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Wednesday, 10 April 2024, 16:00 HKT/SGT
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卓尔广场呈献「梦幻彩蛋游乐园」
巨型复活蛋花篮登场 彩蛋许愿树梦幻绽放

香港, 2024年4月10日- (亚太商讯) - 新鸿基地产旗下屯门卓尔广场于即日至2024年4月14日期间特别打造「梦幻彩蛋游乐园」主题活动，商场中庭化身绿意盎然、 色彩斑斓的春日游乐园，并设有巨型复活蛋花篮及复活蛋许愿树等特色打卡装置，让你瞬间投入七彩梦幻世界！

巨型复活蛋花篮、彩蛋许愿树打卡装置 置身于春意盎然的春日游乐园

卓尔商场将摇身变成鸟语花香的春日游乐园，让你沉浸于春日的花花世界！ 沿着木板路走进绿草如茵的草地，由多款玫瑰花打造成的巨型复活蛋花篮尽收眼帘，盛载着色彩缤纷的巨型复活蛋，大家不妨走进篮内拍出唯美照片！

在花篮两旁，设有两棵彩蛋许愿树，许愿树上挂满多款不同图案的复活蛋，部分更会闪闪发光，让你与挚爱携手许下复活节愿望，共同被满满幸福欢乐的气氛 所包围；而于两棵许愿树的旁边均设有一颗巨型雕花复活蛋，并散发淡淡光芒；最后细看树林中还有应节的复活兔躲藏之中，期待与大家相见合照！

 

新界屯门区石排头径1号 / Chelsea Heights Plaza
https://www.chelsea-heights.com.hk

 



话题 Press release summary

部门 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
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