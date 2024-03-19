首登国际运动舞台，天韵国际联合健力宝成为2024赛季F1中国大奖赛「2024格子旗音乐嘉年华」赞助商及官方合作伙伴



香港，2024年3月19日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品及特色饮料销售商及制造商天韵国际控股有限公司 (「天韵国际」或「公司」及其附属公司统称「集团」) (股份代号: 6836.HK) 欣然宣布，将联合健力宝集团（「健力宝」）成为2024赛季F1中国大奖赛「2024格子旗音乐嘉年华」的赞助商。 2024赛季F1中国大奖赛将于2024年4月19日至21日在上海国际赛车场举行，今年恰逢F1中国大奖赛的20周年，也是F1阔别五年后重返中国，更是中国首位F1车手周冠宇正式以车手身份于上海的赛道参加比赛，受到广泛关注。其中，为期三天的音乐嘉年华于上海国际赛车场水景广场举办，活动众星云集，天韵国际联同健力宝将与众多国际知名品牌一起，展示最新畅销产品，让公众体验视觉和听觉、味觉的多重享受，共同感受国际赛车运动的魅力。 集团副主席兼执行董事杨云耀先生表示：「能够成为F1活动的赞助商及官方合作伙伴，我们感到无比自豪。这不仅是一个标志性的时刻，更是我们长期以来致力于品牌建设和国际扩展战略的成果。届时我们将通过密集的品牌广告、现场互动活动、国内外的媒体推广、上海市内广告等形式，共同展示天韵国际及健力宝的品牌形象，可极大提高我们的企业价值并提升产品销量，创造竞争优势。同时，这次合作是对我们团队努力和创新精神的认可，也是我们继续前进的强大动力。我们相信，与F1这样的世界级平台合作，不仅能够让我们的品牌和产品走向国际，也将为我们带来更多与全球客户交流和合作的新机会，与健力宝携手打造国际一流的中华民族运动饮料产业。我们非常期待参与这次盛事所得到的新视野和经验，团队将全力以赴，冀为F1赛事和其全球粉丝群带来更美好难忘的体验。」 集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「我们对于天韵国际的标识能与健力宝的标识同时呈现于F1赛事活动的国际盛事上，感到非常荣幸，这亦是集团首次踏足国际运动舞台的重要里程碑。F1作为全球顶尖的汽车赛事之一，以其激烈的比赛、先进的技术和令人瞩目的赛车而闻名于世。天韵国际与健力宝强强联合赞助重要国际比赛的活动，将为F1赛事增添更多精彩的元素，为广大赛车迷和消费者带来更丰富的体验，引领运动饮料产品的新风潮。未来，双方于产品推广、市场拓展、品牌塑造等方面将继续深度合作，产生协同效益，扩大市场影响力并达致双赢局面。」 关于广东健力宝股份有限公司 广东健力宝股份有限公司是一家于中华人民共和国成立并有效存续的股份有限公司（以 下简称「健力宝」），总部坐落在佛山市中国(三水)国际水都饮料食品基地内。健力宝是中国境内享负盛名的企业，曾赢得中国弛名品牌的美誉，是一家以饮料生产销售为主导产业，并涉足塑料容器制造等相关领域的现代化企业。销售网络覆盖全国30多个省市区，设有 4家饮料生产厂，可生产加工运动饮料、碳酸饮料、茶饮料、果汁饮料、功能饮料等多 品类产品。公司旗下拥有健力宝、第5季、微泡水、爱运动、超得能、爆果汽等一系列 知名品牌；其中核心品牌「健力宝」是我国首款含电解质的运动饮料，被政府认定为第 一批「中国驰名商标」及被誉为「中国民族饮料之父」。1984年，作为首选运动饮料，伴随中国体育代表团参加美国洛杉矶第23届奥运会，被外国媒体誉为「中国魔水」。全球首颗从企业命名的天文行星「三水健力宝星」更被载入史册，高挂星空。 关于天韵国际控股有限公司（股份代号﹕6836.HK） 天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事(i)生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品、(ii)生产及销售饮料产品及(iii)新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。特色饮料产品以自家品牌「享派Shiok Party」及「妖果季」出售。 集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA、HALAL、SC、KOSHER、ISO9001、ISO45001、ISO14001、SMETA、CQM等认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。同时，在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产品达到相同的品质水准。 集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及荣获「2017年度临沂市市长质量奖」荣誉。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018年也荣获国家级的「发明专利证书」。于2019年及2022年，集团连续两次荣获国家级的《高新技术企业证书》。于2020年，集团连续第四年入选中国品牌价值评价榜单。于 2023 年，集团主席兼行政总裁荣登福布斯中国「2023 大湾区 ESG 企业家 30 评选」。 欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com



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