Wednesday, 17 April 2024, 13:58 HKT/SGT Share: 中国同辐公布2023年度业绩 开疆拓土不断提升经济效益 营收超66亿迈上新台阶

财务概要

- 实现营业收入人民币6,635.0百万元,同比增长7.8%;

- 毛利为人民币3,482.2百万元,毛利率为52.5%;

- 净利润为人民币776.1百万元,同比增长2.8%;

- 归母净利润为人民币371.0百万元。

香港, 2024年4月17日 - (亚太商讯) - 中国同辐股份有限公司(「中国同辐」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1763.HK)公布集团截至2023年12月31日止年度(「2023年」或「报告期」)之经审核的合并财务报表。 截至2023年12月31日止年度,集团经营五个业务分部,包括药品、放射源产品、辐照、放射治疗设备及相关服务,以及其他业务。2023年,集团持续加大市场开拓力度,经济效益实现持续增长。全年实现营业收入人民币6,635.0百万元,同比增长7.8%;毛利为人民币3,482.2百万元,毛利率为52.5%;净利润为人民币776.1百万元,同比增长2.8%;归母净利润为人民币371.0百万元。 药品业务:存量产业发展如火如荼 稳步扩大行业影响力 2023年,在药品业务部分,集团稳定向国内医疗机构提供放射性药物,加强核医学诊疗技术向临床科室推广等市场开发工作,持续推进存量产业发展。集团通过学术会议等方式,面向大众及核医学客户进行了治疗用碘化钠胶囊等新产品和科研用放射性核素的核医学科普,提升了在核医学领域的影响力。2023年12月,集团旗下原子高科股份有限公司生产的治疗用碘化钠胶囊以国家医保谈判药品的身份顺利进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》。 报告期内,集团药品实现营业收入人民币4,128.6百万元,同比增长5.2%,占总收入的比重为62.2%。其中,显像诊断及治疗用放射性药物方面实现收入人民币1,682.8百万元,同比上升15.3%;呼气检测方面实现收入人民币2,323.8百万元。 放射源产品业务:成功服务神舟十五号载人飞船 市场份额保持高水平 2023年,集团为神舟十五号载人飞船研制的配套放射源在本次任务中表现良好,确保了Y高度控制装置准确发出反推发动机点火指令,返回舱安全软着陆,保证了神舟十五号载人飞行任务的圆满成功。退役放射源再利用技术在循环经济应用研究领域做出突出贡献,获得四川省低碳科学技术奖一等奖。报告期内,新型国产氪[85kr]测厚源正式投入市场。 报告期内,集团放射源产品实现营业收入人民币586.2百万元,同比增长0.9%。伽玛刀源、探伤源持续保持稳定的高市场占有率,营收持续保持增长,其中伽玛刀源实现营业收入人民币73百万元,探伤源实现营业收入人民币89百万元。 辐照业务:持续创新合作模式 新品销售再创新高 2023年,公司创新合作模式,持续在EB固化产业布局和深耕,快速完成EB板材工艺和产线打通,同时在EB彩涂板和EB薄膜上进行布局,打造EB固化系列产业生态圈。集团附属公司中核比尼(北京)核技术有限公司顺利完成马来西亚GrandTen Holdings公司400万居里BFT型γ辐照装置售后维保工作,该项目是中核比尼(北京)核技术有限公司第一个出口项目,已安全运营十年无事故。 报告期内,集团积极开拓辐照产品市场,辐照新产品销售再创新高,辐照新产品销售收入达到人民币28.5百万元以上。辐照相关业务全年营业收入实现人民币170.8百万元。 放射治疗设备及相关服务:加快高端放疗设备国产化 首款产品成功获批 2023年,集团加速推进高端放疗设备国产化。2023年9月28日,集团旗下中核安科锐(天津)医疗科技有限责任公司(「中核安科锐」)国产高端螺旋断层放疗系统(TOMO C)成功获批国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。该产品成为中国高端医疗领域的首款国产螺旋断层放疗产品,并于10月25日在天津举办了TOMO C正式量产发布会暨投资者交流会活动。 此外,移动式数字化医用X射线摄影系统研制项目产出成果CNHE-MDR于2023年6月获批医疗器械产品注册证。智能化钴60锥束聚焦立体定向治疗系统项目完成产品型检,顺利进入临床试验阶段。SPECT/CT项目顺利通过国防科工局总体验收,验收评定等次为「优秀」。 报告期内,集团核医疗设备及相关服务全年营业收入实现人民币933.7百万元,同比增长27.5%,占总收入的比重为14.1%,为第二大收入来源。 