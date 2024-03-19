英皇钟表珠宝2023年全年总收入增长31%，净利润上升35%



香港，2024年3月19日 - (亚太商讯) - 欧洲制钟表及高级珠宝之零售商翘楚－英皇钟表珠宝有限公司(「本集团」或「英皇钟表珠宝」)(股份编号：887)欣然公布其截至2023年12月31日止年度(「本年度」)之全年业绩。 业绩亮点 百万港元 截至12月31日止年度 变动 2022年 2023年 收入 3,684 4,823 + 30.9% 毛利 1,177 1,450 + 23.2% 经调整EBITD 1 376 470 + 25.0% 净利润 222 299 + 34.7% 每股基本盈利 3.28港仙 4.41港仙 + 34.5% 每股全年股息 2 1.00港仙 1.32港仙 + 32.0% 1 经调整EBITD为利息、税项及自家拥有旗舰店的折旧费用前之盈利，以反映本集团之核心营运表现。本集团已全面采纳香港财务报告准则第16号，已包括与租赁合约有关的使用权资产摊销。 2 包括中期及末期股息 在旅游全面恢复及消费气氛复苏的带动下，本集团于本年度的总收入增加30.9%至48.2亿港元(2022年：36.8亿港元)。来自香港及中国内地的收入分别为25.1亿港元(2022年：16.5亿港元)及13.7亿港元(2022年：11.9亿港元)，分别占总收入的52.0% (2022年：44.9%)及28.5% (2022年：32.2%)。按产品分部划分的收入而言，钟表及珠宝分部的销售收入分别为34.8亿港元(2022年：30.2亿港元)及13.4亿港元(2022年：6.7亿港元)，分别占总收入的72.2% (2022年：81.9%)及27.8% (2022年：18.1%)。 毛利增加23.2%至14.5亿港元(2022年：11.8亿港元)。由于总收入增加，本集团于本年度的净利润增加34.7%至3.0亿港元(2022年：2.2亿港元)。每股基本盈利为4.41港仙(2022年：3.28港仙)。本集团已建议派付末期股息每股0.56港仙(2022年：0.62港仙)。连同中期股息每股0.76港仙(2022年：0.38港仙)，全年股息总额为每股1.32港仙(2022年：1.0港仙)。 于2023年12月31日，本集团于香港、澳门、中国内地、新加坡及马来西亚营运共93间店铺。于本年度，本集团继续于香港及中国内地开设珠宝店及钟表店。 英皇钟表珠宝主席杨諾思女士表示︰「中国仍然是全球经济的重要力量，也是投资者不可或缺的投资市场。本集团将凭借其在中国的品牌声誉，继续拓展香港和中国内地市场，把握庞大的机遇。随着人民币持续波动，预计中国消费者将倾向于在国内消费，本集团将凭借其在香港、澳门和中国内地市场已建立的根据点从中受惠。」 关于英皇钟表珠宝有限公司 作为零售商翘楚，英皇钟表珠宝(887.HK)自1942年在香港开业至今已有超过80年悠久历史，业务包括销售享誉国际之欧洲制腕表及旗下「英皇珠宝」品牌之高级珠宝首饰。凭借其代理齐全的钟表品牌、独特的市场推广策略以及遍布香港、澳门、中国内地、新加坡及马来西亚黄金地段的广泛零售网络，英皇钟表珠宝在全球各地中高收入人士的目标顾客群中已建立稳固的品牌形象。于香港投资者关系协会颁发的2023年香港投资者关系大奖中，英皇钟表珠宝荣获「最佳投资者关系公司—小型股」及「最佳投资者关系素材—小型股」。有关详细资料，请浏览其网站︰www.EmperorWatchJewellery.com。 投资者/媒体查询 陆文静 集团投资者关系总监 电话︰+852 2835 6783 电邮：annaluk@emperorgroup.com 区雪莹 集团投资者关系经理 电话︰+852 2835 6799 电邮：janiceau@emperorgroup.com



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