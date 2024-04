Thursday, 18 April 2024, 00:36 HKT/SGT Share:

来源 PaySaxas PaySaxas启动,提供全球支付,为进出口市场提供独特解决方案

Vancouver, BC, 2024年4月18日 - (亚太商讯) - PaySaxas,跨境交易行业的最新参与者,宣布推出全球支付,为国际贸易提供独家独特的解决方案,包括内部加密场外交易市场。 PaySaxas - 全球贸易专注功能 PaySaxas智能支付平台专注于长期以来全球贸易行业需求的特定功能。具体来说,该服务引以为傲的是信使金融服务 - 这涉及到关系经理直接与客户在他们选择的信使中进行沟通,而不是排队和支持票。这种新兴趋势为客户提供了与决策者直接接触的即时访问,而不是漫长的延迟。 PaySaxas还提供了一个非常需要的付款撤回窗口,用于撤回付款,更重要的是 - 一个内部加密场外交易市场服务,允许客户使用加密货币支付和收款,实现即时法币转换。配备了最新的KYC和AML筛选技术,以及一支致力于全球贸易的优秀团队,PaySaxas旨在占领一个长期渴望创新和快速支付的市场。 货币和功能 PaySaxas提供美元,泰达币,欧元,日元,英镑和其他主要数字和法定货币账户,成为市场上首家无缝服务于数字和法定货币支付不断增长需求的提供商之一。以低费率和优质的对应网络,这个支付领域的新参与者正在市场上掀起一股独特功能和服务的风暴,这些功能和服务以前从未出现过。预计将推出的其他功能目前尚未公布,但它们承诺通过在每笔支付上提供急需的安全,保障和防欺诈措施,将交易服务转变为客户的真正合作伙伴,为客户提供更多的支付解决方案,减少日常交易中的麻烦。 行业深度和知识 作为加拿大的货币服务企业授权机构和立陶宛的加密服务提供商,PaySaxas独特地处于利用传统法币和加密市场的位置。通过多语言支持和了解全球贸易痛点的团队,PaySaxas解决方案为客户提供了更多的支付解决方案,并减少了日常交易中的麻烦,使他们能够专注于其收入和业务增长。 关于PaySaxas PaySaxas不仅是一个支付平台; 它是一个致力于改变用户交易体验的战略伙伴。敬请关注即将推出的功能,它将进一步提升用户的支付流程,提供安全性,保障性和创新性的独特融合。加入PaySaxas,重新定义用户进行全球贸易的方式 - 在便利与尖端技术的交汇处。 社交平台链接

部门 信用卡和付款