国际业务:逐步深化全球布局 多项业务取得突破 报告期内,集团积极开拓国际市场,向印度尼西亚、巴西、秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔、印度、孟加拉国国、新加坡、越南等数十个国家和地区出口呼气检测试剂盒、放免药盒、放药分装设备、医疗设备和器械等产品,共实现出口收入人民币430百万元。2023年,常规医疗类产品国际业务收入仍大幅增长。 市场开拓:有序推进品牌建设 充分发挥IAEA平台价值 报告期内,集团持续推进品牌建设工作。2023年5月,集团联合四川省八部门,成功举办「四川省医用同位素及放射性药物产业发展推进峰会」。2023年9月,助力并参加核技术应用产业高质量发展大会、第二届中国-东盟和平利用核技术论坛等,展示核医学装备和核医疗数字展品;参加中华医学会核医学分会2023学术年会,发布辐智1.0智慧核医学系统;2023年10月,协办第二届国际核技术应用产业发展论坛,全面展现中国同辐核技术应用产业驱动者的行业地位。 此外,集团积极发挥IAEA协作中心平台价值,提升国际影响力。2023年8月,集团以IAEA放药及放射源协作中心的名义承办「亚太地区放药制备国际培训班」,集团持续推动营销中心改革,推动放药、放射源及放射性粒子业务协同、高质、安全发展。在国产核素市场推广方面,就国产Lu-177,Ge/Ga发生器的生产、销售、配送、服务等事项进行内部资源协同整合,为2024年达产后的市场开拓奠定基础。 科研创新:多个项目开展临床试验 知识产权工作成效显著 一直以来,集团积极研发各种显像诊断及治疗性药品,致力于填补中国各治疗领域的空白,满足医疗需求。截至2023年12月31日,集团拥有多种处于各种研发阶段的显像诊断及治疗用放射性药品,其中,氟化钠注射液已完成临床试验并提交上市注册申请,碘-MIBG注射液正在开展III期临床试验,锝硫化胶体注射液、Ga-Dotatate注射液、氟贝他嗪注射液、氟司他明注射液、氟-L多巴注射液、镥氧奥曲肽注射液等药物已批准开展临床试验,以及其它多种处于临床前研发阶段的显像诊断及治疗用放射性药品。 报告期内,集团知识产权工作取得明显成效,共申请专利298项,获得专利授权240项,其中5项国外外观专利获得授权。截至2023年12月31日,拥有有效专利945项,其中发明专利149项,科技实力不断增强。注册商标11项,登记著作权38项,发布国家标准1项、能源行业标准1项、团体标准6项,在编/待发布国家标准1项、农业行业标准1项、核行业标准4项、团体标准12项。 在科技奖励与荣誉方面,报告期内集团共获得1项省部级科技奖、4项社会科技奖、1项集团级科技奖,3项中核集团科创大赛奖项。 未来展望 展望未来,中国同辐将充分发挥核医学在神经退行性疾病、心脑血管病、恶性肿瘤等重大疾病诊断及治疗方面的独特优势,通过提供优质的产品、服务及整体解决方案,更好地守护人民生命健康,助力「健康中国」建设。 2024年,公司将牢牢把握发展机遇,全力以赴保持良好增长势头,全力推动经济效益再创新高,切实提高创新能力和价值创造能力,不断增强核心功能,不断提升核心竞争力,更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑三大作用,努力完成规划目标任务,加快建成国际知名的同位素与辐射技术应用产品和服务供应集团。 关于中国同辐股份有限公司 中国同辐股份有限公司(简称「中国同辐」或「公司」)自1983年成立以来,即开始核技术应用领域的探索发展,在行业已深耕40年,是国内该领域的领军业。公司主要从事诊断及治疗用放射性药品、医用和工业用放射源产品的研究、开发、制造及销售,提供辐照灭菌服务及伽玛射线辐照装置的设计、制造及安装的工程、采购及建设(「EPC」)服务,同时,向医院及其他医疗机构提供核医疗装备及独立医学检验等服务。 核医药行业是一个高潜力、高门槛、高收益的行业,作为中国核医药行业的领军企业,中国同辐是国内最大的显像诊断及治疗用放射性药品、尿素呼气试验药盒及测试仪、以及放射免疫分析药盒制造商。在放射源产品方面,中国同辐是国内放射源研究和应用领域唯一具备产业化、规模化研发生产能力的核心企业。在辐照方面,中国同辐是中国第三大辐照加工服务提供商,是中国唯一一家提供辐照装置上游生产及下游设计安装服务的供货商,其两家子公司为中国生态环境部批准从事辐照装置设计、制造、安装的三家EPC服务提供商中的两家。



话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

July 30, 2018 12:01 HKT/SGT 占据核医药行业半壁江山 中国同辐前景不可限量 Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   