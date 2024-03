田中控股株式会社总公司搬迁　迁至创业之地茅场町的新总公司大楼

东京, 2024年3月19日 - (亚太商讯) - 田中贵金属集团旗下的纯粹控股公司田中控股株式会社(总公司:东京都千代田区、执行总裁:田中浩一朗)在田中贵金属集团的创业之地中央区日本桥茅场町建设了新总公司大楼,并将于2024年4月1日将总公司职能转移至该新大楼,特此通知。 新总公司 透视效果图 茅场町与田中贵金属之间的渊源 创业者田中梅吉经过在东京一家名为江岛屋的当铺中学习后,于1885年(明治18年)开设了江岛屋田中商店。后来从货币兑换商发展为铸块商,开始了将收购的外国金币溶解、精炼,并进行销售的业务。当时培养的技术为后来的产业用领域的贵金属产品及材料的开发和制造奠定了基础,自此之后,田中贵金属集团始终在追求贵金属的可能性,同时也不断地提供符合时代需求的各种技术和服务。 从1885年到2006(平成18)年田中贵金属的总公司一直位于创业之地的东京日本桥区北岛町(现在的中央区日本桥茅场町),2006年总公司职能转移到了丸之内。为了能够作为贵金属翘楚企业引领时代的最前沿,牢记创业理念实现进一步发展,此番我们决定再次将总公司职能转移至创业之地的“茅场町”,这里正在进行周边地区的再开发以及新建多世代交流据点等,不断实现惊人的进化。 新总公司大楼寄托的心愿 新总公司的设计理念是“与人、城市与未来互联”,寄托了希望成为与各种各样的人互动、与多样化的价值观和谐相处、同时创造更美好未来的场所的心愿。 新总公司大楼的外观采用了沉稳的色调,同时充分利用有限空间栽种植物,有效营造可感受自然的氛围,力求融入历史孕育出的茅场町沉稳的街道景观。 在新总公司大楼内部,为了促进员工之间良好无障碍的信息畅通和自由的沟通,新总公司的中央采用了中庭楼梯,此外为了促进ABW(Activity Based Working)工作方式,让员工可以根据工作内容及情况灵活选择工作地点和时间,还布置了各种各样的空间,例如采用办公桌轮用制,以及从方便个人工作的支持网络的隔间座位到易于应对人数变化的会议空间等。 同时作为田中贵金属集团今后创新活动的据点,我们还新设了未来构思室“DOCK2085”,设想2085年的气候和资源等地球环境,描绘粮食、医疗、都市等支持人们生活的产业姿态,同时通过研究、开发以及与尖端技术人员的合作,解决地球环境问题和社会课题,并不断挑战开创可持续发展的未来。 另外,除了理所当然地减轻施工时的负担,还通过采用高效率的设备以及积极使用天然能源节能等,由此将历来建筑所需的能源消耗量削减了51%,获得了认可,成为符合“ZEB(Zero Energy Building)ready”标准的建筑物。 新总公司概要 所在地: 东京都中央区日本桥茅场町2-6-6 电话号码: 03-6311-5511 传真号: 03-6311-5509 总层数: 地上8层、地下1层 结构: 钢框架结构、部分钢筋混凝土结构 主要用途: 事务所、集会场所 业主: 田中控股株式会社 设计单位: 株式会社久米设计 施工单位: 株式会社大林组 占地面积: 1,307.88 m² 建筑面积: 1,040.98 m² 总建筑面积: 8,809.27 m² 开工: 2022年2月1日 竣工: 2024年2月29日 关于田中贵金属集团 田中贵金属集团自1885 年(明治18年)创业以来,营业范围以贵金属为中心,并以此展开广泛活动。公司在日本国内拥有非常可观的贵金属交易量, 长年以来不遗余力地进行工业用贵金属制品的制造和销售,以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且,作为贵金属相关的专家集团,日本国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化,携手合作提供产品及服务。2023年度(截至2023年12月)集团总营业额为6,111亿日元,拥有5,355名员工。 田中控股公司网站

新闻媒体咨询处

田中控股株式会社

https://www.tanaka.co.jp/support/req/other_contact_e/index.html 新闻稿: http://www.acnnewswire.com/docs/files/20240319CH.pdf



