标题：巨星传奇：2023年IP业务收入同比增长82.9%

香港, 2024年4月18日 - (亚太商讯) - 3月27日晚间，巨星传奇发布2023年全年业绩，公司实现营收4.3亿元，同比增长25%；受益于IP创造与营运业务的强势增长，毛利达2.76亿元，同比增长24.0%；经调整纯利（经扣除上市开支及以股份为基础的薪酬开支）7440万元。

财报显示，巨星传奇的业务主要涵盖IP创造及营运和新零售两大板块。从数据表现来看，IP业务2023年实现收入1.9亿元，同比增长82.9%，占全年营收的44.2%，与新零售业务营收占比基本持平。增长显著的原因在于《周游记2》在浙江卫视、Netflix及其他线上平台播出，于2023年产生了许可费及广告收入8410万元；与中国移动就推出周杰伦数智人的合作产生收入1130万元；就销售第三方产品而于其抖音账号进行的直播带货产生收入2210万元。

除现有的IP业务外，财报称，巨星传奇正持续通过制作各类IP内容，以实现其商业价值最大化。

一方面，考虑到视频彩铃年产值规模已突破百亿元，且以视频彩铃为核心的移动融媒用户数已超4亿，通信渠道每日播放数达7亿次，发展空间巨大，巨星传奇已与咪咕音乐合作，推出一系列以其明星IP为特色的视频彩铃，如《周游记2》，并计划打造独有的视频彩铃，进一步实现收入多元化。

另一方面，2023年演出市场的强势复苏也给巨星传奇带来了启发。根据中国演出行业协会数据，2023年全国演出市场总体经济规模739.94亿元，较2019年增长29.30%，达到历史新高。基于此，2024年巨星传奇计划参与多场线上及线下活动和表演的投资或策划，包括周杰伦《嘉年华》世界巡回演唱会福州站、杭州站，由刘畊宏及Vivi参加的“健身嘉年华”以及透过元宇宙举办的演唱会等，进一步抓住市场复苏带来的潜在增长机会。

报告期内，新零售仍是巨星传奇收入最大的业务板块，2023年营收稳定在2.4亿元，占比55.8%，基本盘稳固。值得注意的是，巨星传奇旗下两款产品均获得了灼识咨询市占率第一的认证。按GMV计，魔胴咖啡于2020年至2023年连续四年获中国防弹饮料市场第一，爱吃鲜摩人抹茶粉则于2023年成为抖音天然粉赛道市场份额第一的产品。据悉，2024年1月，“魔胴”品牌还获得了“江苏省高知名商标”认证，显示出其市场知名度和竞争力。

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