募和保留。 Lungershausen表示：“我们对管理小型患者人群的独特挑战有着广泛的了解。我们以患者为中心的方法将患者置于我们运营的核心，通过选择经验丰富的研究场所和诊所确保最佳护理。” 她说：“Avance Clinical在计划过程的早期阶段与客户合作，以定制试验设计，以适应患有罕见疾病的患者面临的独特需求和挑战，从而提高患者获得关键药物的机会。” Avance Clinical善于制定适应性、以患者为中心的方案，符合监管标准。该公司在研究设计方面的创新方法，加上超过26年的交付FDA和EMA质量数据的经验，使Avance Clinical成为一家能够有效应对监管环境复杂性的CRO公司。 Lungershausen将Avance Clinical描述为一家中等规模、敏捷、响应迅速且拥有迅速推进高质量临床项目的成熟记录的CRO公司。她说：“这使得我们成为罕见疾病焦点生物技术公司的理想合作伙伴。” “Avance Clinical致力于加快其生物技术客户的药物开发，从临床前阶段到第三阶段”，她说。 “这是我们的 GlobalReady 计划，我们有90多个生物技术客户利用这一独特的、简化的多区域流程。通过全球化策略，我们确保每一步都高效进行”，她说。 “生物技术公司正在寻找一个能够无缝帮助快速转变、提供高质量数据并受到FDA和其他监管机构认可的合作伙伴。我们内部的全球监管事务团队帮助生物技术公司自信地应对监管复杂性，并支持我们的客户进行FDA、EMA和TGA的提交”，她说。 “此外，我们的GlobalReady Site Partnership Network拥有超过1,250个高素质的研究场所，遍布美国各地，确保在我们的生物技术临床试验中实现最大效率和效果，特别是在罕见和孤儿适应症中”，她说。 市场研究领军企业Frost & Sullivan的最新分析显示，生物技术公司面临的主要挑战之一是找到与其业务方向相符的生物技术公司合作的CRO合作伙伴。 “超过60%的美国生物技术公司 在寻找合适的CRO合作伙伴加速其药物开发项目时遇到了延迟”，Lungershausen表示。（ 这里查看报告） 这份全面的报告强调了越来越多的生物技术公司倾向于与适当规模的CRO合作，以满足生物技术需求快速发展的趋势。 北美运营执行副总裁John Mann将与Avance的临床试验专家团队一起参加波士顿的会议，其中包括科学与监管事务高级副总裁Kevin Leach和业务发展总监Clint Henry。 访问展位＃730，讨论您即将进行的临床试验，并了解更多有关Avance Clinical Advantage的信息，该公司全球支持生物技术公司开展临床开发项目。 点击此处与团队预约会议 了解有关GlobalReady模型的信息。

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访问展位＃730，讨论您在2024年4月23日至25日波士顿世界孤儿药物大会上的药物开发计划。 媒体联系方式：

Avance Clinical

Kate Thompson

media@avancecro.com 关于Avance Clinical Avance Clinical是澳大利亚和新西兰地区最大的一站式CRO公司。我们为客户提供高质量的临床研究服务以及符合国际标准的临床研究数据。我们的客户主要是处于早期研发阶段的生物科技公司，他们需要快捷灵活的临床研究服务。www.avancecro.com Frost & Sullivan奖

Avance Clinical作为一家具有26年历史的CRO公司在过去三年连续被评为Frost & Sullivan亚太地区市场领袖 。 临床前到临床一期和二期

Avance Clinical经验丰富的ClinicReady团队可提供精准的临床前服务。澳大利亚政府的研发税务补助政策，让我们可以更经济，精准并灵活的帮助客户完成临床一期和二期的项目。客户有机会享受43.5%的政府现金补助，同时快速的监管审批政策使其能更早更快的开展临床研究。我们的解决方案以及客户为本，灵活多变，经手的临床研究覆盖超过120个适应症。我们的数据质量被国际监管机构广泛认可，包括美国FDA以及欧洲EMA。 技术

我们使用的系统多元化并且功能丰富，有最高效的以及客户所信任的执行力。Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta 和 Medrio都是我们的系统长期供应商。



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