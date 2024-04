Wednesday, 10 April 2024, 16:00 HKT/SGT Share: 卓尔广场呈献「梦幻彩蛋游乐园」 巨型复活蛋花篮登场 彩蛋许愿树梦幻绽放

香港, 2024年4月10日- (亚太商讯) - 新鸿基地产旗下屯门卓尔广场于即日至2024年4月14日期间特别打造「梦幻彩蛋游乐园」主题活动,商场中庭化身绿意盎然、 色彩斑斓的春日游乐园,并设有巨型复活蛋花篮及复活蛋许愿树等特色打卡装置,让你瞬间投入七彩梦幻世界! 巨型复活蛋花篮、彩蛋许愿树打卡装置 置身于春意盎然的春日游乐园 卓尔商场将摇身变成鸟语花香的春日游乐园,让你沉浸于春日的花花世界! 沿着木板路走进绿草如茵的草地,由多款玫瑰花打造成的巨型复活蛋花篮尽收眼帘,盛载着色彩缤纷的巨型复活蛋,大家不妨走进篮内拍出唯美照片! 在花篮两旁,设有两棵彩蛋许愿树,许愿树上挂满多款不同图案的复活蛋,部分更会闪闪发光,让你与挚爱携手许下复活节愿望,共同被满满幸福欢乐的气氛 所包围;而于两棵许愿树的旁边均设有一颗巨型雕花复活蛋,并散发淡淡光芒;最后细看树林中还有应节的复活兔躲藏之中,期待与大家相见合照! 新界屯门区石排头径1号 / Chelsea Heights Plaza

https://www.chelsea-heights.com.hk



