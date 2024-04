Friday, 5 April 2024, 12:44 HKT/SGT Share: 好中求进,阳光保险高质量发展亮眼 阳光保险用增长诠释价值

香港, 2024年4月5日 - (亚太商讯) - 即将迎来创业20周年的阳光保险(6963.HK)公布了一份兼具稳健与快速的2023年业绩,将“好中求进”的价值发展理念继续落到了实处: 2023年,该集团全年总保费收入同比增长9.3%,至1,189.1亿元(单位人民币,下同);实现保险服务收入599.0亿元,同比增长7.5%,归母净利润达到37.4亿元;内含价值亦达到1,040.6亿元,可比口径较上年末增长6.4%,整体业务和业绩表现稳中有进。 寿险业务:新业务价值同比增长44.2% 2023年,该集团的寿险总保费收入同比增长9.2%,至746亿元,其中一年新业务价值达到36亿元,可比口径同比增长44.2%,显示出强劲的增长势头,截至2023年末,其有效客户数为1,307万。 值得留意的是,个险渠道于2023年实现总保费收入186.7亿元,同比增长18.1%,其中新单期缴保费收入为43亿元,同比增长46.5%,表现十分理想,反映出阳光寿险业务强劲的发展动能。 其个险渠道人均产能达到2.1万元,同比增长44.4%,达到MDRT标准的人数达到519人,同比增长84.7%;月均活动率按年提升了0.8个百分点,达到17.4%。 期内,该集团基于区域市场、机构特征、队伍特点,持续推进并深化差异化经营管理,精准挖掘差异化的客户需求,实现了业务发展的提质增效,从以上的业绩数据可以看出,成果不俗。 在客户经营方面,阳光人寿不断丰富“保险+服务”产品供给体系,优化客户服务体验,中高端客户经营持续突破。该集团还围绕客户家庭全生命周期需求,从客户家庭视角构建满足全生命周期需求的产品体系及配套增值服务体系。此外,阳光人寿从心出发,从客户视角穿越服务体验全流程,持续升级客户增值服务,提升客户的多产品配置率、复购率和用户黏性,进一步释放每用户价值。 在产品经营方面,该集团不断根据用户体验丰富产品,持续升级产品和服务,推进整体业务品质的优化,围绕客户家庭全生命周期需求,推广万级人群大规模调研,基于对客户的深刻理解和认知,创造性地推出“三张保单保一生,五张保单全家福,七彩阳光满堂红”的产品配置理念,从家庭视角构建满足全生命周期需求的产品体系及配套增值服务体系。 在此带动下,阳光保险于截至2023年12月31日止年度的13个月保费继续率按年提升3.4个百分点,达到93.9%;25个月保费继续率更按年提升8.1个百分点,至86.6%,显示出该集团的业务发展优势。 另外,阳光人寿还通过数字化转型,聚焦深化智能技术应用,来提升客户服务的能力,同时通过数智化赋能销售支持和风险管理,提高效率和效果,实现成本效益的提升。 2023年,其寿险分部的保险服务费用按年下降9.9%,保险服务利润同比大增129.3%,达到23.48亿元,显示出成本效益优化对利润的大幅提升作用。 财险业务:收入保持增长,成本率持续改善 2023年,阳光财险实现原保险保费收入442.4亿元,同比增长9.6%,其中机动车辆险原保险保费收入同比增长6.1%,至261.43亿元;非机动车辆险更按年增长14.9%,至180.95亿元,反映出业务发展均衡、结构持续优化的高质量发展态势。 期内,阳光财险的承保综合成本率按年改善0.7个百分点,至98.7%,其中承保综合费用率按年改善2个百分点,抵消了赔付率上升的影响。机动车辆险和非机动车辆险的承保综合成本率分别控制在98.9%和98.6%的水平。 财险以“车险智能生命表”“非车数据生命表”和“信用保险生命表”三张生命表为根本抓手,全面打造风险定价和资源配置的核心能力,将车险真正打造成财险稳定盈利的基础,同时实现非车业务的平衡发展。 在业务均衡发展,承保成本率持续优化,利用科技应用对销售支持、客户服务和管理赋能等的带动下,阳光财险的承保利润同比增长142.4%,达到5.72亿元。截至2023年12月31日,阳光财险的有效客户数达到1,920万。 