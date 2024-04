Monday, 8 April 2024, 13:08 HKT/SGT Share: 天能动力基本面稳健 未来发展机遇在哪里?

香港, 2024年4月8日 - (亚太商讯) - 天能动力作为铅蓄电池行业的领头羊,其高端环保动力铅蓄电池业务的稳健发展令人瞩目。公司于3月28日发布了其2023年全年业绩,公司综合营业额约为人民币838.91亿元,较上年增长约12.46%;而在基石业务——铅蓄电池上,收入更加亮眼,营业额约为人民币424.23亿元,同比增长约18.68%;公司拥有人应占溢利约为人民币18.22亿元,较上年增长约1.42%;每股基本盈利增长至约人民币1.62元,派发末期股息每股43港仙。 然而,于4月2日,公司股价出现了一定程度下跌。有业内人士称天能动力是一家被低估的公司,这种下跌或许是不理性的。而短期的股价波动往往受到市场情绪、资金流动等多种复杂因素的影响,这种股价浮动并未真实反映天能动力的实际价值和长期发展前景。 中金公司在4月2日发表报告并指出,考虑到锂电高价库存基本消化、中长期看主业仍有望支撑盈利,维持天能动力跑赢行业评级,当前股价和目标价分别对应 2024/2025年 3.4x/2.8x P/E和4.4x/3.7x P/E,有 16.0%上行空间。天能动力未来的基本面依然稳健,其业绩和未来发展潜力都值得期待。 回收业务或成新宠? 中国作为全球最大的铅蓄电池生产和消费国,铅蓄电池回收行业市场规模总体呈现稳步增长态势。根据数据,2023年国内废旧铅蓄电池报废量约为600万吨,较二零二二年增加约20万吨,增幅约3.44%。面对如此庞大的铅蓄电池回收市场,天能动力大力发展回收业务是利国利民的。于2023年全年,天能动力可循环产业取得营业收入约人民币36.00亿元,其中铅蓄电池循环产业取得对外营业收入约人民币30.69亿元。 此外,在3月28日,国务院召开的推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作会议会上,中共中央政治局常委、国务院总理李强强调,将扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新,以更新换代有力促进经济转型升级和城乡居民生活品质提升。自天能动力2009年开始布局铅蓄电池回收业务以来,已在全国15个省取得回收试点资质,在22个省市建立蓄电池循环回收试点公司,在全国拥有超50万家蓄电池回收网点,建设起规范有效的回收体系。并已建成了四大绿色循环经济产业园,具备100万吨的废旧铅蓄电池年处置能力。 政策和市场双推动 开辟新路径 同时,根据中金公司预测,预计 24 年公司铅回收业务预计仍受废旧电池涨价影响、但盈利或边际改善,锂回收业务在碳酸锂及电池价格企稳后盈利能力有望修复。随着环保意识的日益增强,在政策与市场双推动的情况下,资源回收和循环利用已成为社会共识。天能动力的回收业务不仅有助于减少环境污染,还能实现资源的有效利用,推动可持续发展。这一业务的开展,不仅体现了公司的社会责任感,也为其未来增长开辟了新的路径。 此外,在当前的市场环境下,锂电行业面临着诸多挑战和不确定性。根据中金公司分析师预测,锂电业务在2024年或亏损增大,主要原因或是由于锂价波动影响储能交付,公司出货降低、产能利用率偏低。从战略规划上分析,天能动力停止在锂电业务的投资,将更好地调整公司资源配置,也将聚焦发展公司其它核心业务,以确保公司的稳健发展。 因此,对于投资者来说,应该保持理性,关注公司的基本面和长期价值。股价的短期浮动并不代表其长期发展前景黯淡。相反,天能动力的技术实力、高端环保动力、铅蓄电池业务的稳健发展以及回收业务的利国利民性质,都为其未来发展提供了有力支撑。



