达势股份(达美乐中国):营收强劲增长 2024年有望迈入千店俱乐部

香港, 2024年4月9日 - (亚太商讯) - 2023年以来,随着促消费政策的发力显效,餐饮消费市场持续复苏。中国居民人均可支配收入不断提升,社会消费品零售总额保持上涨姿态,消费已成为拉动中国经济增长的重要力量之一。 由于中国年轻消费者更多地接触到西方生活方式及文化,推动了西餐普及率的提升,中国比萨消费人次整体呈增长态势。据弗若斯特沙利文报告,2022年中国比萨市场规模为375亿元,预计到2027年将增长一倍至689亿元,5年复合增长率达15.5%。 达势股份有限公司(下称“达美乐中国”或“公司”,股份代号:01405.HK)是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。达美乐比萨是全球人气比萨品牌,据达美乐比萨2023财年第四季度财报显示,达美乐比萨在全球90多个国家和地区拥有超过20500多家餐厅。 3月27日,公司公布了截至2023年12月31日止首个经审计的财政年度业绩公告(以下简称“财报”)。2023财年,公司实现收入人民币30.5亿元,较2022年增长51.0%,远超国家统计局公布的全国餐饮行业20.4%增长率;公司实现经调整EBITDA人民币3.0亿元,较2022财年增长117.7%;公司经调整净利润扭亏为盈,实现经调整净利润近880万元。公司核心管理层自2017年年中加入公司后,实现连续26个季度同店销售正增长。 加速扩张门店规模 新店表现优异 受益于中国消费者接受度的持续提升、比萨消费场景的多元化以及本土化创新,中国比萨市场保持增长之势。为把握行业增长机遇,达美乐中国通过实施“走深走广”的战略,扩大在中国比萨市场的业务版图。 截至2023年12月31日,达美乐中国在中国29个城市拥有768家门店。2023年,达美乐中国净增180家门店,新进驻13个城市。除在发展相对成熟的北京及上海市场进一步提升门店密度外,公司还积极向其他一线、新一线及二线城市扩张,进军潜力空白市场。 去年至今,公司陆续在唐山、西安、长沙、厦门、扬州和合肥等地开设门店,其中西安、长沙、厦门和合肥四家分别代表华北、华中和华西、华南、华东四个地区的新店,首30天销售额均突破人民币500万元,攀升至达美乐比萨全球首30天销售额榜的前4名。根据财报显示,截至2024年3月22日,达美乐中国占据了达美乐全球门店首30天销售额榜的前19名。 新开门店的强劲市场表现,向市场传递了一个明确的信号:达美乐中国以优质的产品和卓越的服务赢得了市场的认可和消费者的信赖,在中国比萨市场建立了良好的品牌声誉。高速增长的会员人数就是强有力的证明之一。截至2023年12月31日,公司会员人数达到1,460万,较2022年底的860万增长69.8%。预计在未来,伴随门店的拓展及品牌势能的持续提升,达美乐中国将延续高速扩张态势。 根据财报中披露的计划,达美乐中国预计在2024年开设约240家门店,并计划在2024年第四季度达到1,000家门店的里程碑。自2024年初至2024年3月22日,公司新增了55家门店,另有35家门店正在建设中,88家门店已签约或获得批准,已实现全年开店计划总数的74%以上。 此外,公司还计划在2025年及2026年每年新开设超300家门店。可以预见,在加速扩张的支持下,达美乐中国有望延续强劲增长态势。 不断提升运营效率 门店盈利能力有效增强 在实现强劲收入增长的同时,2023年,达美乐中国持续加强成本管理,提升门店运营效率,门店层面的盈利能力明显提升。 2023年,公司门店层面EBITDA为人民币5.8亿元,较2022财年增长80.1%;门店层面EBITDA利润率为18.9%,较2022财年的15.8%提升了3.1个百分点;门店层面的经营利润为人民币4.2亿元,较2022财年增长105.1%;门店层面的经营利润率为13.8%,较2022财年的10.1%提升了3.7个百分点。 与此同时,达美乐中国同店销售增长也保持稳健,2023年同店销售增长为8.9%;每家门店的平均日销售额为12,580元,同比增长9.9%,多项财务指标和经营指标的持续提升,反映了达美乐中国运营管理的成效。 此外,门店盈利能力的提升,又能进一步缩短公司新开门店投资回报期,从而减少公司的资金沉淀、保证门店的持续良性运营和价值最大化,为达美乐中国快速扩大门店网络提供坚实的支撑。 “外送30分钟必达,超时送免费比萨券”打造核心竞争优势 会员数持续增长 高效稳定的外送服务是达美乐中国核心的竞争优势之一,凭借其“外送30分钟必达,超时送免费比萨券”的口号和服务,公司在中国比萨外卖市场获得了消费者的信任。达美乐中国提供的专业外送服务,同时还积极利用数字化等先进技术,优化外卖配送路线,提升外送时效。2023年,达美乐中国外送收入占比达到59.2%,其中在上海和北京的门店超76%的收入来自外送订单。 此外,为了更加适应中国消费者的口味,达美乐中国每6至8周更新菜单,不断进行产品本土化创新,为客户提供更多的选择和体验。在高效的外送服务以及美味产品的支持下,达美乐中国会员数快速增长。 展望未来,受益于中国经济复苏以及促进消费等支持性政策推动,中国餐饮业将逐步回暖,为达美乐中国等餐饮企业提供发展机遇。达美乐中国稳步推进其门店扩张计划,在门店运营效率持续提升的支持下,有望迎来利润的加速释放。



