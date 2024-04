Tuesday, 9 April 2024, 14:52 HKT/SGT Share: 阳光保险:以科技推进数智化转型,以担当践行社会责任

香港, 2024年4月9日 - (亚太商讯) - 金融作为实体经济血脉,是实现中国式现代化不可或缺的关键力量。对于金融的重要组成部分,中国中央金融工作会议已明确保险业功能定位,要求发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能。 为充分有效践行保险业职责,近年来保险业持续深化改革,提高自身科技水平、加强保险对实体经济发展的支持力度,推动行业发展进一步融入我国经济社会发展。 阳光保险(6963.HK)作为21世纪成立的205家内地保险企业中唯一一家上市的传统保险企业,始终立足主业优势与战略定力,找准高质量发展着力点,全面布局并有效推进「科技阳光、价值阳光、知心阳光」的新阳光战略扎实落地,以高质量的金融服务帮助金融强国建设。 打造「科技阳光」 数智转型驱动公司高质量发展 2023年,阳光保险紧绕中央金融工作会议提出的「科技金融」「数字金融」大文章,全面升级以资料智能为核心的「科技阳光3.0」的新战略,沿着科技战略执行路径图,实现多项创新突破。 公司积极把握AI发展机遇,发力人工智能,率先建设保险垂直领域阳光正言GPT大模型,推动销售智能化、服务智能化、管理智慧化落地,着力应用于客户服务、销售支持、智能理赔、员工办公等现实场景。 比如在销售端,阳光人寿销售机器人基于用户群体差异化研究,持续打磨核心功能体验,以虚拟数字人形态实现与客户面对面全程语音互动,初步实现“会介绍产品、会给出意见、会回答问题、会打动客户”的“四会”能力输出,为一线业务场景智能化升级提供强大支持。 在服务端,阳光持续扩大服务机器人的应用管道与场景,升级业务办理私人助理式服务指导功能,借助灵犀体验计划及时响应客户需求,实现咨询与办理的无缝衔接,大幅提高服务时效及客户满意度,客户服务一次完成率持续优化。 同时,持续深化数字化转型,加快数字化客户洞察、数字化营销、数字化风控、数字化产品创新、数字化运营五大核心能力建设,以数字化智能化转型推动公司高质量发展。 践行为民宗旨 支持实体经济高质量发展 为实体经济服务是金融的天职。阳光保险充分发挥保险保障作用,积极推进金融产品服务创新,提升金融服务效率和水平。 聚焦国家「一带一路」战略发展需求,阳光保险不断以保险力量为「一带一路」共建国家客户提供支持,赋能实体经济发展。2023年,阳光保险为「一带一路」的402个项目提供保险保障人民币981.6亿元,助力高质量共建「一带一路」走深走实。 在助力乡村振兴方面,阳光保险积极发挥农险作用,不断发展三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险,因地制宜研发地方优势特色农产品保险,助力减少自然灾害等风险给农户带来的损失,为农业稳产和农民增收保驾护航。2023年,公司累计为91.7万农户提供农业保险风险保障逾人民币286.0亿元,支付理赔款人民币4.6亿元,惠及农户36.8万户。 在服务社会民生方面,阳光保险坚持以人民为中心的宗旨,在普惠金融政策的引导下,多年来主动加强服务对接、精准支持小微企业市场主体。近年来,公司还针对不同行业小微企业实际需求,通过提供量身定制的保险产品和优质、高效、便捷的保险服务,不断满足小微企业各类保险需求。2023年,为约2.6万家中小微企业提供风险保障人民币3,040.2亿元,帮助约6.8万家中小微企业获得融资金额人民币113.0亿元。 值得一提的是,阳光保险还积极构建「保险+科技+服务」的形式,为企业客户打造形成行业化专属风险管理解决方案,助力实体经济风险减量,为经济社会高质量发展不懈努力。2023年,公司累计为1.4万个企业客户提供科技减灾和专业风险咨询服务。 在公益事业方面,阳光保险积极组织参与教育、助老、乡村振兴等各类公益活动。截至2023年12月末,公司在全国24个省份累计援建73所博爱学校;累计培训乡村医生19,478人次。 未来,阳光保险将始终坚持以人民为中心的服务理念,在以「爱与责任」的向善文化打造「知心阳光」的新战略引领下,继续把人民群众对美好生活的向往作为工作推动力,满足人民的多元金融服务需求;继续把服务实体经济放在要位,为推动金融高质量发展、助力金融强国建设贡献阳光力量。



