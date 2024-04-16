益美国际拓展国际绿能布局，盈利前景广阔可期

香港, 2024年4月16日 - (亚太商讯) - 近日，据益美国际控股[01870]披露，拟认购新西兰绿色能源服务商Future Energy Auckland约51.22%股权 总价210万新西兰元，约合港币9,996,000元。继续加码绿色新能源业务。

集团主要从事为永久吊船提供设计及建造解决方案，新能源发电及储能系统的开发、设计、生产及销售以及提供售电服务。集团为香港永久吊船行业龙头企业，2022年因疫情影响主动剥离亏损的外墙工程业务，并积极部署前景广阔的绿色能源业务，且于2023年迅速实现同比扭亏。全年录得收益为1.92亿港元，同比增长26.40%；年内溢利达1863.1万港元。

Future Energy Auckland为一间于新西兰注册成立的有限公司，主要在新西兰从事可持续能源产品的设计、销售、安装及维护，包括但不限于太阳能电池板、电池、电动车充电解决方案、热水泵及空调。此次收购新西兰业务资产，是集团把握新业务机遇，积极发展新能源业务并全力拓展国际市场的重要里程碑。

当前，因应全球暖化议题，世界各国多以发展可循环利用的再生能源来降低温室气体排放，同时在全球电价上涨及能源危机的催化下，全球可再生能源行业得以迅速发展，根据IEA预估，2025年全球再生能源发电量将超越燃煤发电，成为最大电力来源。到2027年，全球再生电力比例将大幅增长至38%，其中风能及太阳能占比将接近20%。

新西兰低碳能源占比较高，处于全球领先位置，其中约88%以上的电力来自于低碳能源，并逐步向100%可再生电力过渡。新西兰政府积极出台政策支持太阳能行业的发展。并推出“太阳能热水系统(Solar Water Heating)补贴计划”和“屋顶太阳能发电系统(Rooftop Solar Photovoltaic)补贴计划”等，以鼓励更多的企业和居民安装太阳能发电系统，从而实现电力自给自足，或节省家庭开支。

据悉收购目标公司Future Energy Auckland尽管因COVID-19疫情而受到冲击，仍显著扩大了收入来源，并在新西兰境内能源市场录得迅速增长，显示出强大的增长动能。根据认购契据，Future Energy Auckland未来三个年度的经审核综合收益总额将不少于五千万新西兰元，相当于约2.38亿港元，将给集团带来长期稳定收益。按10%平均市场纯利率计，可赚约2,380万港元。

目前，集团以自主品牌”SUNEWTRAL”推出优质储能产品。因此，此次入股Future Energy Auckland不仅有助于公司在新西兰拓展相关业务及深化业务间协同效应，亦将加强其在发电厂项目方面的资源及专才。同时支持集团在泛太平洋地区的屋顶太阳能电池板安装业务，在业务资源整合上发挥更大效益，加速实现双赢发展。迭加集团自身业务运营收益稳定，未来增长可期，可高看一线。

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