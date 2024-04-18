德事宣布2023年收入创新高

香港, 2024年4月18日 - (亚太商讯) - 德事是领先业界的优质灵活办公空间供应商，为亚太和中东地区的34 个城市的4.7 万多名企业会员提供服务，今天公布2023年财政年度业绩。 凭借推动一系列战略扩张，以及不断致力为客户提供最佳的办公空间解决方案和服务，德事于2023年录得非凡业绩，年度收入高达3.15亿美元，同比增长11.2%，创下记录新高。

德事多年来深耕大中华、南亚和中东等高增长地区，奠定了成功的基石。 在2023年，大中华区占德事总收入的47%，而南亚和中东地区则合计贡献了22%，体现了这些市场对高级灵活办公空间的强劲需求。 与此同时，2023年的经调整税息折旧及摊销前利润（经调整EBITDA）较去年同期上升12%，达到5,600万美元。 经调整EBITDA升幅主要受大中华区以及南亚和中东地区业绩带动，两者分别占37%和34%。 综观德事所在的城市，以新加坡的业绩位居榜首，占经调整EBITDA的14%。

2023年，德事的全球布局实现了指数级增长，新增多达26个新据点。 受强劲的客户需求推动，德事在南亚和中东地区开设了12个新中心，增长尤其显著，使德事业务在该地区的据点增至疫情前的两倍水平。 同时，由于客户需求持续上升，德事亦致力于了解和满足当地企业的独特需求，在中国内地、北亚、东南亚和澳洲增设了新的据点。

同期，德事 全球平均出租率维持于 88%，业务成绩优秀，反映了客户对德事的服务深感满意，以及全球灵活办公空间日益增长的趋势。

此外，德事的成功有赖于公司能够灵活应对不断变化的现代经济和劳动力需求。 综观今年业绩，共享办公室和虚拟办公室业务的全球收入录得15%增幅，表现亮眼。 其中，东南亚和中东两个关键市场分别实现了高达35%和37%的年增长率。 共享办公室和虚拟办公室产品全面的配套服务由德事内部团队提供，支援客户的专业商务和营运需求，帮助企业家快速进入新市场并扩展规模，而无需在固定的办公室设施上进行长期投资。

根据德事按服务划分的收入数据，实体会议设施和活动空间的使用率呈上升趋势。 此业务的全球年增长率高达39%，其中香港、新加坡和东京等城市的使用率尤其领先。 大中华、东南亚和中东地区亦录得显著增长，分别同比上升55%、57%和65%，显示了企业面对面的交流有所复苏，反映了灵活活动空间和解决方案对满足客户在拓展人脉网络 和营运业务方面仍然非常重要。

德事创始人及首席执行官Paul Salnikow先生表示：“我们对卓越服务的坚定承诺以及预判市场趋势的能力，使我们能够在快速变化的全球商业环境中实现甚至超越我们设下的目标。我们 很高兴能够继续积极发展、推动创新，并策略性地扩展我们的足迹，以支持客户的成长和成功。”

德事今年迎来30 周年的里程碑。 凭借强劲的财务业绩和行之有效的商业模式，德事具备优越条件继续保持其于优质办公空间行业的领先地位，始终如一地履行为全球会员提供卓越服务和设施的使命。 展望未来，德事拥有清晰的愿景，致力不断扩展业务，续创辉煌成绩。

德事簡介

德事是亚洲高端服务式办公室专家，在1994年于香港创立，至今在15个国家和地区的34个城市设有超过200家商务中心，成为亚洲第三大的服务式办公室集团。

德事专为目标宏大的专业人士和业界领袖服务，他们寻找的不仅是办公空间，更是能够帮助他们成就事业的地方。中心为企业塑造推动业务成功的办公环境，全球网络横跨大中华地区、东南亚、北亚、印度、斯里兰卡、中东和澳大利亚，并锐意走得更远、发展得更快。每家商务中心也位置优越，现代办公设施一应俱全，尽应会员所需。德事与会员携手见证每一个里程碑和重要成就，协助有志之士迈向成功。

由私人拥有的德事总部设于香港，提供优质的私人和共享办公空间、商务行政服务和会议设施，满足各个业务所需。

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