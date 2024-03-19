云顶新耀：创新药企低谷中的增长秘诀



香港，2024年3月18日 - (亚太商讯) - 2021年，国内创新药板块整体进入了下行通道，市场预期不断走低。但不论市场如何悲观，行业向前发展的基本原则不会变。部分极具战略前瞻性的biotech，已率先走出低谷。 云顶新耀，是一个具有代表性的样本。2022年9月，CEO罗永庆入局后，开启的一系列战略改革，让云顶新耀步入新发展阶段，并迅速走上正轨。 2023年，依嘉®、耐赋康®的相继获批，让市场对其预期开始扭转；2024年开年不到3个月，公司后续管线又迎来诸多积极进展，头孢吡肟-他尼硼巴坦的积极3期临床结果在全球顶级医学期刊《新英格兰医学》的发表，伊曲莫德在欧盟获批、在澳门申报上市。 并且，2024年将是云顶新耀的自主研发的转折之年。其已经具备源头创新的核心技术——自主mRNA技术开发平台。在今年，基于该技术平台研发的mRNA肿瘤治疗疫苗有望进入临床。 同时，资本市场对云顶新耀的预期在不断走高。2023年，其股价涨幅在18A上市的港股通企业中排名第二；自2022年10月份的最低点5.98港元/股至上周五收盘25.6港元/股，其股价涨幅达到328%。 读懂云顶新耀，或许是眼下一件值得深究的事情。 1.重磅新药阵营加速扩容 对于创新药企业来说，支撑预期的关键是管线价值。云顶新耀能够收获市场认可，在于其成功逆流而上，管线进展不断超预期。2023年，依嘉®和耐赋康®的成功上市，大大增强了公司的商业化实力。 依嘉®是全球首个氟环素类抗菌药物，针对多重耐药菌具有良好的效果和安全性，在中国耐药性问题日益严重的背景下，其放量潜力巨大。耐赋康®是全球首款IgA肾病治疗药物，已被美国肾病指南列为基础一线疗法，而中国庞大的患者群体为其提供了广阔的市场。 此外，公司未来的管线仍在不断扩容。头孢吡肟-他尼硼巴坦和伊曲莫德等重要新药正在逐步向市场推进。头孢吡肟-他尼硼巴坦3期临床研究积极结果在《新英格兰医学杂志》上的发布。头孢吡肟-他尼硼巴坦是一款高效的抗生素，与依嘉®相辅相成，覆盖了更广泛的抗菌谱。公司预计，将在2024年递交头孢吡肟-他尼硼巴坦的上市申请。 其次，伊曲莫德日前在澳门申报上市，意味着云顶新耀的自免布局将步入收获期。而伊曲莫德则针对自身免疫疾病，如溃疡性结肠炎，拥有巨大的市场需求和潜力。从市场需求来看，伊曲莫德大概率会成为云顶新耀的重要一极。因为不管是UC还是其他自免疾病，都拥有患者基数极大且急切需求新疗法的特点。 云顶新耀已经形成了强大的商业化基础，预计未来4款药物的销售峰值将达到100亿元。此外，2024年2月份，云顶新耀肾脏疾病布局的另一爆款潜在选手Zetomipzomib，获批在中国启动治疗活动性狼疮性肾炎（LN）的2b期PALIZADE试验。公司潜力管线阵容在不断扩大，富有层次的管线布局正在形成，并且在相关政策利好加持下，这将有助于其未来业绩保持持久的高增长趋势。 这些积极因素也使得投资者对云顶新耀的青睐不断增加，股价自2022年10月以来反弹超过300%。 2.自主mRNA平台研发，双轮驱动新发展 某种程度上，市场对于云顶新耀的认可，源于在CEO罗永庆的主导下，公司不仅在短期内完成战略转型，并且在加速迈向新发展周期。 此前，在市场看来，云顶新耀只是一家靠引进模式生存的创新药企。虽然引进模式并无不妥，并且云顶新耀也能够证明，其能够以极低的价格获得高质量药物的商业化权益，验证了商业模式的成功。但因为市场喜好的转向，对于引进模式企业的商业模式存在一定误解。实际上，云顶新耀此前以引进为主，更多是基于市场环境，做出的一个安全性更优的策略选择。其核心战略全貌为：引进能够创造现金流的低风险管线首先实现“自我造血”功能，然后发力自主研发，最终实现从“in”到“out”的过程。 目前，公司已开始进入规划战略的第二发展阶段：从引进模式到“自主研发+引进模式”双轮驱动。任何企业的成功，归根结底战略是第一位要素。CEO作为企业决策者，最重要的是进行战略判断。罗永庆加入云顶新耀后，2022年末便推出了新战略。优化产品管线，聚焦于肾病、抗感染和自身免疫领域，同时更是强化自主研发和mRNA技术平台。 日前，云顶新耀买断了Providence Therapeutics的技术平台，并基于此进行升级，形成了自主的mRNA技术开发平台。无论是用于治疗传染病快速反应的预防疫苗，还是治疗肿瘤的治疗性疫苗，mRNA技术平台均有非常大的潜力和前景。根据云顶新耀透露，在预防疫苗方面，公司的mRNA狂犬疫苗已经在临床前研究取得积极结果；而在公司重点挖掘的肿瘤疫苗领域，2024年很可能会有管线申报临床。 