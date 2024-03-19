男装龙头中国利郎：2023年净利增长18.4% 轻商务系列大幅增长35.2% 新零售渐露头角

香港，2024年3月18日 - (亚太商讯) - 在香港上市的中国男装龙头品牌——利郎（中国利郎有限公司，股票代码：HK1234）今日发布了其2023年度的业绩报告。报告期内，内地经济全面复常，加上政策引导并鼓励消费，消费品零售市场回暖；公司年销售额为35.44亿元（人民币，下同），同比增长约14.8%；净利润为5.3亿元，同比增长约18.4%。通过转型和拓展的双轮驱动，集团实现了销售和效益的双增长，证明了集团改革策略的正确。

公司积极布局三年的销售网络四大改革基本完成，年内已确立四个销售渠道：主系列的分销及代销模式、轻商务系列的自营模式，及自营的电商销售模式，产品和服务得以更紧贴中国男装消费者的购买模式，带动销售提升。年内，公司各渠道均录得盈利，店效明显增长，进一步体现销售渠道改革的成果。

公司坚持“单品牌双系列”的经营策略，通过主系列和轻商务系列的差异化定位，满足更多消费者的更精准、更细分产品需求：

1. 主系列（Lilanz）主要针对年龄30 - 50岁的消费者，定位“简约男装”，在传统的三、四线市场深受欢迎。作为品牌战略升级的一部分，公司不断优化全国性的销售网络，更注重门店的质量，更优的商圈、更好的地段、更大的面积、更具品牌辨识度的第七代店铺形象装潢成为提高店效的有力支撑。尽管主系列分销商因年内消化上年的库存，致2023年的订单增长有一定的减缓，但公司无需再提供类似2022年的返利支持，主系列的销售额仍增长10.7%。

2. 轻商务系列（LESS IS MORE）则主要针对一、二线市场年龄在20 – 40岁的消费者，定位“青年商务”，通过时尚文艺的简约设计风格、高性价比、当红艺人出任品牌及宣传大使，赢得众多都市年轻男性消费者的青睐，引领了简约男装的时尚潮流。该系列采取自营的销售模式，相比分销与代销模式有较高的毛利率，随着该系列2023年销售额同比增长35.2%，其收入占比年内已提升至19.8%，致公司整体毛利率增加2.2个百分点达48.2%，净利润率提升0.5个百分点至15.0%，可见公司“单品牌双系列”策略的实施卓有成效。

顺应年轻人新的购物趋势，公司透过自营电商和微商城，实施线上服务线下体验的运营模式，并加大抖音宣传及直播带货等新零售模式，加强社交互动，相互促进，带动店效增长。通过自设工厂的快速反应，进一步提升快速补单能力，满足市场对电商新品的需求。极致的单品、精准的网上营销，致报告期内新零售金额同比增加17.6%，对公司利润有相当的贡献。

服装行业的货品流转效率是提升利润的重要一环。报告期内公司新增22间奥特莱斯店，以比门店较高折扣销售产品，提高整体售罄率；同时，新建物流园的投入运营，配合数字物流软件系统，可以有效减少库存加快铺货，集团年内平均存货周转天数同比减少25天至170天，总存货结余减少5,940万元。

在资本市场处于调整的时期，投资者往往对上市公司派息更为看重，这也是公司具备良好经营和提升投资者信心的核心指标之一，高息股已成为一类重要的投资策略。继公司2023年中期每股派息18港仙后，2023年期末公司将派发每股末期股息13港仙及特别末期股息5港仙，2023年合共派息每股36港仙（较2022年全年派息每股32港仙增加4港仙），派息比率达到74%，且公司多年维持稳定的派息比率。值得一提的是，公司上市至今已累计派息70亿港元，每股派息已达到每股5.80港元，股东回报丰厚。

至于未来的发展，公司管理层在报告中表示，将继续秉持“简约设计，卓越品质”的产品理念，通过创新和差异化的产品满足更多消费者的个性化品味追求。来年公司计划进一步扩大零售规模，将新增100-200家门店的同时，大力发展新零售业务，并提高营运效率。2024年公司销售目标为整体实现15%同比增长。

基于对公司良好发展前景的信心，中国利郎主要股东晓升国际于2023年底至今年初期间，耗资超过1.2亿港元，增持股份合计3,084.5万股。中国利郎今年股价靠穩。截至2024年3月18日，其股价为每股4.25港元，引申收益率约8.5%。公司同时具备高增长率和高股息回报率，将会是港股中一大亮点。

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