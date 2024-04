Tuesday, 9 April 2024, 14:37 HKT/SGT Share: 产业化转型与高股息分红齐头并进 海通恒信2023年质效双增

香港, 2024年4月9日 - (亚太商讯) - 融资租赁行业是现代经济体系中不可或缺的一部分,在支持实体经济、促进产业升级及服务小微企业等方面发挥着重要作用。近年来,随着政策的不断完善,融资租赁行业经历了显著的增长和转型,行业未来面临挑战,同时也存在着巨大的发展潜力。 海通恒信(01905.HK)是一家稳健发展的中国大型融资租赁公司,2023年,海通恒信紧跟国家产业政策导向,不断加大产业化转型发展力度,持续深耕区域化布局,经营成效再上新台阶,净利润首次突破人民币16亿元,同时保持稳定的高股息分红,品牌影响力进一步扩大。 真金白银回报投资者 转型构建全新产业生态圈 在保持高速发展的基础上,海通恒信坚持回馈股东,以真金白银回报投资者。数据显示,2023年,公司派发中期股息每10股人民币0.48元,同时还计划派发年度股息每10股人民币0.42元,全年累计派发现金股息每10股人民币0.90元,按4月3日收盘价1.01港元计算,整体股息率约9%左右。 自2019年上市起,海通恒信保持了连续且高水平的分红派息,一方面体现出海通恒信稳健的财务状况和盈利能力,另一方面,亦展示出与投资者共享发展成果、给予投资者稳定的现金流回报的决心。此举增强了投资者对公司的信心和忠诚度,同时亦可以促进资本市场的健康发展。 产业化转型是当今金融领域的重要趋势,也是企业获取竞争优势、实现快速增长的重要战略。2023年,海通恒信持续优化资产配置,大力促进业务产业化转型,成功构建先进制造、绿色出行、新型能源、节能环保、IDC/算力、数智物流、小微普惠等重点产业生态圈。同时,立足上海、服务全国,海通恒信有效发挥遍布全国的分公司属地资源优势,加快分公司产业化转型,持续深化分公司改革,整体提升海通恒信集团的业务资源配置和经营效率。2023年,公司新成立山西、新疆、河北3家分公司,至此,分公司总数达21家,区域版图更加完善。 持续拓宽融资渠道 科技赋能提升ESG水平 拓宽融资渠道、降低融资成本是融资租赁企业稳健运营的重要保障,对企业的高质量发展起到重要的支撑作用。2023年,海通恒信持续拓宽融资渠道,深化与银行等金融机构的合作,优化授信条件,流动性保持稳健,融资成本持续下降。 数据显示,截至2023年12月31日,海通恒信与73家金融机构建立授信合作关系,累计获得授信额度约为人民币1,165亿元,其中未使用的授信余额约为人民币595亿元;同时,直接融资余额占比49%,间接融资余额占比51%,二者比例相对合理,融资结构稳定,有效降低了融资成本,2023年计息负债平均付息率为3.63%,较上年下降0.10个百分点。 此外,2023年,海通恒信全面推动科技赋能业务发展,完善公司治理,推进公益品牌建设,提升ESG管理水平。公司出席了2023福布斯中国融资租赁高峰论坛,凭借良好的经营业绩和管理成效,荣获“2022福布斯中国融资租赁机构50强”和“2022福布斯中国融资租赁最佳ESG实践案例”。 总体而言,2023年,海通恒信在全球经济增长仍显乏力的大背景下,紧跟国家产业发展战略,积极开拓创新布局,构筑产业化发展新格局,在盈利提升、规模稳健、科技赋能、融资优化等方面取得了可喜的成绩。 未来,海通恒信将继续把握传统产业升级、数字经济发展、绿色转型发展的机遇,深耕产业生态圈建设,加速应用金融科技手段,不断夯实资产质量,保持领先地位和竞争优势,推动公司专业化、高质量、可持续发展。



