Thursday, 11 April 2024, 13:31 HKT/SGT Share:

来源 AlphaInvest Holdings Pte. Ltd ShareInvestor 迎来成立 25 周年庆典; 控股公司更名为 AlphaInvest

新的企业形象反映了集团自 1999 年成立以来的发展和未来方向

集团子公司和金融数据平台将保留 ShareInvestor 品牌,其他产品也将保留现有品牌

作为 25 周年纪念的一部分,集团将推出升级版的 ShareInvestor.com 网站 新加坡, 2024年4月11日 - (亚太商讯) - 作为新加坡最大的独立金融数据和媒体平台的控股公司,ShareInvestor.com Holdings 私人有限公司在庆祝公司成立 25 周年之际,荣幸地宣布公司将进行品牌升级,包括更名及推出全新的企业标志。 新的控股公司名称为 AlphaInvest Holdings Pte. Ltd.(简称“AlphaInvest” 或 “集团” ),其新标志如下所示: AlphaInvest 集团高级管理层(从左至右)Christopher Lee 先生(集团首席执行官)、Shanison Lin 先生(集团投资者平台董事总经理)和 Lim Dau Hee 先生(集团首席运营官兼首席技术官) 集团旗下在新加坡、马来西亚和印度尼西亚的子公司以及在泰国的关联公司将继续保留ShareInvestor(“SI”)的品牌名称。此外,集团旗下的金融数据平台 ShareInvestor.com 以及其他产品品牌也将延续使用原品牌。 控股公司更名和品牌升级恰逢今年集团成立 25 周年。它更贴切地展现了集团不仅在原有的股票数据服务上持续发展,还在投资者关系管理和区域市场的投资者教育领域保持领先地位。 该集团的控股公司已在会计和企业管理局(ACRA)注册为“AlphaInvest Holdings Pte.Ltd“,并 于 2024 年 3 月 8 日 正 式 生 效 。 有 关 集 团 的 简 介 , 请 参 阅 http://www.alphainvestholdings.com/ 。 集团首席执行官兼联合创始人李锡良先生(Christopher Lee)表示:“我们的使命是透过投资者教育及市场数据产品,让散户投资者作出明智的投资决策。我们现在面临的主要挑战是服务于下一代年轻投资者,并扩展到新的资产类别。这与我们的投资者关系咨询业务发展齐头并进,使企业能够与投资者进行有意义的互动。我们的最终愿景是为所有人创造更好的投资成果。” 集团首席运营官兼首席技术官, 也是集团联合创始人的林道启先生(Lim Dau Hee) 补充道:“在过去的 25 年里,我们一直利用技术使投资者能够做出更好的选择。我们很高兴能够帮助投资者建立多元化的投资组合。AlphaInvest 必须继续创新,为我们的客户提供服务,并保持行业领先地位。” 自 1999 年创立至今,集团走过了一段充满变革与成就的二十五年历程。2008 年,集团被新加坡报业控股(SPH)收购。作为 SPH 的一部分,经过 10 年的盈利运营后,集团的创始人和管理团队于 2018 年以 1700 万新元的估值进行了管理层收购。 2023 年,ShareInvestor 以 3000 万新元的总估值收购合并了 InvestingNote。InvestingNote由林新汕先生(Shanison Lin)创立,是新加坡和马来西亚最大的股票投资社交平台,用户群体以年轻投资者为主。林先生是ShareInvestor的前员工,现在是AlphaInvest高级领导层之一。集团致力于在东南亚地区进一步扩展其庞大的客户群体,目前已涵盖 300,000 名散户投资者和700 家上市公司。 自 2008 年以来一直担任集团主席的 Patrick Daniel 先生说:“集团很幸运拥有一支敬业的管理团队,面对充满挑战的时代,他们一直努力发展业务。 除了 Christopher、Dau Hee 和 Shanison,我们还有 Waterbrooks 的 Wayne Koo、SI Thailand 的 Janista Taosuwan、SI Malaysia 的 Edward Stanislaus 和雅加达 PTSI 的Ahmad Mustafid。他们共同组成了一个强大的领导团队,我相信 AlphaInvest 将成功地发挥协同效应并抓住新机遇。” 推出改版 ShareInvestor.com 网站 改版后的 ShareInvestor.com 市场数据网站为本地和全球股票分析提供了大量数据和一套全面的工具。该团队将在未来几个月内继续推出新功能和其他数据分析工具。 预览版现在可供现有用户使用,完整版将在未来几个月内向所有用户推出。 未来方向 公司已在东南亚建立起作为顶尖投资者关系服务提供者的声誉,而新的企业形象展示了集团持续的进步与对未来拓展的愿景,迈向超越传统股票平台服务,寻找新的发展机遇。 该集团处于有利地位,可以扩展到其他资产类别,例如货币、商品和数字资产,比如 NFT 和加密货币。集团的方针是与这些领域的合作伙伴合作,建立双赢的伙伴关系。 AlphaInvest 将继续加强其在投资者关系和投资者教育方面的知名品牌组合。在保留其独特的品牌标识的同时,将加强内部合作,以利用内在的协同效应,为整个集团带来更多价值。 AlphaInvest 的数字出版物 Investor-One 和 Inve$t 周刊电子杂志将在区域发行。这些刊物以其视觉吸引力和深入浅出的内容为特色,它们将吸引超过 130,000 各阶层投资者,范围涵盖从初学者到专业投资者。 集团致力于扩展其 InvestingNote 平台,该平台已成为新加坡和马来西亚最大的投资者社区。它旨在为日益增长的 Z 世代以及 Tik-Tok 世代的投资者打造一个互动的空间,在这里,他们可以自由分享投资心得、交换观点,并建立网络联系。 集团 的 Waterbrooks Consultants 为上市公司和非上市公司提供定制的公共关系、品牌和危机公关咨询服务,将与集团的投资者关系服务更紧密地整合。 AlphaInvest 目前负责举办一年一度的重大投资者活动,例如 INVEST Fair 和 REITs Symposium 研讨会。 抓住该地区的机遇,集团将拓展业务版图,服务于马来西亚、印尼和泰国日益壮大的投资者社群。 投资者及媒体查询,请联系:

