家具家居类跨境电商龙头 傲基科技递交港股上市申请

香港, 2024年4月5日 - (亚太商讯) - 得益于物流业的风生水起，在线渠道为全球消费者带来更多选择和便利。根据CSIL及弗若斯特沙利文分析，全球家具家居类产品市场在线渠道的GMV由2018年的2,030亿美元增加至2023年的4,373亿美元，复合年增长率为16.6%。行业的高速发展，催生了多个知名家具家居类跨境电商企业。傲基科技股份有限公司（以下简称「傲基科技」或「公司」）就是其中之一。

4月2日，傲基科技向港交所递交A1上市申请，拟赴港上市。公开数据显示，傲基科技是全球领先的品牌电商，专注于提供高质量家具家居类产品。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年，按GMV计，公司是全球排名第五的家具家居类产品B2C电商，在基于中国卖家的家具家居类产品的B2C海外电商市场中排名第一。

数字化供应链能力及高效的仓储物流体系

傲基科技的供应链能力能快速开发多元化产品，同时保持产品质量。截至2023年12月31日，傲基科技已与810家生产合作伙伴合作。使公司能够有效应对不断变化的市场需求，并提供各行各业的多样化产品。傲基科技的数字化供应链管理系统确保在严格的质量控制下标准化生产。因此，根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年，傲基科技在所有第三方电商平台平均有3.5%的退货率，处于行业最低水平范围。

持续的产品创新是傲基科技发展的动力。截至最后实际可行日期，傲基科技拥有630项专利、180项专利申请及171项软件著作权。在强大产品开发能力的支持下，公司能够快速响应市场需求，进行针对性的产品选择、设计和营销，不断优化消费者体验，丰富产品组合。目前，傲基科技拥有多个备受全球认可的品牌，于2023年，有11个品牌的GMV超过人民币1亿元。

同时，为解决中大件物流解决方案中成本高、配送时效长等行业痛点，傲基科技通过深圳西邮智仓建立专为中大件产品而设的全球多层级仓储及物流网络，为客户提供一站式物流解决方案，覆盖国内集运、头程国际货运服务、海外转运、海外仓储及订单派送整个流程，不但有效控制交付成本，亦优化消费者体验。此外，公司还开发了专有的物流解决方案管理系统，以提升其物流管理效率。于2023年，傲基科技的库存准确率达99.9%以上，处于行业领先水平。

基于全球物流能力、第三方物流解决方案及电商平台物流服务，傲基科技可以根据不同的运输需求，使用不同的交付方式，在家具家居类产品实现业务扩张的同时，大幅降低物流成本。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年采用海外仓模式的B2C出口电商物流解决方案产生的收入计，傲基科技在所有专注于中大件的中国B2C出口电商物流解决方案提供商中排名第一。

财务表现稳健 行业在线渗透率提升下增长可期

在产品受到认可的同时，傲基科技的营收亦随之增长。2023年，公司实现营收人民币8,683.0百万元，较2022年增长22.3%。净利率由2021年的-6.4%，转为2022年的3.1%，并进一步增至2023年的6.0%，盈利能力持续提升。2023年，公司的净利润达到人民币520.1百万元，较2022年大幅增长133.1%。

从行业方面看，随着仓储、物流及支付等配设产业发展，家具家居类产品在线渠道的渗透率有望进一步提升，为相关企业提供发展机遇。根据弗若斯特沙利文的资料，就GMV而言，家具家居类产品的全球B2C电商市场规模预计将从2023年的3,258亿美元增至2028年的5,885亿美元，复合年增长率为12.6%，同期，基于中国卖家的家具家居类产品的B2C海外电商市场的GMV预计将从7,738亿美元增至16,048亿美元，复合年增长率为15.7%。

傲基科技作为家具家居类跨境电商市场的领先企业，已经在在线家具家居市场建立强大的影响力。未来，凭借其持续创新、强大的供应链管理等优势，公司有望在行业的增长中充分受益，实现长期可持续发展。

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