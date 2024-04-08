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Monday, 8 April 2024, 10:23 HKT/SGT
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光大环境积极践行企业公民之责，服务国家、产业与民生

香港, 2024年4月8日 - (亚太商讯) - 日前，中国光大环境（集团）有限公司（257.HK）公布了2023全年业绩。作为一站式、全方位的环境综合治理服务商，光大环境于2023年保持战略定力，深耕主责主业，细作创新转型，经营业绩保持平稳，高质量发展稳步推进。作为行业龙头，公司紧跟国家政策，坚守环境保护与社会责任理念，积极推动节能减排、减污降碳，持续促进社会、经济和环境效益的同步提升。

在环境方面，光大环境在2023年累计处理生活垃圾、危废及固废、农林废弃物，合共提供绿色电力约260亿千瓦时，可满足2,100多万个家庭一年的用电需求，相当于节约标煤1,000多万吨，避免二氧化碳排放约1,400万吨，相当于大约7.7亿棵树一年吸收的二氧化碳量（根据人民网科普，一棵树一年可吸收二氧化碳约18千克）。通过处理污水和垃圾发电厂渗滤液，减少化学需氧量排放85万吨。此外，公司旗下生物质综合利用项目通过生物质燃料收储运体系，支付燃料款近人民币24亿元，惠及500多万农民，助力国家乡村振兴战略。

在社会层面，光大环境通过相关制度流程优化、工程建设技术、工艺提升等措施，持续压降项目建设成本，并先后打造了多个精品项目，为国内环保产业发展再添成功案例，为各地打造精品标杆。黑龙江哈尔滨玉泉垃圾发电项目为公司新添第五座中国建筑工程鲁班奖奖杯；作为国内唯一、全球第二的半地下垃圾综合处理项目，雄安垃圾综合处理设施项目建成投运，以优质环境服务助力京津冀区域发展；博鳌零碳示范区项目多个子项目的工程建设完工交付，助力中国展示“零碳”理念与成果，为可持续发展的“中国样板”贡献力量；越南顺化垃圾发电项目以出色的安全管理获得英国安全委员会授予 “国际安全奖优异奖”。

作为企业公民，光大环境致力于提供优质、稳定的环境综合治理服务，守护自然和人居环境；参与各类公益慈善活动，宣扬生态环保与可持续发展理念。2023年，公司依托旗下各类运营环保项目，不仅围绕“世界水日”“世界地球日”“世界读书日”等环保主题日开展生动活泼的系列环保科普教育活动，在日常亦通过策划并组织主题形式多样的公益活动，深入当地社区，与民众互利共融。其中，辽宁沈阳垃圾发电项目与天津西青垃圾发电项目获批国家AAA级旅游景区，标志着光大环境在公众开放、环境示范等方面再次自我突破，打造行业新标杆；支持香港特区政府“共创明‘TEEN’计划”，面向香港青少年开展环保讲座、环保项目研学等活动，助力香港绿色低碳发展。公告显示，2023年，光大环境已有216个环保项目参与到公众开放工作中，旗下多个环保项目先后获得十余项国家及省级公众开放单位、环保科普基地等相关称号。

2023年，国家“碳达峰、碳中和”（“双碳”）目标行动进一步赋能环保行业。中国在防治污染、实现“双碳”目标和绿色低碳发展方面始终步伐坚定，环保行业向好的长期趋势不变。在“双碳”目标引领及产业升级的趋势下，光大环境紧贴中国式现代化要求，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化。光大环境指出：集团将坚持“稳中求进、以进促稳”的工作总基调，围绕打造成为“具有中国特色的世界一流环境综合服务商”的目标，构建“一体两翼”发展格局，聚焦高质量发展重点工作，持续巩固向好发展态势。

今天的中国正加快推进经济社会发展全面绿色低碳转型，期待光大环境这样有实力有担当的行业龙头，发挥更大力量，助力谱写中国式现代化绿色发展新篇章。



话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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