AlphaInvest Holdings Pte Ltd

Christopher Lee,董事

电子邮件:christopher.lee@alphainvestholdings.com Waterbrooks Consultants Pte Ltd

Wayne Koo,董事

电子邮件:wayne.koo@waterbrooks.com.sg

电话: +65 9338 8166 关于 AlphaInvest Holdings Pte. Ltd.(www.alphainvestholdings.com) 愿景: 创造更好的投资成果 使命: 赋能投资者做出明智的决策,以及帮忙企业更有效地与投资者互动。作为一家领先的区域性金融服务、媒体和技术公司 AlphaInvest Holdings Pte Ltd(简称“AlphaInvest”或“集团”)成立于 1999 年,致力于为投资者提供值得信赖的产品和服务,帮助他们做出明智的投资决策。其核心业务领域包括投资者关系、市场数据工具和投资者教育。 AlphaInvest 集团运营着该地区最大的投资者关系网络,拥有大约 700 家上市公司客户,其平台用户覆盖超过 30 万人。集团在四个国家(新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚)拥有 120 多名员工。 集团进行了多项战略投资: 投资者关系/公共关系公司 Waterbrooks Consultants Pte Ltd (www.waterbrooks.com.sg)

新加坡领先的投资者社交媒体平台 InvestingNote (www.investingnote.com)。 InvestingNote 是新加坡与马来西亚最大且最活跃的投资社交平台,它是一个由社区推动的平台,旨在通过社交网络和众多投资工具,帮助投资者及交易员分享股票相关的新闻与见解。 ShareInvestor(www.shareinvestor.com)通过其 ShareInvestor Station™、ShareInvestor WebPro™和 ShareInvestor Mobile 系列产品为多个市场提供在线市场数据工具。 AlphaInvest 的数字出版物包括: Investor-One (www.investor-one.com),一个关于投资者教育、市场新闻、企业发展和数据分析的网站;

(www.investor-one.com),一个关于投资者教育、市场新闻、企业发展和数据分析的网站; Inve$t,一本在新加坡和马来西亚出版的周刊电子杂志。 AlphaInvest 为投资者组织金融投资研讨会和展会。其在新加坡和马来西亚举行的年度大型活动InvestFair™(www.investfair.com.sg)吸引了数千名参与者。其他主要展览包括最大的房地产投资信托基金研讨会 REITs Symposium(www.reitsymposium.com)。



话题 Press release summary



部门 Exchanges & Software, 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network