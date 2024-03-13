Moolec Science发布2024财年第二季度业务更新



卢森堡, 2024年3月13日 - (亚太商讯) - Moolec Science SA (NASDAQ: MLEC)，一家专注于通过分子农业技术在植物中生产动物蛋白质的科学食品成分公司，今天宣布截至2023年12月31日的2024财年第二季度业务更新。 Moolec业务更新的主要亮点如下： SOOY1 | Piggy Sooy™ 平台：第三代（T3）大豆种子繁殖已经开始，预计第四代（T4）种子将于2024年4月收获。分子分析显示，当前的T3大豆群体含有稳定数量的猪肌红蛋白基因拷贝，与不分离的群体一致。

PEEA1：科学团队确认豌豆种子中存在牛肌红蛋白基因，并且该基因在植物世代中稳定遗传。

YEEA1：Moolec的原型平台包括一种新型酵母菌品系，正在开发成为膳食补充剂和食品成分，并且Moolec已经开始与美国食品药品监督管理局进行首次提交前的多次咨询。

产品营销：Moolec在Gulfood 2024公开展示了在其工业和商业研发中心生产的下一代纹理植物蛋白原型。

财务亮点：于2023年10月通过可转换票据与战略投资者实现了约3000万美元的资本增加，其中约1000万美元为现金，约2000万美元为实物贡献；随后于2023年12月与农民共同筹集了约100万美元。营收和其他收入（除去IAS 29）约为170万美元，环比略有下降。研发、行政和其他费用与历史记录中的成本效益相符合。运营现金使用约为400万美元，其中约270万美元分配给了较低的应付账款。 "本季度证明了我们团队的专注和努力。在研发工作和产品开发方面，我们取得了稳步进展。我对我们团队的交付和执行感到非常自豪。感谢Moolec团队和我们的合作伙伴对我们的持续支持，"Moolec科学的首席执行官兼联合创始人 Gastón Paladini 表示。 "我们的财务状况反映了我们在多个方面的承诺。我们最近与农民等形成的战略合作伙伴关系不仅将在我们的资金健康方面发挥重要作用，还将有助于支持Moolec的产品增长和商业化发展。"该公司的首席财务官 José López Lecube 表示。他接着说道："在我们继续前进的过程中，我们将继续专注于保持健康的财务状况，并对我们在应对下一个成长阶段的能力充满信心。" 电话会议 管理层将主持电话会议和问答环节，会议期间将提供网络研讨会的演示文稿。 要接入电话会议，请使用以下信息： 日期：2024年3月13日，星期三

时间：美国东部时间上午8:30

加入网络研讨会的链接： https://icrinc.zoom.us/j/92375922161?pwd=Qmt6NzdVUGNWaEhTT1NDOHU3Tjlydz09

一键手机加入：+13017158592,,92375922161#,,,,*888246# 美国

拨号加入：美国 +1 301 715 8592 | 网络研讨会ID：923 7592 2161，密码：888246

可用的国际号码： https://icrinc.zoom.us/u/acVKYeTJwM 请在开始时间的5分钟前连接，以便注册并加入会议。 电话会议录音和演示文稿的PDF版本将在直播活动结束后通过Moolec的投资者关系网站 提供。 关于 Moolec Science SA Moolec是一家以科学为基础的食品成分公司，是分子农业技术在食品领域的领导者。公司的使命是通过将动物蛋白质基因工程到植物中，创造独特的食品成分。其目的是重新定义世界生产动物性食品的方式，造福全人类。Moolec的技术方法旨在具有植物性解决方案的成本结构，并具备动物性食品的感官特性和功能。Moolec的技术已经在发展了十多年，以在食品行业的作物中首次生产牛蛋白质而闻名。公司的产品组合和管道利用了广泛使用的目标作物（如大豆和红花）的农艺效率。最近，它收购了植物性成分能力以巩固分子农业技术。Moolec拥有不断增长的国际专利组合（26项，包括已获授权和待批准的专利），用于其分子农业技术。该公司由博士和食品行业内部人员组成的多元团队运营，并在美国、欧洲和南美洲开展业务。 前瞻性声明 本新闻稿包含“前瞻性声明”。前瞻性声明可能通过使用诸如“预测”，“打算”，“寻求”，“目标”，“预期”，“相信”，“期望”，“估计”，“计划”，“展望”和“项目”等表达方式来识别，以及其他类似的表达，预测或指示未来事件或趋势，或者不是历史事实的陈述。就Moolec业务的表现，前景，收入和其他方面的前瞻性声明是关于未来事件的预测，预测和其他声明，这些预测，预测和其他声明基于目前的期望和假设，并因此而受到风险和不确定性的影响。尽管我们相信我们对本新闻稿中包含的每一项前瞻性声明都有合理的依据，但我们提醒您，这些声明是基于一系列事实和因素，我们无法确定其中的情况。我们无法向您保证本新闻稿中的前瞻性声明将证明准确。这些前瞻性声明受到许多重大风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与预期结果有重大差异，其中包括但不限于，适用法律或法规的变化，Moolec可能受到经济，商业和/或其他竞争因素的不利影响，与Moolec业务规模扩大相关的成本以及其他风险和不确定性，包括在Moolec提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的20-F表格的“风险因素”标题下列出的风险因素，以及Moolec向SEC提交的其他文件。如果其中一个或多个风险或不确定因素成为现实，或者Moolec的任何假设被证明不正确，实际结果可能在很大程度上与这些前瞻性声明中预期的结果不同。我们不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是基于新信息，未来事件还是其他原因，除非在适用的证券法律下可能要求。因此，您不应过分依赖这些声明。 联系信息

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Moolec Science - Business Update Q2FY2024_Final 资料来源: Moolec Science



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