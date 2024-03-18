中国利郎公布二零二三年全年业绩

香港，2024年3月18日 - (亚太商讯) - 中国利郎有限公司（“中国利郎”或“本公司”，及其附属公司，统称“集团”；股份编号：1234）今天公布其二零二三年全年业绩。

中国利郎主席兼非执行董事王冬星先生说：

“二零二三年，中国经历过三年疫情后，迎来复苏的第一年。虽然全球局势依旧复杂多变，但内地经济展现韧性，在中央政府促消费政策引导下，零售市场逐渐回暖，于下半年度实现温和增长。集团年内推进利郎品牌战略的升级工作，并取得收入、利润双增长，为未来可持续发展奠定坚实的基础。”

截至二零二三年十二月三十一日止年度，集团收入同比增长14.8%至人民币35.44亿元。销售额增长主要因为随着社会活动复常，所有门市恢复正常营业。此外，轻商务加上新开店铺较多，且在单店销售额、平均单价等均见提升，轻商务的营业额大幅增长35.2%；主系列分销商年内则需要消化二零二二年的库存，以致二零二三年的订货增长受压抑，主系列的营业额增长为10.7%。

毛利率为48.2%，同比增加2.2个百分点，得益于自营模式的轻商务年内销售明显增长，且在优质优价的策略下，高端系列产品占总销售额比重因而增加。净利润同比上升18.4%至人民币5.30亿元。净利润率上升0.5百分点至15.0%。每股基本盈利为人民币44.30分，同比增长18.4%。

集团于年内保持财政稳健，现金流充足。董事会建议派发末期股息每股13港仙及特别末期股息每股5港仙，连同已派发的中期股息，全年每股派息合共36港仙，较去年上升12.5%，维持稳定的派息比率。

集团积极回应新零售发展趋势，大力发展兼具互动性和娱乐性的直播带货销售模式，提升消费者的网上消费体验，并增强购买意欲，叠加自营网店和微商城业务发挥线上线下的互补优势，年内电商实现优于整体的17.6%增长。

集团销售渠道改革取得显著成效，经过三年的努力，年内已确立四个销售渠道：主系列的分销及代销模式、轻商务的自营模式及自营的电商销售模式，产品和服务得以更紧贴中国男装消费者的购买模式，带动销售提升。年内，各渠道均录得盈利，店效明显增长，进一步体现销售渠道改革的成果。截至二零二三年十二月底，集团轻商务门店共302家，主系列店铺共2,393家，合计共2,695家，同比净增加51家。

在库存管理方面，集团年内增开22间奥特莱斯店，并销售其他门市未出售的当季产品，主系列和轻商务店铺的售罄率有所提升。新物流园的投入运作，配合智慧化物流系统，有效加快补货节奏，提升库存控制的效率，实现降本增效。截至二零二三年年底，集团的平均存货周转天数较二零二二年年底减少25天至170天，反映了更高效的库存管理水平。

品牌推广方面，集团通过主系列及轻商务系列销售男装产品，持续为消费者提供高质量的简约男装及时尚穿搭新体验，以“简约设计、卓越质量”的理念深化品牌魅力。年内，集团推出重新设计的标徽，在原有标识的基础上，优化标志的视觉比例和图案设计，旨在提升品牌活力及时尚感。店铺空间采用科技沉浸式装置，创造出适合当代年轻人的时尚环境。

展望二零二四年，在面对持续变化的国际环境和国内经济挑战之际，中央政府为提振市场信心，刺激零售业的活力将二零二四年定为“消费促进年”。中国利郎作出积极回应，计划通过创新的产品研发和差异化的品牌策略，进一步升级“利郎简约男装”品牌形象， 配以更面向年青消费群体的销售渠道，迎合与引领消费者需求，进一步提升销售业绩。

集团计划净增加100-200家门店，特别注重在省会和地级市的优质购物中心以及奥特莱斯商场开店，同时，大力发展新零售业务，如通过抖音直播等方式提供个性化购物体验，以实现与消费者的紧密联系。集团力求新零售业务在二零二四年实现20%同比增长，整体销售增长15%。此外，集团计划完成400家门店的第七代装修工程，以加强品牌形象并提升消费者的购物体验。

在产品定位方面，集团将继续执行“优质优价”的策略，不断推出具有创新性和差异化的新产品，满足消费者对个性化衣着的追求。随着集团成功去库存，淡季库存进一步降低，集团加强推出新品，将提升售价较高的新品占比，继而增加平均售价及整体产品的盈利能力。

为了丰富中国利郎产品组合，策略性提升现有品牌档次，集团落实新的“多品牌、国际化”发展策略，现正积极物色品牌合作，为消费者提供多元化的选择，满足他们对服装的不同追求。中国利郎在内地已建立巩固的销售网络，随着全球市场的互联互通日益紧密，集团正计划把品牌推向国际舞台，开拓海外市场。集团相信，品牌国际化既为集团带来新风格，为产品设计增添丰富元素，亦为集团拓阔收入来源，迎接更多市场机遇。

王冬星先生总结说：

“长远而言，中国利郎将继续以带给客户设计时尚、质价比高的男士服装为已任，透过独特的产品设计和宣传推广，提升品牌竞争力，进一步巩固在男装行业的领导地位，实现可持续的长期增长，回馈股东、员工及客户的支持。”

关于中国利郎

中国利郎是中国领先的男装企业之一。作为一家综合时装企业，集团设计、采购、生产并以品牌”利郎LILANZ”及”利郎LESS IS MORE”销售优质男士商务及休闲服装。其产品于遍布中国31个省、自治区及直辖市的广阔零售及分销网络销售。

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