机会都是留给有准备的人和公司。作为CEO，罗永庆保持着足够的战略敏捷，善于做决定、善于聚焦、善于把有限的资源分配到最需要的地方。这是biotech的生存之道，更是云顶新耀的破局之道。 不难预见，拥有独立自主的mRNA技术平台，云顶新耀将在自研这条路上会越走越宽，并且，这也将为其带来新的出海发展契机。这样的云顶新耀，已经具备了Biophama的雏形。这意味着，其不仅是走出低谷，更是迈上了一个新的发展高度。 3.高效打法埋下超预期伏笔 高效的商业化是创新药企的关键。云顶新耀当下收获市场认可的核心便在于，其已经证明了自己能够用更高效的投入，兑现管线预期。2023年，公司预计将取得1.24亿-1.26亿元营收成绩。上市以来，依嘉®保持了90%的月销售增速，快速持续放量。这一成功背后有两个关键因素： 首先，公司成功塑造了创业文化，注重自我驱动和结果导向。罗永庆加入云顶新耀，迅速带领公司战略转型的同时，还通过重新锻造以“创业”为内核的企业文化，凝聚人心、提升战斗力。虽然云顶新耀已经走过了创业的阶段，但是其创业文化的精髓在于，人不再多，如何将最多的资源投入到研发、商业化层面。 其次，公司采用了高效的商业化策略，主要集中在核心医院的覆盖上，如依嘉®的销售团队专注于300家核心三甲医院。这种针对性的覆盖策略能够在最短的时间内覆盖更多患者。耐赋康®的团队同样是小而精，且保持高效的商业化策略，核心思路是覆盖600家主流医院，进而占据约60%的市场。 并且，云顶新耀前瞻性地建立了肾病诊疗一体化生态圈，希望降低患者诊断成本，提高依从性，从而让耐赋康®惠及更多患者。同时，3月7日，计划推出具有商业化价值的第一款IgA肾病检测试剂，以提高患者依从性，有助于耐赋康®进一步放量。 整体来看，在商业化层面，从战略到执行落地，云顶新耀的表现并不像一家刚刚有产品上市的biotech，更像是一家经验丰富的pharma。某种程度上，这得益于罗永庆从业超过27年，成功领导过多款药品的临床开发、注册审批和商业化的经验积累。 在他看来，成功的商业化就是以最快的速度，最高效的投入，惠及最多的患者。而在商业化路径方面的成功探索，意味着云顶新耀或许能够以超预期的节点，实现盈亏平衡。 核心在于，“小而美”的销售团队，能够让公司在销售费用方面节省大量支出。公司预计，2025年就能达到盈亏平衡。 4.总结 在资本寒冬下，市场对创新药企的预期稳定性存有担忧，然而，云顶新耀却通过一系列行动展现了确定性。 首先，公司的“基本盘”已经形成，4款重磅药物有望创造高达100亿元的销售峰值，为公司带来丰厚的现金流。 其次，公司已具备源头创新能力，进入“引进+自研”的双轮驱动模式。2024年，公司将全面发力源头创新，通过自主知识产权的mRNA技术平台研发预防疫苗和肿瘤治疗疫苗，有望进入临床阶段。 此外，罗永庆成功打造的“创业文化”和“精干模式”，证明了公司的确能按照上述发展轨迹前进。在任何节点，一家具备顶尖战略部署能力CEO，且商业模式被成功验证的药企，无疑是弥足珍贵的。尤其是在创新药行业即将迎来发展新阶段的背景下。 最近，《关于全链条支持创新药发展实施方案的征求意见稿》（以下简称“《意见稿》”）的出台释放了对创新药行业的空前重视，对于具备源头创新能力的企业将提供政策支持，这为云顶新耀提供了机会，有望加速自研管线的推进。 此外，《意见稿》还提及将全产业链打通，降低入院成本和难度，提高创新药的多元支付能力，这将助力创新药企预期稳定。可以预见，具备临床价值管线的创新药企将加速商业化进程，盈利能力也将大幅提升。 显而易见，具备临床价值管线的创新药企，商业化进程势必能够加速，盈利能力也会大幅提升。这也是云顶新耀的机遇。上文提及，不管是耐赋康®还是依嘉®，以及后续将要上市的伊曲莫德等，都是满足临床未满足需求的高价值药物。 云顶新耀的发展轨迹按预期将呈现：自主研发管线加速推进、耐赋康®等药物商业化创造丰厚现金流，而创造的现金流又能反哺创新进一步推动自主研发管线的发展，“双轮驱动”模式进入正循环，且越转越快。 云顶新耀的例子，无疑在告诉市场，战略目标的清晰、战略支持的实现、组织能力的建设、企业文化的构建、人才的培养，一家创新药企必须尽快具备这样一套完整系统。只有这样，才能尽快摆脱不利因素走出低谷，还可能收获意想不到的惊喜。



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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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