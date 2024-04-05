AEON信贷财务：二零二三财年收入上升31.8%至16.2亿港元 销售额及应收款项健康增长



香港, 2024年4月5日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务（亚洲）有限公司（「AEON信贷财务」或「集团」；股份代号：00900）今天公布截至二零二四年二月二十九日止年度之全年业绩（「二零二三财年」或「报告年度」）。 于报告年度，集团的信用卡及私人贷款应收款项稳步增长，尽管资金成本和银行借款金额增加，净利息收入仍显著上升，收入按年增加31.8%至1,623,300,000港元。由于营运收入增加和营运效率提高，成本收入比率由上一年度的53.8%下降至46.9%，集团于报告年度的营运溢利为807,900,000港元，较上一年度增加45.1%。集团税后溢利在二零二三财年上升5.0%至392,300,000港元，每股盈利为93.67港仙（二零二二财年：89.22港仙）。 董事会建议派末期股息每股24.0港仙，截至二零二四年二月二十九日止年度全年股息为每股48.0港仙，派付股息比率为51.2%。 集团在报告年度适时采取了多项措施，推动销售额和应收账款健康增长，以打造优质的信贷组合，同时提供收入、增长和韧性。与截至二零二三年二月二十八日止年度（「二零二二财年」或「上一年度」）相比，集团整体销售额增长12.4%。截至二零二四年二月二十九日的贷款及应收账款余额总额较二零二三年二月二十八日录得19.3%的升幅。 为加快数码转型，集团于报告年度成功推出全新的信用卡及贷款系统、改造AEON Net-member网站及「AEON HK」手机应用程式（「手机应用程式」），为创建及提供新的支付解决方案和产品优惠，提供了一个灵活和综合的平台。随着数据湖的推出，集团已发展出更有效利用数据分析来进行营销活动的能力。 在客户体验方面，集团于第一季度推出了新的手机应用程式，当中包括以生物认证和一次性密码进行网上交易的功能，及后进一步于AEON银联卡上增设「二维码支付」及「二维码现金」功能，并引入Apple Pay及Google Pay，让客户可透过手机应用程式更安全、私密及便捷地进行支付及提取现金。此外，集团亦继续改造分行，增设专门的保险咨询柜台，并扩展分行网络，将分行网络转型为一站式的金融中心，提供面对面的财务及顾问服务。 集团的信用卡收单业务于二零二三财年向前迈进了一大步，通过与支付网关合作，为规模较大的商户处理了更多交易，拓展了商户收单渠道，这也促进了其信用卡分期付款计划业务的增长。对于保险中介业务而言，集团通过在分行以及网站和手机应用程式上开发的销售渠道，使客户可以更便利地接触和购买各种保险产品。 除业务增长外，集团亦非常重视将可持续发展融入到业务营运中。集团在第一季度推出了由环保物料制成的新公司制服，而自第三季度起，集团已逐步淘汰使用传统PVC塑料的信用卡，转为使用经全球回收标准认证的回收聚氯乙烯（“rPVC”）塑料。于报告年度内，公司总部亦进行了翻新，采用了节能环保的设计，如员工交流中心、感测控制和废物回收设施，建造了一个可持续和健康的工作环境。 展望未来，集团将努力加快销售及应收款项的增长势头，同时改进信贷评估及监控技术，以维持稳定的资产质素。在营销方面，集团将继续为其信用卡和私人贷款业务推出大规模的推广计划。此外，集团将继续优化其信贷评估政策，通过个性化及可持续的形式向客户提供信贷服务，以充份提高盈利能力。 由于免触式手机支付解决方案预计在香港日将成熟为大众采用，集团将继续投入更多资源，专注开发虚拟卡和电子钱包领域的相关产品。随着信贷评估和提取功能的先进技术发展，手机应用程式有望发展成为信用卡和私人贷款服务的主要渠道。 为进一步发展周边业务，集团将继续提升收单及保险中介业务的营运模式。集团将从新的支付网关获得收单牌照，进一步扩展支付服务及商户网络。在保险中介业务方面，集团将转变业务模式，以客户为中心，扩大联络中心网络，增加更多种类的保险产品，以满足客户需求。 AEON信贷财务董事总经理魏爱国先生表示: 「尽管身处不确定的经营环境，我们再一年实现理想的增长，对此感到十分高兴。我们将继续致力满足客户不断变化的需求，并以更创新和度身定制的产品扩大客户群。凭借我们的应变能力和与合作伙伴牢固的业务关系，以及稳健的流动性和资产负债表，加上久经验证的管理能力，集团已做好充分准备，抓紧不断增长的消费金融市场所带来的巨大机遇，实现可持续增长。」 关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号：00900） AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所编号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务，包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务，以及于中国内地从事小额融资业务。 详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk。



话题 Press release summary



部门 信用卡和付款

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

