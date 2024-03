GERMAGIC™ PET呈献“毛孩与你．共融慈善跑”盛大举行

香港,2024年3月18日 - (亚太商讯) - 由GERMAGIC™ PET呈献,新城电台策动,香港伤健共融网络、香港城市大学及城大EMBA同学会联合主办的首届“毛孩与你.共融慈善跑”,在2024年3月17日(星期日)于湾仔水上运动及康乐主题区盛大举行。此活动吸引了约四百名健儿与毛孩齐参与,旨在鼓励社会建立宠物友善的空间,同时宣扬乐观积极的生活态度,推动社会共融的发展。其中,受惠机构包括香港导盲犬协会。 在现今社会中,宠物已成为人类生活中重要的伴侣,不仅为人们带来无尽的爱和快乐,还提升人们的心理健康。为给予宠物更多的关爱和保护,GERMAGIC™ PET不断透过创新及利用自身的科研技术,研发不同的绿色宠物保健产品,致力于社会共融及可持续发展。作为活动的冠名赞助商,GERMAGIC™ PET与新城广播有限公司携手推广活动,希望透过活动鼓励社会各界共同努力,创建一个宠物友善的社会,让更多毛孩都能受到关爱。 新城广播有限公司商务及市场拓展总经理梁耀宗先生表示,“我们非常荣幸能够与GERMAGIC™ PET携手合作,共同推广这次的活动。我们相信通过这次活动,可以唤起社会对于宠物保护和社会共融的关注,并成为一个启发更多行动的契机。让我们携手努力,为宠物和社会共同创造一个更美好的未来。” 香港艺人向海岚小姐分享选购宠物用品心得 是次活动还有幸邀请到香港爱宠物艺人向海岚小姐带同爱犬出席。向海岚小姐表示,“很高兴能够出席今天这个有趣又有意义的活动。主人除了可以和猫猫狗狗一起做运动支持香港导盲犬协会,鼓励建立宠物友善空间,同时亦推广社会人宠共融的理念,为社会建立一个更友善、更包容的环境。” 在谈到购买宠物用品的心得时,向海岚小姐提及选购产品时首要考虑的是产品的安全性、对宠物友善以及对环境的影响。她也会尽量寻找经过认证的产品,例如具备宠物优质安健保障(Quality Pet Protection,QPP)和专业兽医认证的宠物用品,因为这些产品符合严格的安全标准,让她和爱犬能够更加放心地使用。 28天长效抗菌防护,守护人宠安全健康 作为GERMAGIC™ PET背后的生化及生物医药产品的研究及开发公司,Absolute Pure EnviroSci Limited(“APEL”)致力于创新并推动宠物健康护理领域的发展。GERMAGIC™ PET的产品应用了GERMAGIC™“微胶囊”缓释技术和分子材料,全方位支持并守护宠物健康。此外,GERMAGIC™ PET的长效人宠防菌产品系列不仅对宠物友善,还能有效杀灭多种细菌和病毒,且抗菌防护效力长达28天,为人类和宠物提供更安全和健康的生活环境。 产学研引领宠物健康行业 此外, GERMAGIC™ PET 产品更获得QPP认证,成为香港少数获得此认证的高端宠物健康护理用品。QPP是由IBH宠物行业发展常务委员会主导、Pet Space Group提供兽医专业支持、SGS担任计划秘书并提供检测认证服务的保障计划。这认证不仅是对GERMAGIC™ PET优质产品的肯定,同时也为宠物健康行业定立了更高的质量标准。 除了研发产品获得QPP认证,APEL一直致力于与不同领域的合作伙伴携手合作,以创造协同效应和共赢局面。今年,APEL先后与香港科技大学、香港最大兽医集团、兽医诊所遍布港九新界以及新加坡—Pet Space Group和大型医疗用品品牌—生命之星国际股份有限公司建立合作关系,透过产学研为宠物健康领域带来更多创新和改善。 APEL主席钟伟强博士在活动表示,“GERMAGIC™ PET很荣幸能成为此次活动的冠名赞助商。我们衷心感谢主办单位:香港伤健共融网络、香港城市大学及城大EMBA同学会发起如此有意义的活动。同时,也感谢新城广播作为媒体伙伴全力支持推广。这场盛大的活动中见证了人与宠物之间的深刻连结和共融精神。是次活动不仅为宠物主人和宠物带来欢乐和健康,更为整个社会带来了共融和温暖的力量。未来,APEL将继续与各方合作伙伴携手为宠物主人和宠物提供更多创新和高品质的宠物健康产品。我们深信,透过共同努力,可以营造一个更友善、更健康的宠物环境,为社会的共融发展做出积极贡献。” GERMAGIC™ PET冠名支持3.17“毛孩与你.共融慈善跑”。从左到右: GERMAGIC™ PET商务总监伍小娴女士、APEL主席钟伟强博士、香港艺人向海岚小姐与义合控股有限公司(股份代号:1662.HK)主席詹燕群先生合照。 从左到右:GERMAGIC™联合创始人洪思聪院士、APEL主席钟伟强博士、香港艺人向海岚小姐、GERMAGIC™ PET商务总监伍小娴女士与新城广播有限公司商务及市场拓展总经理梁耀宗先生合照。 关于APEL Absolute Pure EnviroSci Limited(APEL)为香港联合交易所主板上市公司—义合控股有限公司(股份代号:1662.HK)的间接非全资附属公司,以改善生活品质及居住环境为使命,主要从事特种生化及生物医药产品的分销、研究及开发业务。APEL期待与有志协助香港绿色产业发展的研究人员合作,共同为香港及大湾区的低碳转型及迈向碳中和作出贡献,并推动香港的再工业化以达致长期繁荣。 传媒如有查询,请联络: 庾婉华 电话:+852 9500 4443 电邮:avy.yu@ajacapital.com.hk 罗思正 电话:+852 9326 1113 电邮:eudice.law@ajacapital.com.hk



