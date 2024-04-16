中国抗体SM17治疗特应性皮炎（AD）之临床前结果刊登于国际科学期刊《Allergy》



香港, 2024年4月16日 - (亚太商讯) - 聚焦研究、发展、生产及商业化免疫性疾病疗法的香港生物制药公司—中国抗体制药有限公司（上市编号：3681.HK，下称“中国抗体”或“本公司”）欣然宣布，SM17，一种针对IL-17RB的人源化单克隆IgG4抗体，其临床前结果于2024年4月9日成功刊登于欧洲过敏与临床免疫学学会（EAACI）官方期刊《Allergy》。获刊登之文章以动物数据比较了SM17与FDA获批的JAK1抑制剂在临床前环境中缓解特应性皮炎（AD）症状的疗效，验证使用SM17治疗的动物表现出与使用FDA获批的JAK1抑制剂治疗的动物相似、甚至更好的治疗反应。《Allergy》是由国际同行评议、被广泛引用的国际性期刊，本次文章获得刊载进一步确认SM17在治疗特应性皮炎（AD）方面的科学有效性，并彰显SM17为该领域中一种具有革命性潜力的产品。 SM17是一种全新、全球首创（First-in-Class）的单克隆IgG4抗体，以白细胞介素25（IL-25）受体 （科学命名亦称为 IL-17受体B（IL-17RB）)为靶点，更是一款针对IL-17RB靶点的全球首创单抗药物，具有治疗特应性皮炎、哮喘、特发性肺纤维化及其他免疫性及自身免疫疾病的潜力。在美国完成的I期临床试验中（NCT05332834），SM17显示出良好的安全性，并未报告任何与药物相关的严重不良反应（SAE），在安全性和耐受性方面优于其他JAK1抑制剂。 特应性皮炎（AD）是一种慢性炎症性皮肤病，其特征包括剧烈瘙痒和反复出现水疱。目前，特应性皮炎患者对现有治疗的满意度很低，因此更安全、更有效的治疗方案有着巨大的市场需求和上升空间。AD由Th2免疫驱动，而IL-25是通过启动ILC2和Th2细胞来驱动Th2炎症的主要介质之一，导致皮炎期间患者出现皮肤肿胀、瘙痒、皮肤过敏及其他AD症状。本公司已开发了靶向IL-25受体的组成部分IL-17RB，即单克隆IgG4抗体SM17，旨在阻断由IL-25引发的早期（上游）反应，希望实现快速、有效、安全的AD差异化治疗模式。目前市场现有的产品除了起效快、疗效好但存在安全隐患的JAK1 抑制剂以外，则是反应相对较慢、疗效较差但安全性较好的抗IL-4Rα抗体。《Allergy》刊登文章和美国I期研究结果皆从科学角度验证了SM17治疗AD的良好疗效和安全性。 除了AD，SM17亦有治疗其他疾病的潜力，譬如哮喘、特发性肺纤维化及其他2型免疫性疾病，治疗前述疾病的研究仍在持续进行中。 中国抗体制药有限公司执行董事、主席兼首席执行官梁瑞安博士表示：“中国抗体专注于通过卓越的科学研究开发创新产品，持续致力于发掘满足免疫疾病迫切需求、填补免疫治疗空白的差异化产品。我们对SM17在治疗AD方面的优势治疗潜力得到了科学验证和认可，并刊登于在著名业内期刊《Allergy》而感到振奋。根据Grand View Research, Inc.的最新报告，到2030年，全球AD市场规模预计将达到276.8亿美元。目前，用于治疗AD的两种最常见的处方产品为FDA获批的抗IL-4Rα抗体和JAK1抑制剂。研究表明，与抗IL-4Rα抗体相比，JAK1抑制剂起效更快，治疗反应更好，但由于JAK1抑制剂携黑框警告，因而抗IL-4Rα抗体以其更好的安全性而更容易被医学界接受。根据我们的研究数据显示，SM17似乎具有两全其美的优势：SM17在‘反应时间（止痒）’（未发表的研究数据）和‘疗效’方面（诚如《Allergy》刊登之文章临床前结果所述）与JAK1抑制剂相当（甚至更好）。而根据我们在美国的I期研究所示，SM17在耐受性和安全性方面与抗IL-4Rα抗体相当（甚至更好）。SM17是一种创新且具有全球首创潜质的产品，具有差异化的疗效和安全性，在现有市场中极具竞争力。临床前研究结果将在2024年4月启动的一项针对AD患者的概念临床试验中确认。” 关于中国抗体制药有限公司 中国抗体制药有限公司聚焦研究、发展、生产及商业化免疫性疾病疗法，研发总部位于香港、生产基地位于中国。公司注重科技研发，其旗舰产品舒西利单抗（Suciraslimab, SM03）为全球首项用以治疗类风湿关节炎的CD22单抗，已在中国完成类风湿关节炎三期临床试验，并被列为国家十三五重大新药创制专项重大项目。此外还有多个全球首创（First-in-class）在研药物，部分已处于临床阶段，适应症覆盖类风湿关节炎、阿兹海默症、系统性红斑狼疮、天疱疮、多发性硬化症、视神经脊髓炎谱系疾病、哮喘等具有重大未满足临床需求的疾病。 关于《Allergy》 《Allergy》是欧洲过敏与临床免疫学学会（EAACI）的官方期刊，国际权威临床医学期刊，旨在推动、影响和交流过敏/免疫学学科的各个方面，包括教育、基础、转化和临床研究，并保持基础和临床过敏/免疫学之间的联系。《Allergy》作为一份国际性期刊，投稿人和读者来自各个国家，主要刊登原创文章、综述、立场文件、指南、社论、新闻和评论、致编辑的信和通信。 有关更多SM17的研究的信息，请参阅《Allergy》期刊中的发表文章。 链接：http://doi.org/10.1111/all.16120 此新闻稿由金融公关（香港）有限公司代表中国抗体制药有限公司发布。如有垂询，请联络： 金融公关（香港）有限公司 赵泳丝小姐／张晓茵小姐／杨童童小姐 电邮：sinomab@financialpr.hk 电话：(852)2610 0846 传真： (852)2610 0842



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