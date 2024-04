Tuesday, 16 April 2024, 18:11 HKT/SGT Share: 益美国际拓展国际绿能布局,盈利前景广阔可期

香港, 2024年4月16日 - (亚太商讯) - 近日,据益美国际控股[01870]披露,拟认购新西兰绿色能源服务商Future Energy Auckland约51.22%股权 总价210万新西兰元,约合港币9,996,000元。继续加码绿色新能源业务。 集团主要从事为永久吊船提供设计及建造解决方案,新能源发电及储能系统的开发、设计、生产及销售以及提供售电服务。集团为香港永久吊船行业龙头企业,2022年因疫情影响主动剥离亏损的外墙工程业务,并积极部署前景广阔的绿色能源业务,且于2023年迅速实现同比扭亏。全年录得收益为1.92亿港元,同比增长26.40%;年内溢利达1863.1万港元。 Future Energy Auckland为一间于新西兰注册成立的有限公司,主要在新西兰从事可持续能源产品的设计、销售、安装及维护,包括但不限于太阳能电池板、电池、电动车充电解决方案、热水泵及空调。此次收购新西兰业务资产,是集团把握新业务机遇,积极发展新能源业务并全力拓展国际市场的重要里程碑。 当前,因应全球暖化议题,世界各国多以发展可循环利用的再生能源来降低温室气体排放,同时在全球电价上涨及能源危机的催化下,全球可再生能源行业得以迅速发展,根据IEA预估,2025年全球再生能源发电量将超越燃煤发电,成为最大电力来源。到2027年,全球再生电力比例将大幅增长至38%,其中风能及太阳能占比将接近20%。 新西兰低碳能源占比较高,处于全球领先位置,其中约88%以上的电力来自于低碳能源,并逐步向100%可再生电力过渡。新西兰政府积极出台政策支持太阳能行业的发展。并推出“太阳能热水系统(Solar Water Heating)补贴计划”和“屋顶太阳能发电系统(Rooftop Solar Photovoltaic)补贴计划”等,以鼓励更多的企业和居民安装太阳能发电系统,从而实现电力自给自足,或节省家庭开支。 据悉收购目标公司Future Energy Auckland尽管因COVID-19疫情而受到冲击,仍显著扩大了收入来源,并在新西兰境内能源市场录得迅速增长,显示出强大的增长动能。根据认购契据,Future Energy Auckland未来三个年度的经审核综合收益总额将不少于五千万新西兰元,相当于约2.38亿港元,将给集团带来长期稳定收益。按10%平均市场纯利率计,可赚约2,380万港元。 目前,集团以自主品牌”SUNEWTRAL”推出优质储能产品。因此,此次入股Future Energy Auckland不仅有助于公司在新西兰拓展相关业务及深化业务间协同效应,亦将加强其在发电厂项目方面的资源及专才。同时支持集团在泛太平洋地区的屋顶太阳能电池板安装业务,在业务资源整合上发挥更大效益,加速实现双赢发展。迭加集团自身业务运营收益稳定,未来增长可期,可高看一线。



