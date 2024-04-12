中信资源：超额完成年度目标 「投资+贸易」双轮驱动加速成长可期

香港, 2024年4月12日 - (亚太商讯) - 2023年，全球能源行业面临「调整」与「重塑」。受全球经济复苏乏力、大国博弈加剧、安全冲突扩大等多重因素影响，大宗商品价格回落。在原油、铝锭和煤炭价格均大幅下跌的情况下，中信资源（01205.HK）克服重重困难，深入挖潜、严控成本，完成了全年业绩指标。

根据业绩公告，于2023年，中信资源实现收入38.26亿港元，完成全年预算的108%；实现归母净利润5.52亿港元，完成全年预算134%。

经营稳健 财务状况达到近年最好水平

公开数据显示，中信资源是一家以石油煤炭开采、生产、销售，以及铝产品投资为主的上市公司，主要业务分为油气及非油的矿业投资业务。

油气业务方面，2023年，国际油价全年平均值同比下降18.4%。面对此不利因素，中信资源积极通过多项增储上产措施、完善安全管理体系、推进新工艺、新技术的应用，支撑油气业务保持平稳发展，作业产量、权益产量稳定，维持高位运行。2023年全年，油气业务实现营业收入约14.7亿港元，贡献归母净利润约6.9亿港元，同比上升约12.0%。

非油业务方面，在合营项目管理上，中信资源澳大利亚公司有效履行股东责任，多措并举推进参股项目实现价值提升；深度配合AWC合作伙伴推动解决探矿权许可证审批问题，避免重大价值损失。在业务经营上，波特兰铝厂签署新的电力套保协议，有效期延长至2035年，锁定未来电力成本，延长了铝厂使用寿命。另外，煤炭业务当地管理层通过对煤矿项目开展多次调研，推动项目降本增效措施落地，生产经营正逐步进行优化和提升。

在业务经营实现稳健发展的同时，中信资源的财务指标亦持续向好。流动性方面，公司现金流充裕，2023年经营性现金流11.84亿港元，连续3年超10亿港元。偿债能力方面，2023年，公司资产负债率下降至32.5%，有息负债率下降至15.4%，为历史最佳水平。投资回报方面，2023年，公司ROE达到7.1%，超额完成了年初制定的6.9%的目标。

值得一提的是，中信资源向来重视股东回报，长期坚持分红，为股东创造稳定、可持续的收益。2023年，公司支付股息4.7亿港元，为历史最高水平。2016年至2023年，公司累计现金分红16.1亿港元，平均股息率为34%，2023年股息率达到36%，继续保持在稳定水平。

积极探索贸易业务 打造新增长极

近年来，中信资源坚持「控风险、稳主业、求突破」的发展主基调，持续拓展新业务，探索新的增长空间。2023年11月，公司开始了新贸易体系的搭建，初步完成了贸易平台的搭建、交易对手准入审批、贸易融资额度申请等工作，开启「投资+贸易」双轮驱动的发展模式，并进一步明确了公司主业包括「石油天然气开采及贸易」、「以铝产品为核心的矿产开发及贸易」和「新能源开发」。

据悉，中信资源此前一直将业务关注重点放在投资和生产环节，未能全面发挥公司的价值创造能力。利用公司现有投资的产品份额，进行风险可控的油品贸易业务，有助于释放公司的贸易优势，提高公司权益油的市场销售价格，提升整体收入水平。同时，深入能源交易环节也有利于拓宽公司的能源供应管道，分散能源供应风险。此外，贸易业务的延伸，又可以推动公司融资结构的扩大，增强公司的融资能力。

根据中信资源计划，2024年，公司将加强战略研究，在实现收益最大化的前提下，推动石油天然气开采及贸易，以及以铝产品为核心的矿产开发及贸易，探索新能源开发机会。随着油气贸易业务的开展，相信在「投资+贸易」的双轮驱动下，中信资源的抗风险能力、盈利能力都将得到提升，实现更高质量的发展。

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