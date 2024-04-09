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Monday, 8 April 2024, 16:34 HKT/SGT
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选择村屋上网服务小贴士

香港, 2024年4月8日 - (亚太商讯) - 近年丁屋申请数字回升，村屋数字持续向上。村屋居民对于更快、更稳定的上网服务的需求越来越多。市面上一般有光纤上网及5G宽频两种选择。光纤上网是利用地下铺设的光纤传送数据直达用户家中。而5G宽频的用户只需在家中安放5G无线路由器，数据经流动电话网络传送，无需拉线。

以往村屋只有铜线，但自2017年开始，乡村电话公司（VTL）开始在全港乡村铺设光纤网络，并且与HGC宽频和香港宽频合作，满足偏远地区用家的上网需求。这意味着，村屋居民都有机会享受与市区相同的高速宽频服务，大大提升村屋居民在工作、学习或娱乐的网络使用体验。对于正惆怅应该申请5G上网，还是选用光纤宽频服务的用户，以下有几个考虑点。

1. 上网稳定性

光纤宽频是以光纤传输，所以较不受天气和环境因素的干扰，即使遇上香港夏天常见的打风、暴雨，亦能提供更稳定的上网质素。相比之下，5G宽频是以无线传输数据，所以较为容易受到天气干扰，导致连接不稳定或中断。对于家庭用户来说，特别是在进行视讯会议、线上学习和远程工作等，光纤上网无疑会较为稳定。

2. 上网速度

光纤宽频用户一般可享高达1000M上网速度，而5G宽频一般速度介乎100M至600M，具体可享速度要视乎用户家的无线讯号接收质素而有很大的分别。

对于家中拥有多个电讯设备、或多位家庭成员需要同时上网，频宽需求较高，光纤上网比较能够满足其需求。顺带一提，个别5G宽频服务供货商设有公平使用原则，即是当数据用量达到指定的用量（一般为200GB至300GB）后，上网速度有机会大幅减慢。所以能提供真正无限数据的固网宽频会较优胜。

3. 覆盖范围

无线路由器需要放置近窗位置，以达到最佳接收效果，有机会局限了室内接收范围，较容易出现死角。

总括而言，5G宽频的确为偏远地区用户带来便利。但光纤宽频服务在传输速度、稳定性、可靠性都有较大优势。

一站式村屋光纤宽频服务

现时全香港900条村当中，乡村电话 (VTL)在全港超过500条村已经铺设光纤网络，是全港最大的村屋光纤网络供货商。VTL是光控海外基础设施基金旗下的全资附属公司。

VTL伙拍HGC宽频和香港宽频，为村屋居民提供高达 1000M的光纤宽频服务。用户可先向VTL查询光纤覆盖地区，如有需要，VTL会进行实地视察环境，并可以为客人登记HGC宽频及香港宽频服务。对于拥有全栋村屋自住的用户，如要得到更佳的Wi-Fi接收，VTL更可以为用户安排室内铺设光纤到各楼层。



话题 Press release summary

部门 金融, Funds & Equities
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