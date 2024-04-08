海通恒信：产业化转型、盈利创新高 高股息率的投资标的

香港, 2024年4月8日 - (亚太商讯) - 融资租赁是目前国际上最普遍、最基本的非银行金融形式之一，近年來，随着监管体系的不断完善，该行业的发展愈发健康。海通恒信（1905.HK）作为一家稳健发展的中国大型融资租赁公司，多年来围绕金融服务实体经济的主线，持续推进“专业化、集团化、国际化、数字化”的长远目标建设，为大中型企业客户、小微企业及个人等广泛客户提供定制化的服务。

3月28日，海通恒信发布2023年度业绩。公告显示，全年公司各项经营指标稳中向好，实现收入总额人民币84.12亿元，净利润人民币16.07亿元，盈利首次突破人民币16亿元，创公司历史新高。

产业化转型效果显著 风险抵御能力不断增强

现代工业社会，产业转型升级是提升企业竞争力，推进企业高质量发展的强劲动能。2023年，海通恒信持续完善资产配置方案，加强战略新兴板块业务投入及资产质量跟踪分析，细化管理产业化转型达成效果，确保公司各项业务健康发展。

数据显示，2023年，海通恒信于先进制造业务全年投放约人民币160亿元，投放占比超过28%，截至2023年末，先进制造资产规模约为人民币226亿元。同时，公司持续探索融资租赁支持绿色“双碳”发展，助力绿色环保产业转型升级，绿色租赁业务全年投放超人民币130亿元，投放占比约23%，截至2023年末，绿色租赁资产规模约为人民币237亿元。此外，大力推进数字经济领域业务布局，数字经济业务全年投放约人民币31亿元，投放占比超过5%。

随着企业风险管控重要性的日益提高，众多企业对风险管控给予了前所未有的重视。长期以来，海通恒信通过主动管理资产配置、加强资产监测和巡视、拓展多元化资产处置方式、加大资产处置力度等举措，增强了风险防范和资产处置能力。于2023年，公司资产质量总体稳定，年末不良资产率为1.12%，各项资产质量指标均保持在安全可控水平，年末不良资产拨备覆盖率为265.82%，较上一年末增加了13.80 个百分点，风险抵御能力进一步增强。

持续巩固合规内控文化建设 积极派息回报投资者

2023年，海通恒信深入贯彻“合规内控文化巩固年”工作要求，持续巩固合规内控文化建设活动成果，为公司高质量发展保驾护航。

凭借合规内控文化建设上的成果，海通恒信荣获国内智库型独立第三方在金融安全与反洗钱领域设立的“2023开茅合规文化建设奖”，此奖由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院等联合颁发。

值得一提的是，2023年7月，海通恒信已完成派发2023年中期股息每10股人民币0.48元。同时，海通恒信在3月28日的公告中显示，公司还计划派发2023年度股息每10股人民币0.42元（尚待股东大会批准）。至此，2023年全年将累计派发现金股息高达每10股人民币0.90元，按4月2日收盘价1.00港元计算，股息率为9%，处于行业前列水平。

尤其需要注意的是，海通恒信自2019年6月上市以来，保持每半年一次的分红派息频率，而在资本市场中，能够在维持固定半年的派息频率的同时，保证较高的股息率，彰显公司强劲的盈利能力与对自身长期稳健发展的充足信心。

从行业角度来看，融资租赁市场未来集中度有很大的提升空间，且风险与机遇并存，行业龙头优势愈加凸显。海通恒信聚焦产业与金融融合共生，以推进高质量发展为主题，持续挖掘产业上下游合作契机，加速构建产业生态圈，筑牢产业化转型基础。未来，公司将继续立足租赁本源，利用先天具备的投行基因，助推实体经济高质量发展，为经济社会发展作出更大贡献。

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