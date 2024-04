Monday, 8 April 2024, 16:34 HKT/SGT Share: 选择村屋上网服务小贴士

香港, 2024年4月8日 - (亚太商讯) - 近年丁屋申请数字回升,村屋数字持续向上。村屋居民对于更快、更稳定的上网服务的需求越来越多。市面上一般有光纤上网及5G宽频两种选择。光纤上网是利用地下铺设的光纤传送数据直达用户家中。而5G宽频的用户只需在家中安放5G无线路由器,数据经流动电话网络传送,无需拉线。 以往村屋只有铜线,但自2017年开始,乡村电话公司(VTL)开始在全港乡村铺设光纤网络,并且与HGC宽频和香港宽频合作,满足偏远地区用家的上网需求。这意味着,村屋居民都有机会享受与市区相同的高速宽频服务,大大提升村屋居民在工作、学习或娱乐的网络使用体验。对于正惆怅应该申请5G上网,还是选用光纤宽频服务的用户,以下有几个考虑点。 1. 上网稳定性 光纤宽频是以光纤传输,所以较不受天气和环境因素的干扰,即使遇上香港夏天常见的打风、暴雨,亦能提供更稳定的上网质素。相比之下,5G宽频是以无线传输数据,所以较为容易受到天气干扰,导致连接不稳定或中断。对于家庭用户来说,特别是在进行视讯会议、线上学习和远程工作等,光纤上网无疑会较为稳定。 2. 上网速度 光纤宽频用户一般可享高达1000M上网速度,而5G宽频一般速度介乎100M至600M,具体可享速度要视乎用户家的无线讯号接收质素而有很大的分别。 对于家中拥有多个电讯设备、或多位家庭成员需要同时上网,频宽需求较高,光纤上网比较能够满足其需求。顺带一提,个别5G宽频服务供货商设有公平使用原则,即是当数据用量达到指定的用量(一般为200GB至300GB)后,上网速度有机会大幅减慢。所以能提供真正无限数据的固网宽频会较优胜。 3. 覆盖范围 无线路由器需要放置近窗位置,以达到最佳接收效果,有机会局限了室内接收范围,较容易出现死角。 总括而言,5G宽频的确为偏远地区用户带来便利。但光纤宽频服务在传输速度、稳定性、可靠性都有较大优势。 一站式村屋光纤宽频服务 现时全香港900条村当中,乡村电话 (VTL)在全港超过500条村已经铺设光纤网络,是全港最大的村屋光纤网络供货商。VTL是光控海外基础设施基金旗下的全资附属公司。 VTL伙拍HGC宽频和香港宽频,为村屋居民提供高达 1000M的光纤宽频服务。用户可先向VTL查询光纤覆盖地区,如有需要,VTL会进行实地视察环境,并可以为客人登记HGC宽频及香港宽频服务。对于拥有全栋村屋自住的用户,如要得到更佳的Wi-Fi接收,VTL更可以为用户安排室内铺设光纤到各楼层。



