香港, 2024年4月11日 - (亚太商讯) - 随着比特币减半前夕，加密世界可能迎来历史上最大的牛市， PredicXion宣布利用AI来整合导航信息，打造新一代的预测市场交易所。项目由前OKX前首席运营官Andy Cheung领导，团队包括前币安、OKX、火币、Celsius及Betfair等行业巨头背景人才。

PredicXion不仅仅是一个平台，它以AI人工智能为核心，是一个全面的生态系统，旨在满足未来金融的需求。它独特地结合了预测市场、借贷服务和交易所，使金融参与变得更加容易和吸引。

PredicXion通过利用AI人功智能系统，确保预测市场内的话题在趋势前沿，不断自动刷新相关吸引的内容。这种模式不仅展示了交易所创新的潜力，还解决了多年来区块链行业几乎未见变化的迫切需要演变的问题。

“传统交易所长期缺乏创新，令一般人对进入加密世界却步。PredicXion打破了这些障碍，利用预测市场，为进入区块链世界提供了一条清晰的道路，”OKX 前首席运营官、这一项目的关键人物Andy Cheung表示。

平台现已在开发当中，团队计划在第3季前再完成融资，以助扩展和开发。预测市场内容可由官方或社区发起，PredicXion还为投资者提供成为借贷领域流动性提供者(LP)的有利机会，从而区别于其他平台。

“这种模式确保双赢的局面，投资者不仅支持平台的增长，也从其成功中受益。部分爆仓和清算资产将被重新投资于有前景的项目，创造出增长和创新的循环。”

随着PredicXion准备在2024年启动，团队经验和战略时机将对加密和金融预测市场产生重大影响。PredicXion邀请社区和投资者加入，从现在开始，共同塑造这个未来金融。

网站：https://predicxion.io/

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