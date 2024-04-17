品创控股入股杭州拜偲科 瞄准万亿电商市场

香港, 2024年4月17日 - (亚太商讯) - 品创控股有限公司(8066.HK)公布，其间接全资附属公司北京德生万利时印艺科技有限公司与杭州拜偲科智能科技有限公司订立注资协议，拟认购杭州拜偲科注册资本。完成后，北京德生万利时将持有杭州拜偲科经扩大注册资本之20%。标志集团正式进军万亿级中国电子商务市场，进一步拓展集团业务，扩阔收入来源。

中国电子商务市场于过去数年持续增长，加上COVID-19疫情爆发，推动消费者转向网上购物，造就电商市场、短视频平台及直播商业迅速成长，并促使企业向线上转型，网红营销、直播带货能力更成为企业成功的关键。根据市场研究公司eMarketer的资料，预期中国零售电子商务市场将继续增长，并于2027年达约人民币28.8万亿元，可见市场潜力之庞大。

品创控股看准电商市场为其增长战略及实现多元化发展的重要契机，遂收购从事电商业务的杭州拜偲科，以为集团未来业务发展和创收能力带来强劲增长。杭州拜偲科以直播带货方式在线销售商品为核心业务，同时提供互联网短视频营销服务及网红人设IP打造，其直播业务从2022年年底开始筹备，聚焦于投资回报率最高之三类产品，女装、健康产品及美容产品，自2023年起录得收入。自2023年6月至2024年3月短短10个月，通过直播产生的交易价值已逾人民币9,000万元，表现瞩目亮眼。

目前，杭州拜偲科为中国著名女装品牌代播，同时积极拓展自主品牌，并已注册品牌LULU OCEAN，专注发展瑜珈服装等没有季节性限制的运动型女装。杭州拜偲科计划将是次融资资金用于互联网直播拉动的自有品牌，促进商品销售。更值得关注的是，其资深管理人员包括曾担任「阿里巴巴」电商平台及领先短视频平台「抖音」之高级人员，经验深厚丰富，成功推动杭州拜偲科荣获腾讯视频号平台的品牌直播平台第一名。

是次入股将助力品创控股把杭州拜偲科的直播带货能力收归旗下，开拓电商业务，构建自有品牌，把握中国零售电子商务市场之增长势头。不难看到，在积极的业务拓展计划下，品创控股正在持续探索不同领域的增长机会，后续也将为其打开更大的成长空间。

品创控股刚公布2023年业绩，收入大幅增加35.3%至约港币79.1百万元，纯利扭亏为盈至约港币4.3百万元，加上是次入股，将引发市场对其价值的重新评估，成为品创控股短期在市场表现的重要催化剂。长期来看，品创控股的业务不断拓展，盈利能力持续增强，为集团未来的发展奠定了坚实基础，相信集团的长期价值将继续显现。

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