投资管理:净投资收益保持双位数增长 在A股市场仍整体承压,国债利率波段下行,信用利差有所收窄等不利环境下,阳光保险展现出优秀的投资定力和穿越周期的眼光,净投资收益(包括利息和股息收入、投资性房地产的经营租赁收入、联营和合营企业应占业绩)同比上升15.9%,至176.96亿元,净投资收益率更按年提升0.1个百分点,至4.0%。截至2023年12月31日,其总投资资产规模为4,797.5亿元,较上年末增长15.5%。 在受托管理资产方面,阳光资管的受托管理资产规模持续扩大,于2023年12月31日达到8,085.7亿元,同比增长6.8%,其中受托管理第三方资产规模超过一半,达到4,106.7亿元,显示出市场对其资产管理服务的认可。 创业基因助力阳光高质量发展 2004年5月,张维功辞去公职,带领创业团队从零开始艰难的创业之路,是中国5200多家金融机构中唯一经历原始创业历程的企业,也是唯一一家由创业而来的金融企业。正是这种不同凡响的创业经历,构建了阳光科学而独特的公司治理,形成了“敢于挑战、坚韧不拔”的创业精神,也因此不论顺境、逆境,阳光都能脚踏实地脱颖而出。 董事长在业绩发布会上提到:“阳光怎么走到今天?简单来说,两点是核心,一是初心,一是定力。” 他说:“在5200多家内地的金融机构之中,只有阳光是经历了完整的创业而设立的公司,它标志着在这个公司成立的时候,没有一个股东是事先认识的,在拿到批文之前阳光没有花过股东一分钱,完全是创业者经过艰难的创业而设立的阳光。艰难创业,初心就是为了打造一家受人尊重的百年企业。” “这么多年,我们一路走到今天,走得还不错,靠的就是定力,我们将初心内化为一种定力——坚守主业、稳健经营和价值发展。尽管也经过了行业转型等各个不同的行业周期,在任何一个周期,我们都不忘初心,坚守我们的定力。” 从创业起,阳光就形成自己的文化体系,形成了系统的、具有愿景指引意义和战略统摄价值的《阳光之道》给每位员工,通过文化的建设和引领,让一批认可并坚持价值发展理念的阳光人聚集在一起形成一股团结的力量,这也是在2023年行业内仍处于复苏期的背景下,阳光的人均产值持续保持强劲增长的秘诀。 阳光一直以来坚守主业发展定力,坚持以实业的心态做金融,以价值发展为主线,扎扎实实地积累打造企业核心竞争力,实实在在地履行社会责任,在市场和人民心中树立阳光口碑与形象。这种务实的态度让阳光始终保持卓越的业务实力。 对于如何应对挑战,董事长表示,当前利率环境对保险业特别是寿险业会有较大挑战。但阳光早已开始深入研究,目前已内化为行动。从业务结构上,已整体对资产负债和投资资产的匹配进行全面优化。“正是因为这样的挑战,可能在未来几年能促使我们的经营管理、价值管理等方面都能踏上新的台阶。” 展望未来,随着该集团个险队伍产能和效率的持续提升和优化,财险业务成本效益的进一步改善,投资盘履行长期投资战略陆续释放的价值,将可进一步巩固阳光保险的基本面。截至2023年12月31日,阳光人寿的内含价值为786. 6亿元,较上年同期提升3.61%;阳光保险集团内含价值达到1,040.6亿元,较上年同期提升2.75%。然而,阳光保险当前的市值只有333.54亿港元(按股价2.90港元计算),约合人民币308.4亿元(按人民币/港元汇率1.0816计算),较其内含价值具有部分折让,显示出资本市场并未将其价值反映在股价中,因此也体现出阳光保险这个标的极具投资性价比。 结语 对于前景,公司管理层很乐观,董事长在业绩发布会上表示:“中国经济在持续向好,这个趋势是明确的。从行业来看,中国养老社会的迅速到来和中国百姓对健康管理、健康认知的迅速提升,这都给保险业带来了巨大的刚性需要和发展的空间。我们仍然非常坚定的认为,保险业在中国还是有巨大的发展前景。特别是去年召开的全国金融工作会议,明确了科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融的五篇大文章,明确提出了建设金融强国的任务。对于我们金融保险业来说,明确了方向,增强了责任,强化了动力。就阳光本身而言, 2024年是我们创业的20周年,我们相信会在服务整个国家的战略之中,找准自己的定位,明确自己的目标,会有一个更好的发展。” 阳光从创业至今一直坚守初心,踏实经营,行稳致远,一定能在下个十年创造出更辉煌的成绩。 吴言



