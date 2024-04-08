天能动力基本面稳健 未来发展机遇在哪里？

香港, 2024年4月8日 - (亚太商讯) - 天能动力作为铅蓄电池行业的领头羊，其高端环保动力铅蓄电池业务的稳健发展令人瞩目。公司于3月28日发布了其2023年全年业绩，公司综合营业额约为人民币838.91亿元，较上年增长约12.46%；而在基石业务——铅蓄电池上，收入更加亮眼，营业额约为人民币424.23亿元，同比增长约18.68%；公司拥有人应占溢利约为人民币18.22亿元，较上年增长约1.42%；每股基本盈利增长至约人民币1.62元，派发末期股息每股43港仙。

然而，于4月2日，公司股价出现了一定程度下跌。有业内人士称天能动力是一家被低估的公司，这种下跌或许是不理性的。而短期的股价波动往往受到市场情绪、资金流动等多种复杂因素的影响，这种股价浮动并未真实反映天能动力的实际价值和长期发展前景。

中金公司在4月2日发表报告并指出，考虑到锂电高价库存基本消化、中长期看主业仍有望支撑盈利，维持天能动力跑赢行业评级，当前股价和目标价分别对应 2024/2025年 3.4x/2.8x P/E和4.4x/3.7x P/E，有 16.0%上行空间。天能动力未来的基本面依然稳健，其业绩和未来发展潜力都值得期待。

回收业务或成新宠？

中国作为全球最大的铅蓄电池生产和消费国，铅蓄电池回收行业市场规模总体呈现稳步增长态势。根据数据，2023年国内废旧铅蓄电池报废量约为600万吨，较二零二二年增加约20万吨，增幅约3.44%。面对如此庞大的铅蓄电池回收市场，天能动力大力发展回收业务是利国利民的。于2023年全年，天能动力可循环产业取得营业收入约人民币36.00亿元，其中铅蓄电池循环产业取得对外营业收入约人民币30.69亿元。

此外，在3月28日，国务院召开的推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作会议会上，中共中央政治局常委、国务院总理李强强调，将扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新，以更新换代有力促进经济转型升级和城乡居民生活品质提升。自天能动力2009年开始布局铅蓄电池回收业务以来，已在全国15个省取得回收试点资质，在22个省市建立蓄电池循环回收试点公司，在全国拥有超50万家蓄电池回收网点，建设起规范有效的回收体系。并已建成了四大绿色循环经济产业园，具备100万吨的废旧铅蓄电池年处置能力。

政策和市场双推动 开辟新路径

同时，根据中金公司预测，预计 24 年公司铅回收业务预计仍受废旧电池涨价影响、但盈利或边际改善，锂回收业务在碳酸锂及电池价格企稳后盈利能力有望修复。随着环保意识的日益增强，在政策与市场双推动的情况下，资源回收和循环利用已成为社会共识。天能动力的回收业务不仅有助于减少环境污染，还能实现资源的有效利用，推动可持续发展。这一业务的开展，不仅体现了公司的社会责任感，也为其未来增长开辟了新的路径。

此外，在当前的市场环境下，锂电行业面临着诸多挑战和不确定性。根据中金公司分析师预测，锂电业务在2024年或亏损增大，主要原因或是由于锂价波动影响储能交付，公司出货降低、产能利用率偏低。从战略规划上分析，天能动力停止在锂电业务的投资，将更好地调整公司资源配置，也将聚焦发展公司其它核心业务，以确保公司的稳健发展。

因此，对于投资者来说，应该保持理性，关注公司的基本面和长期价值。股价的短期浮动并不代表其长期发展前景黯淡。相反，天能动力的技术实力、高端环保动力、铅蓄电池业务的稳健发展以及回收业务的利国利民性质，都为其未来发展提供了有力支撑。

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