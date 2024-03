亿胜生物公布2023年度业绩，收入增长29.5%，利润增长22.1%

香港,2024年3月18日 - (亚太商讯) - 亿胜生物科技有限公司(「亿胜生物」或「集团」;股份代码:1061.HK)今日公布截至2023年12月31日止的年度财务业绩。 财务表现 面对2023年不利的贸易环境,集团经受住逆风并取得稳健的业绩。于回顾期内,集团实现销售收入约17.07亿港元,较上年度增加29.5%,主要贡献来自贝复舒®单剂量滴眼液、贝复新®凝胶及适丽顺®。集团实现净利润约2.75亿港元,较上年度增加22.1%,受到所产生预扣税的特殊影响。 截至2023年12月31日,集团的现金及现金等值物约为5.10亿港元(2022年︰约5.43亿港元)。董事会欣然建议派发末期股息每股普通股0.045港元(2022年:0.040港元),待集团股东周年大会批准后作实。连同于2023年9月13日派付的中期股息每股普通股0.045港元,2023年的股息总额将为每股普通股0.09港元(2022年: 0.065港元)。 眼科及外科分部收入 集团的营业额主要由眼科及外科(创伤修复)组成。截至2023年12月31日,眼科为集团营业额贡献约7.53亿港元,较2022年增加36.1%,占集团收入的44.1%;外科录得总营业额约9.53亿港元,较2022年增加24.7%,占集团收入的55.9%。目前具有增长动力的核心产品为: 1. 眼科-贝复舒®系列(贝复舒®滴眼液、贝复舒®眼用凝胶及贝复舒®单剂量滴眼液)、妥布霉素滴眼液、左氧氟沙星滴眼液、玻璃酸钠滴眼液及适丽顺®;及 2. 外科(创伤修复)-贝复济®系列(贝复济®液体制剂、贝复济®冻干粉及贝复新®凝胶)、Carisolv®龋齿凝胶、伢典医生漱口水、伊血安颗粒及皮耐克可吸收性敷料。 重大业务进展 于回顾年度,产能扩张进展顺利。第二条凝胶生产线和新冻干生产线已成功投入使用,并通过了《药品生产品质管理规范》(GMP)认证,该两条新增的生产线已正式投产。质量管理体系(QMS)二期核心功能模组正式启动,质量控制的数字化、信息化、智能化迈上新台阶。 研究及开发(“研发”)创新持续推进,多个管线顺利推进,贝伐珠单抗眼科注射剂全球三期临床项目(EB12-20145P)已在中国、澳大利亚、欧盟国家及美国成功入组。 此外,本年度是推动产品多元化的丰收之年。我们已获得Osteopore创新口腔颌面产品在新加坡的独家代理权,发佈了高端家用光疗品牌佩特®和艾视优加®乾眼症护理产品。FarFlex系列弹力绷带、皮耐克TM可吸收性敷料、野光源眼调节训练灯等医疗器械业务发展向好。此外,本集团的新业务板块亦取得多项突破。本公司全资附属公司全一医疗(珠海)有限公司与深圳帝迈生物技术有限公司达成“帝一云检”项目战略合作,以共同打造行业领先的即时检测(POCT)设备数字化云检平台。 稳固的市场渠道能力 截至2023年12月31日,集团于中国设有43间销售推广办事处,共有约1,260名销售代表, 覆盖中国主要省份、城市以及县城逾12,500家医院及医疗机构以及约1,800家药房。在渠道下沉,开发多线城市市场的同时,通过在线医疗谘询和电子处方平台,为慢性病患者提供更多服务。 自2020年以来,集团通过新加坡基地向东南亚国家扩大市场准入,取得了良好的势头。 研究与开发 于回顾期内,集团继续专注于执行其5年(2021年至2025年)研发发展计划。截至报告日期,共有16项研发计划处于临床前至临床阶段,其中下列4项眼科计划处于临床阶段,被视为中期增长动力: -- EB11-18136P:SkQ1滴眼液,三期临床第二阶段试验(VISTA-2)顶线数据已于2021年 2月 24日发布(美国药监局)。继2022年10月13日收购与SkQ1相关的知识产权后,VISTA计划的继续进行取决于完成Mitotech的有关SkQ1的化学、制造和控制(CMC)、专有技术及知识产权的转让。 -- EB11-15120P:阿奇霉素滴眼液,外部专家正在进行审查(中国国家药品监督管理局) -- EB12-20145P:贝伐珠单抗玻璃体注射剂(用于治疗湿性AMD),三期临床试验(美国药监局、欧洲药品管理局、澳大利亚药品管理局及中国国家药品监督管理局) -- EB11-21148P:环孢素滴眼液,二期临床试验(中国国家药品监督管理局) 集团持有84份专利证书或授权书,包括63项发明专利、14项实用新型专利及7项外观专利。同时,集团目前已将其研发资源多元化至珠海(中国)、波士顿(美国)、伦敦(英国)及新加坡的多个研究基地,这既能支持集团对新疗法的追求,也能支持集团对全球人才的获取。 2023年获得的荣誉及奖项 集团全资附属公司珠海亿胜生物制药有限公司荣登2022年珠海市创新百强企业创新综合实力100强及2022年度TOP100中国化药企业。 集团的贝复舒®已连续五年荣登中国医药•品牌榜,贝复新®凝胶亦获认可为2023年年度生化生物企业优秀品牌,证明业界对集团旗舰生物药的疗效及质量的认可。 此外,集团荣获最佳中小市值公司及中国卓越IR-最佳股东关係奖及最佳数字化投资者关係奖。 亿胜生物主席严名炽先生表示, “坚韧不拔、团结一致是本集团经受住逆风并于2023财年取得稳健业绩的重要因素。除出现不可预测的情况外,本集团将继续专注于执行其发展计划,及逐步取得渐进的成果。” 亿胜生物的2023财政年度业绩公告可于本连结下载﹕https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0318/2024031801327_c.pdf 关于亿胜生物 (股票代码﹕1061.HK) 亿胜生物科技有限公司是一间专注于研发,生产和销售基因工程药物b-bFGF(FGF-2)的生物制药企业,自1998年起已有六种基因工程药物在中国上市销售。此外,公司还拥有一系列不含防腐剂单剂量滴眼液和适丽顺®(卵磷脂络合碘胶囊)等产品。公司产品主要应用于眼科及皮肤科处方葯领域的创伤修复及疾病治疗,目前凭藉在中国主要城市的43个销售推广办事处已成功覆盖中国逾12,500家医院。公司依託自身在生长因子和抗体领域的研发平台,拥有多个临床阶段的项目,涵盖广泛的领域和适应症。 网址: http://www.essexbio.com 投资者查询: 投资者关系:investors@essex.com.cn



