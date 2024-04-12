

香港, 2024年4月12日 - (亚太商讯) - 近日，Vertex Pharmaceuticals公布以49亿美元现金收购Alpine Immune Science，在目前的市场环境下，该笔巨额收购交易引起极高的市场关注，再次凸显了肾科领域，尤其是IgA肾病赛道的巨大潜力。这一创纪录的交易，超过了先前2023年诺华以35亿美元对Chinook的收购，变相证明了大型制药企业对肾科领域的高度重视和信心。诺华对Chinook的收购已经说明了肾科领域的巨大潜力，而Vertex Pharmaceuticals对Alpine Immune Sciences的收购，更是在此基础上提升了市场对IgA肾病赛道的估值和期待。 本次收购的重点产品是一款Alpine正在开发的自免药物Povetacicept (ALPN-303)，该药物是一款针对IgA肾病的创新药物，在针对IgA肾病试验中，显示出了同类最佳的潜在疗效，目前已经完成了II期临床试验，并且有望在2024年下半年进入III期临床开发阶段。公布并购的同日，Vertex Pharmaceuticals展示了Povetacicept的最新临床数据，结果显示两种剂量（80 mg及240 mg）在IgA肾病治疗过程中均具有良好的耐受性，这不仅为IgA肾病患者带来了新的希望，也为肾科领域的投资者提供了重要的参考价值。 在此背景下，云顶新耀的核心产品耐赋康®无疑成为了市场关注的焦点。作为目前全球首个且唯一获得FDA和EMA批准的对因治疗IgA肾病的药物，耐赋康®在云顶新耀的推动下，在上市获批和商业化方面取得了重大突破进展。云顶新耀公布的最新消息显示，耐赋康®已在欧洲、中国内地、中国澳门和新加坡获得上市批准，并于2023年12月在中国澳门成功商业化上市，预计将在今年5月份在中国内地上市。 2024年作为云顶新耀商业化的关键一年，公司计划于今年将耐赋康®的上市批准范围扩大至中国香港、中国台湾及韩国等更多国家和地区，并计划参与国家医保谈判，并且持续致力于在2025年将耐赋康®纳入医保目录，让更多患者获益。对比上述收购案例，耐赋康®将会给云顶新耀带来更丰厚的商业价值，更值得市场关注。 耐赋康®的成功不仅体现在其治疗效果上，更在于它满足了一个迫切的市场需求。据统计，IgA肾病在亚洲人群中最为高发，许多患者面临着在其预期寿命内发展至肾衰竭的风险。目前中国约有400-500万IgA肾病患者，耐赋康®将为这一特定人群提供前所未有的治疗机会。2023年6月，云顶新耀已在海南博鳌试验区启动早期准入计划，约有700名患者注册了该项目，体现了市场对耐赋康®的迫切未满足医疗需求。此外，约有20000名中国患者已通过慈善基金会的IgA肾病患者项目注册登记，这些患者将在耐赋康®中国内地商业化上市后成为云顶新耀的患者群体。 Alpine的候选药物尽管有其自身潜力，但目前仅有24周的二期临床实验数据作为支撑，距离国内获批上市保守估计还需5年的时间。而云顶新耀的肾科领域核心产品耐赋康®，作为国际顶级期刊《Nature》子刊《Nature Reviews Disease Primers》（IF=81.5）KDIGO指南优化后的治疗策略，已推荐其以优先于激素类药物来治疗IgA肾病，并预计在未来5年将成为一线基础治疗药物。考虑到中国IgA肾病患者的病情发展速度和严重程度，耐赋康®的市场地位将更加稳固。 云顶新耀，作为一家专注于创新药及疫苗研发、临床开发、制造及商业化的生物制药公司，将持续聚焦肾病、抗感染疾病和自身免疫性疾病等蓝海赛道，通过继续扩大管线巩固其在这些关键领域的领先地位。除了核心产品耐赋康®外，云顶新耀在肾科领域还有其他产品处于研发阶段，其中一款BTK抑制剂Ever001，云顶新耀拥有该在研药物的全球开发、生产和商业化的权益，公司预计在今年下半年公布原发性肾小球疾病1b期clinical POC试验结果。这将为公司测算最大化全球权益的价值提供重要的数据支持。 总而言之，Vertex Pharmaceuticals与Alpine Immune Sciences的交易，不仅是市场对IgA肾病治疗潜力的认可，更是对云顶新耀及其核心产品耐赋康®未来前景的有力肯定。在肾科领域，耐赋康®将继续成为改变患者生活的关键力量。随着更多临床数据的公布，上市批准以及商业化上市等关键节点的到来，我们有理由相信，耐赋康®将在IgA肾病治疗领域绽放光芒。



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