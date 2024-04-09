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Tuesday, 9 April 2024, 17:37 HKT/SGT
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联控旗下正奇控股投资企业中瑞股份成功上市

香港, 2024年4月9日 - (亚太商讯) - 据正奇控股微信公号报道，4月8日，联想控股（3396.hk）旗下正奇控股投资企业常州武进中瑞电子科技股份有限 公司（以下简称「中瑞股份」）在深交所创业板成功上市，股票代码为「301587」。 这是正奇控股2024年收获的第2个IPO，也是公司累计收获的第14个IPO企业。

中瑞股份成立于2001年5月，是全球领先的锂电池安全结构件一体化解决方案提供商。 在圆柱型锂电池盖帽领域，中瑞股份处于国内第一、全球龙头的地位，也是国内领先的锂电池零部件制造企业，此外，还是目前国际上少数几家具备4680锂电池结构件生产能力的 企业之一。 公司产品定位中高端，下游应用包括新能源汽车、电动工具、电动自行车、智能家居等。 目前已与 LG 新能源、能元科技、比克电池等国内外行业领先锂电池厂商建立了长期稳定的合作关系，具备较强的市场竞争力。

本次IPO，中瑞股份拟募集资金8.95亿元，主要用于动力锂电池精密结构件项目、研发中心建设项目。

基于对新能源及新能源汽车产业的看好，以及中瑞股份的行业领先地位，正奇控股先后于2018年、2021年投资了中瑞股份，助力其进一步快速发展。 正奇控股董事长兼总裁李德和表示，中瑞股份在锂电池结构件领域深耕多年，具备突出的技术实力，祝贺中瑞股份成功上市，也期待中瑞股份借力资本市场，加强技术创新 研发、产品技术升级以及产能提升，在锂电池结构件领域实现更大的突破。

新能源汽车是正奇控股聚焦的产业之一。 近年来，正奇控股已经布局了新能源汽车产业链中的固态电池、设备、材料、电池结构件等多个细分赛道，通过投贷联动、资源整合等举措赋能产业，所投企业不断 发展壮大。 未来，正奇控股将继续秉承联想控股产业报国的理念，深化「金融+投资+产业」业务模式，助力科创企业，服务新质生产力。

正奇控股股份有限公司（以下简称「正奇控股」）是一家专注于科创企业的创新型投资控股集团。 成立于2012年10月，由联想控股股份有限公司在安徽省合肥市设立，现由联控控股，注册资本33.23亿元。 目前在长三角、粤港澳大湾区、京津冀地区、长江经济带这四大增长极都实现了战略布点，业务范围覆盖全国。

秉承联想控股产业报国的理念，在「生态赋能、产融共创、投贷联动、正合奇胜」的总体思路指引下，正奇控股打造「金融+投资+产业」的业务模式，充分发挥 投贷联动优势，围绕国家战略性新兴产业进行深耕。 正奇控股从为产业提供金融服务，到通过投资切入核心产业，最终进入实体产业，坚持产业之心，为产业赋能。

截至2023年底，正奇控股累计服务产业客户6000多家，股权投资企业70余家，其中15家被投企业成功IPO上市或过会，还有10余家被投企业正在或计划一年内申报 IPO，投资金额IPO率已达40%。

2023年4月，正奇控股在马鞍山投资建设年产20GW高效电池片智能制造产业化项目，成立正奇光能科技有限公司，迈出从产业投资向产业运营的关键一步，也是践行绿色投资 社会责任的重大战略举措。 项目分三期建设，一期年产5GW高效光伏电池片，已于2023年12月投产。



话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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