中国飞机租赁 (1848.HK) 2023年总收入稳步增长 经调整股东应占溢利涨超4倍

香港,2024年3月19日 - (亚太商讯) - 环球航空全产业链解决方案供应商 — 中国飞机租赁集团控股有限公司(「中飞租赁」或本「公司」,连同其附属公司统称「本集团」;港交所股份代号:01848)欣然宣布截至2023年12月31日止(「回顾年度」)之年度业绩。 业绩亮点 -- 营收保持稳健。于回顾年度,本集团收入总额为4,763.7百万港元,按年显著增长14.2%(2022年:4,171.0百万港元)。 -- 经调整股东应占溢利增长4倍。本公司股东应占溢利为28.3百万港元,剔除特殊项目后,经调整股东应占溢利(1) 184.9 百万港元,同比大幅增长410.8%。 -- 董事会建议派发普通股每股0.15港元的末期股息,连同已派发的2023年中期股息每股0.15港元,2023年全年派发的股息总额为每股0.30港元(2022年:0.30 港元)。公司已就2023年末期股息再推出以股代息计划。 -- 拓展和优化全球客户群,租金回收率佳。年内首涉非洲、中亚、大洋洲市场,交付的新飞机中,13架出租予海外航空公司,8 架出租予中国航空公司,包括与6间一线航空公司达成新飞机租赁业务首次合作。得益于整体客户质量进一步提升, 年内本集团整体租金回收率达到101.4%。 -- 国产飞机海外商业化运营顺畅。年内交付第二架ARJ21飞机予印尼翎亚航空(「翎亚航空」),实现商业首航,并陆续执飞多条热门航线,全年累计运输乘客量突破10万人。 -- 强化绿色融资。回顾年度,本集团获得新增融资额度超240亿港元;首发全球首笔ESG挂钩飞机预付款银团贷款;成功发行 2023 年首期及第二期低碳转型公司债券,发行规模分别为1 亿元和5亿元人民币。 业务回顾 审慎机队管理 优化全球客户群 -- 于回顾年度,中飞租赁共交付21架新飞机,以新一代节能机型为主,其中包括首次入列本集团机队的两架波音 737 Max 飞机。年内,本集团向飞机资产管理合资平台注入1架飞机及向第三方合共出售了4架飞机。 -- 于2023年12月31日,中飞租赁机队规模为192架飞机,其中包括165架自有飞机和27架代管飞机。按飞机数目计,本集团自有机队90%是窄体机型,属高流动性且备受市场青睐的资产类别。 -- 于回顾年度,本集团迎来与长期战略合作伙伴空客的十周年合作纪念。截至2023年12月31日,以累计订单计,本集团为空客第六大租赁商客户。于2023年12月31日,本集团共有141架飞机订单,包括113架空客A320NEO和28架中国商飞ARJ21飞机。 -- 于回顾年度,本集团继续维持中国市场领先地位。于2023年12月31日,按飞机数目计,本集团自有机队的71.5%出租予中国(含港澳台)航司,其中多数是财务实力雄厚的一线航空公司。 -- 于回顾年度,本集团合共签署34架飞机的租赁意向书,均为海外航司客户;年内交付的新飞机中,13架出租予海外航空公司,8 架出租予中国航空公司,包括与6 间一线航空公司达成新飞机租赁业务首次合作。得益于整体客户质量进一步提升,本集团整体租金回收率达到101.4%。于2023年12月31日,本集团客户群(含自有及代管飞机)已增加至41间航司,遍布20个国家和地区。 拓展绿色融资 致力提升国际评级 -- 于回顾年度,本集团获新增融资额度超240亿港元,包括飞机项目贷款、飞机预付款(PDP)融资、流动资金贷款、人民币债券等。于2023年12月31日,本集团共有现金及现金等价物53亿港元,同比增长49.1%。 -- 于回顾年度,本集团成功发行3.5亿美元全球航空租赁业首笔可持续发展挂钩飞机预付款银团贷款;成功发行了2023年首期及第二期低碳转型公司债券,发行规模分别为15亿元和5亿元人民币,充分彰显投资人对本集团经营实力的广泛认可及致力于推进低碳可持续发展战略的大力支持。 -- 年内,本集团主动进行负债管理,于9月就合共约5000万美元的存续美元债完成现金回购;并于 12 月完成赎回 1 亿美元本金额永续债。 -- 于回顾年度,中飞租赁再获惠誉确认维持中飞租赁 BB+长期发行人评级及穆迪确认维持中飞租赁Ba1企业家族评级,展望皆为稳定。本集团全资附属公司中飞租融资租赁有限公司获得大公国际给予AAA主体信用评级,同时获得中诚信国际上调主体信用评级至AAA,展望皆为稳定。 -- 本集团已明确提升国际信用评级为现阶段主要发展目标之一,未来将加大无抵押融资,持续优化债务结构,多举措并行力争实现投资级国际评级。 坚定服务国家民航战略 坚持绿色可持续发展 -- 于回顾年度,本集团继续推动旗下子公司翎亚航空的良性发展,继4月实现首架ARJ21 飞机商业首航后,再交付第二架 ARJ21 飞机予翎亚航空,并陆续开通巴厘岛、日惹、马来西亚吉隆坡、新山等热门航线,全年累计运输乘客量突破 10 万人。 -- 于回顾年度,本集团获颁 Airline Economics(《航空经济》)2023可持续发展「年度债券交易大奖」,表彰集团成功发行中国航空业暨飞机租赁业首支低碳转型债, 在传统的飞机租赁业务基础上,凭借创新交易方式支持航空业迈向更永续的未来。 中飞租赁执行董事兼首席执行官潘浩文先生表示:“经过 2023 年的数次正向调整,全球航空业即将开启新一轮增长周期,强劲需求增长和航司盈利提升将带动庞大发展机遇。同时,市场普遍认为美元利率已见顶,2024 年有望开启降息周期,有助于降低市场资金成本,加速飞机交易市场复苏。面对日渐宽松的市场环境,中飞租赁将继续把握境内外 航空市场快速恢复及绿航趋势下航司加速进行机队更新优化带来的业务机会,强化一站式机队升级服务能力。” 中飞租赁执行董事兼首席财务官李国辉先生补充道:“本集团亦将积极探索航空投资市场对飞机资产的配置兴趣,适时把握优质交易机会;同时进一步优化财务结构,全面增强经营实力及信用状况。2024年,我们有信心继续保持高质量增长,把握市场机遇发展优势业务的同时,力争实现投资级国际评级,为投资者创造利润及价值最大化。” (1) 经调整数据扣除CAG 项目减值这一非经常性非现金项目的影响,以更好地反映公司运营状况。 关于中飞租赁 中国飞机租赁集团控股有限公司(以下简称「中飞租赁」)是致力于为全球航空公司客户提供飞机全生命周期一站式解决方案的供货商。中飞租赁旗下业务及成员公司覆盖「新飞机租赁」及「飞机后市场服务」两个主要板块,业务范畴既包括飞机经营性租赁、购后租回、飞机资产包交易和资产管理等常规业务,也涵盖机队规划、机队升级、中老龄飞机资产管理、飞机维护维修、飞机拆解及航材销售等增值服务。根据知名航空咨询公司 ICF International 的资料,中飞租赁凭借机队及订单量资产总值,跻身全球十大飞机租赁商之一。2014年7月,中飞租赁在香港联交所上市,是亚洲第一家上市的飞机租赁公司, 现为 MSCI 中国小型股指数之成份股。



