Monday, 8 April 2024, 17:04 HKT/SGT Share:

来源 CRRC Corporation Limited 中国中车2023年全年业绩推介会于香港圆满举行 全面推进四大板块业务提质增效,经营业绩符合预期,加快建设世界一流企业

香港, 2024年4月8日 - (亚太商讯) - 2024年4月8日,中国中车(股份代号:601766.SH、1766.HK)在香港举行了2023年全年业绩投资者及分析师专场推介会,近百位来自各大金融机构的投资者及资深分析师参会。中国中车总裁马云双先生、财务总监李铮女士、董事会秘书王健先生及相关部门负责人出席此次投资者推介会,与参会者分享了公司2023年业绩、面临的发展机遇以及2024年经营工作思路,并就投资者关注的话题进行了深入交流。 中国中车总裁马云双先生致辞欢迎并感谢参会的投资者和分析师。他表示,中国中车作为全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备企业,始终秉承着“连接世界、造福人类”的使命,推动行业进步、服务全球客户。2023年公司聚焦高质量发展,坚持稳中求进、进中提质,积极构建轨道交通装备和清洁能源装备“双赛道双集群”产业新格局,全面推进四大业务板块,实现整体业务的持续增长与高质量发展。 会上,马云双先生特别介绍了过去一年中国中车在科技创新方面取得的丰硕成果。2023年,CR450动车组实现相对交会时速891公里、创造世界纪录;公司全面启动混合动力新能源机车系列化平台研制、部分已实现批量交付;全球最大功率20兆瓦半直驱风力发电机成功下线……相关领域技术突破捷报频传,创新成为中车品牌的鲜明特色。 与此同时,公司积极优化国际业务商业模式,推动业务全产业链“走出去”。雅万高铁推动印尼和东南亚迈入高铁时代;匈塞铁路高速动车组项目正式签约;公司获得阿联酋内燃动车组批量订单;出口南美洲首批大功率风力发电机顺利装车发运……中国中车与全球合作伙伴共创价值。 展望未来,马云双先生强调中国中车将全面贯彻落实新发展理念,践行ESG企业责任,努力打造高端装备制造ESG典范,为促进全球交通发展、开创世界经济更加繁荣美好未来贡献中车速度、中车智慧和中车方案。 随后,中国中车董事会秘书王健先生分别从工作业绩、发展面临机遇、未来经营思路三方面与参会人员分享了公司2023年的经营情况。 2023年,中国中车各项工作取得新成效。在经济全面恢复形势下,中国中车坚持“一核两商一流”的战略定位,着力构建轨道交通装备和清洁能源装备“双赛道双集群”产业发展新格局,改革创新经营各项工作取得新成效,业绩符合预期。2023年中车品牌价值达1359亿元、蝉联中国机械制造业榜首,公司连续7年获得中国国家主权级信用评价。 年内,公司绩效指标稳中有升,综合毛利率同比增加。2023年全年实现营业收入2342.62亿元,同比增长5.08%;归属于上市公司股东的净利润和扣非归母净利润分别为117.12亿元和91.06亿元,较上一年度分别同比增长0.5%和14.24%。基本每股收益保持稳定。综合毛利率为22.27%,同比增加1.05个百分点。 报告期内,公司主要业务板块收入稳中有进,铁路装备及海外业务收入实现两位数增长。其中,铁路装备业务实现营业收入981.91亿元,比上年同期增长18.05%,新产业业务实现营业收入806.24亿元,比上年同期增长4.56%;2023年公司海外业务实现营业收入277.33亿元,增长13.75%。 研发投入方面,中国中车持续加大投入,投入强度连续多年保持营收占比5%以上。2023年公司全年研发投入为148.13亿元,占营业收入比重为6.32%,同比增加0.36个百分点。 同时,2023年,公司统筹推进业务布局,新签订单和在手订单均呈现增长态势,市场拓展成效显著。公司全年新签订单约2986亿元,其中国际业务新签订单约584亿元;期末在手订单约2703亿元,其中国际业务在手订单约1127亿元。 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,中国中车将继续坚持以高质量发展为主线,聚焦价值创造、创新引领、改革赋能三大主题,打造具有数智化、高端化、绿色化、国际化、协同化、品牌化“六化”特征的现代化产业体系,抓好“九项重点任务”,致力成为以轨道交通装备为核心、具有全球竞争力的世界一流高端装备制造商和系统解决方案提供商,以更好的发展、更优的业绩,回馈社会、回报股S东、造福员工。 在推介会问答环节,投资者及分析师十分关注公司在轨道交通装备和清洁能源装备“双赛道双集群”的发展前景和相关策略,积极向管理层提问交流。管理层结合相关产业政策,耐心地就公司市场拓展、产品研发、财务表现等话题进行了详细解答。会议结束后,投资者及分析师亦主动与管理层进行沟通,进一步了解公司业绩情况及发展战略。



话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics, 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network