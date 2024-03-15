云顶新耀：双轮驱动，“蓝海”争先，进入全新发展阶段



香港, 2024年3月16日 - (亚太商讯) - 在当前整体经济和行业发展面临的挑战下，医药行业的竞争愈发激烈。特别是在曾被视为黄金路径的领域，如ADC（抗体药物偶联物）和PD-1抑制剂等，竞争已经过于拥挤。生物医药公司亟需重新思考和定位自身的战略方向，探索更广阔的科研和应用领域。 政府的全面支持政策正为中国生物医药及创新药行业带来显著正面影响。3月13日，香港中国生物医药行业板块在交易日的最后一个小时出现快速上涨。JP Morgan发布的研报指出，此次股价上涨可能与《关于全链条支持创新药发展实施方案的征求意见稿》有关。网传该意见稿针对“研发、审批、进院、支付、投融资”等五个环节提出一系列促进创新药物开发改善的具体措施。具备自主研发能力的创新药企业往往拥有更强的创新能力和竞争优势，能够更快地推出具有市场竞争力的产品。随着政策红利的不断释放，资本市场对这类企业的关注度不断上升。这种转变的表象是股价积极向上，根源是投资者对企业未来发展的信心有所增强。 在港股创新药板块中，政策利好的影响不言而喻。百济神州、科伦博泰生物-B和云顶新耀-B等一众创新药企皆呈现出强劲的发展势头。特别是云顶新耀，该公司以其独到的眼光和先行战略布局，自2024年2月19日起成功取得加拿大Providence Therapeutics公司过往向其提供、转让的所有知识产权的全部权利，并能够运用mRNA平台自主研发新产品，未来无需支付任何里程费和特许权使用费。云顶新耀首席执行官罗永庆表示，公司已进入到兼具强大自主研发和授权引进的“双轮驱动”模式，从临床开发阶段的生物技术公司发展为集研发、生产和商业化为一体的综合性生物制药公司，并争取在亚洲实现行业领导地位。 聚焦肾病、抗感染、自身免疫、mRNA技术平台等高价值的“蓝海”治疗领域成为云顶新耀进入全新发展阶段的战略目标。短短一年时间，云顶新耀已成功获批两款重磅产品，依嘉®和耐赋康®，分别用于治疗复杂性腹腔内感染以及IgA肾病。值得一提的是，耐赋康®是全球首款获批的IgA肾病对因疗法，对延缓肾功能衰退以及控制疾病进展有显著的疗效。该药物凭借其出色的疗效和良好的安全性，成为市场上的重要创新成果。2024年3月12日，耐赋康®获得美国食品药品监督管理局（FDA）授予其为期七年的额外孤儿药独占期至2030年12月。 两款重磅产品依嘉®和耐赋康®的成功获批，增强了公司自我造血能力。2024年1月，云顶新耀发布2023年业绩预告，预计公司2023年度总收入将达到约1.24亿至约1.26亿元，实现大幅增长。此外，公司的财务状况也非常强健，截至去年6月30日，现金余额已达到3.5亿美元，充裕的现金流为公司未来的发展提供了稳固的基础。预计另外两款重点产品将在未来十八个月内获批上市，进一步丰富公司的产品线，四款重点产品的峰值销售额将达到百亿级别。这一规模的销售额不仅将进一步巩固公司在市场上的地位，更将为投资者带来可观的回报。 中国生物医药及创新药行业正处在一个关键的转折节点，随着政府对行业的政策支持逐渐加强，投资者对于行业发展前景及信心也越发强烈。行业内的公司也应不断探索和开拓新的增长空间，提升自身的创新及研发能力。我们有理由相信，未来中国生物医药及创新药行业将在全球医药领域中占据越来越重要的地位。



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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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