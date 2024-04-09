产业化转型与高股息分红齐头并进 海通恒信2023年质效双增

香港, 2024年4月9日 - (亚太商讯) - 融资租赁行业是现代经济体系中不可或缺的一部分，在支持实体经济、促进产业升级及服务小微企业等方面发挥着重要作用。近年来，随着政策的不断完善，融资租赁行业经历了显著的增长和转型，行业未来面临挑战，同时也存在着巨大的发展潜力。

海通恒信（01905.HK）是一家稳健发展的中国大型融资租赁公司，2023年，海通恒信紧跟国家产业政策导向，不断加大产业化转型发展力度，持续深耕区域化布局，经营成效再上新台阶，净利润首次突破人民币16亿元，同时保持稳定的高股息分红，品牌影响力进一步扩大。

真金白银回报投资者 转型构建全新产业生态圈

在保持高速发展的基础上，海通恒信坚持回馈股东，以真金白银回报投资者。数据显示，2023年，公司派发中期股息每10股人民币0.48元，同时还计划派发年度股息每10股人民币0.42元，全年累计派发现金股息每10股人民币0.90元，按4月3日收盘价1.01港元计算，整体股息率约9%左右。

自2019年上市起，海通恒信保持了连续且高水平的分红派息，一方面体现出海通恒信稳健的财务状况和盈利能力，另一方面，亦展示出与投资者共享发展成果、给予投资者稳定的现金流回报的决心。此举增强了投资者对公司的信心和忠诚度，同时亦可以促进资本市场的健康发展。

产业化转型是当今金融领域的重要趋势，也是企业获取竞争优势、实现快速增长的重要战略。2023年，海通恒信持续优化资产配置，大力促进业务产业化转型，成功构建先进制造、绿色出行、新型能源、节能环保、IDC/算力、数智物流、小微普惠等重点产业生态圈。同时，立足上海、服务全国，海通恒信有效发挥遍布全国的分公司属地资源优势，加快分公司产业化转型，持续深化分公司改革，整体提升海通恒信集团的业务资源配置和经营效率。2023年，公司新成立山西、新疆、河北3家分公司，至此，分公司总数达21家，区域版图更加完善。

持续拓宽融资渠道 科技赋能提升ESG水平

拓宽融资渠道、降低融资成本是融资租赁企业稳健运营的重要保障，对企业的高质量发展起到重要的支撑作用。2023年，海通恒信持续拓宽融资渠道，深化与银行等金融机构的合作，优化授信条件，流动性保持稳健，融资成本持续下降。

数据显示，截至2023年12月31日，海通恒信与73家金融机构建立授信合作关系，累计获得授信额度约为人民币1,165亿元，其中未使用的授信余额约为人民币595亿元；同时，直接融资余额占比49%，间接融资余额占比51%，二者比例相对合理，融资结构稳定，有效降低了融资成本，2023年计息负债平均付息率为3.63%，较上年下降0.10个百分点。

此外，2023年，海通恒信全面推动科技赋能业务发展，完善公司治理，推进公益品牌建设，提升ESG管理水平。公司出席了2023福布斯中国融资租赁高峰论坛，凭借良好的经营业绩和管理成效，荣获“2022福布斯中国融资租赁机构50强”和“2022福布斯中国融资租赁最佳ESG实践案例”。

总体而言，2023年，海通恒信在全球经济增长仍显乏力的大背景下，紧跟国家产业发展战略，积极开拓创新布局，构筑产业化发展新格局，在盈利提升、规模稳健、科技赋能、融资优化等方面取得了可喜的成绩。

未来，海通恒信将继续把握传统产业升级、数字经济发展、绿色转型发展的机遇，深耕产业生态圈建设，加速应用金融科技手段，不断夯实资产质量，保持领先地位和竞争优势，推动公司专业化、高质量、可持续发展。

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