茶百道（2555.HK）正在招股：引领现制茶饮赛道 营收净利显著提升

香港, 2024年4月15日 - (亚太商讯) - 今年以来,消费行业延续恢复态势,港股消费板块开始回暖,不少消费领域企业拟通过上市,进一步增强自身的综合实力,以抓住行业的复苏机遇。特别是在新式茶饮赛道,自去年以来已有多家茶饮企业递交上市申请。距上市只差临门一脚的茶百道(02555.HK)抢得先机,即将成为新式茶饮第二股。 4月15日-4月18日,茶百道开启招股。本次IPO,公司拟全球发售1.48亿股H股,发售价为每股17.50港元,每手200股,拟募资近26亿港元,预期将于4月23日上市交易。中金公司担任独家保荐人。 研发赋能多样化产品 品牌势能持续向上 作为市场领军企业,茶百道致力于加强产品开发推动茶饮消费。公司在严选原料、严控品质的基础上,通过对消费者口味变化的深入洞察,在升级经典产品的同时,不断推出深受消费者欢迎的创新性新品。以2023年为例,年内茶百道共计研发250多款产品,其中上新48款产品,并完成对13款经典产品配方的升级。 经过多年的升级及发展,茶百道已形成由经典茶饮、季节性茶饮及区域性茶饮构成的丰富的产品矩阵。品质稳定且多元的产品,为消费者带来差异化的消费体验,使茶百道能够始终满足不断变化的消费者需求,引领消费趋势,成为备受年轻人喜爱的新式茶饮品牌。根据弗若斯特沙利文的报告,按2023年零售额计,茶百道在中国现制茶饮店市场中排名第三,市场份额达到6.8%。 此外,茶百道还通过灵活多元的数字化营销、IP营销、跨界联名等方式,不断提升品牌知名度,触达新目标客群,并提高现有客户黏性。得益于品牌势能的持续提升,公司积累了庞大且忠实的会员基础。于2023年第四季度,茶百道活跃会员人数达到2,040万名,会员複购率达35.0%,高于行业平均水平。 业绩良好 行业高增长下弹性可期 在品牌声誉日隆的同时,茶百道也取得了可观的业绩表现。2021年至2023年,公司收入分别为3,644.2百万元(人民币,下同)、4,231.7百万元及5,704.3百万元,年复合增长率为25.1%。同期,公司净利润由778.5百万元,964.8百万元及1150.8百万元,年复合增长率为21.6%。从财务数据来看,茶百道不但收入规模扩大,盈利能力也在持续提高,显示出公司良好的经营状况和发展潜力。 再看公司所处的现制茶饮行业。近年来中国现制茶饮市场快速增长。根据弗若斯特沙利文的报告,2018年至2023年间,中国现制茶饮店行业规模复合增长率高达25.2%,远高于同期中国软饮料行业4.4%的整体增速。随着消费升级和优质茶饮需求上升,预计2024年至2028年,中国现制茶饮店行业市场规模复合增长率将达到15.4%,为现制茶饮企业提供发展机遇。 此外,行业格局变化为茶百道这种头部企业带来的机会也同样不容忽视。目前现制茶饮市场较为分散,中国现制茶饮店市场有约3,000个现制茶饮店品牌,按2023年零售额计,前五大参与者的市场份额合计约为40.2%。随着行业集中度的提升,头部企业层出不穷的产品创新以及强大的品牌优势,将助力企业在此过程中占据更多的市场份额。 作为现制茶饮赛道的领先企业,茶百道产品创新动能强劲,品牌优势显著,使其有足够能力充分把握行业扩张及行业集中度提升带来的发展机遇,释放更高的业绩增长弹性。



