APEL生物医药科技创新及转化商业实验室正式启用



香港，2024年3月13日 - (亚太商讯) - Absolute Pure EnviroSci Limited（「APEL」）生物医药科技创新及转化商业实验室正式进驻香港科学园及公布两份合作意向书，涵盖宠物科研、健康科技、宠物医疗诊所、国际验认和新材料等不同范畴，合作伙伴包括多间行业顶尖企业，透过促进科研成果落地化、将创新理念转化为市场产品和方案，提速抓紧全球宠物产业逾5,000 亿美元黄金时代的无限潜力及机遇，亦让香港创科生态圈更蓬勃，为香港经济注入新能量。 创新科技及工业局副局长张曼莉女士表示：「特区政府积极拓展生命健康科技基础研究，并致力推动上游研发成果转化为产品。我们将善用『一国两制』下，拥有『背靠祖国、联通世界』的独特优势，透过设立生命健康研发院、『生命健康创新科研中心InnoLife Healthtech Hub』等举措，助力香港科研转化和生命健康科技产业的进一步发展。期待更多本地创科企业都可以茁壮成长，为香港高质量发展作出贡献。」 香港科技园公司转化研发所高级总监刘思雅博士表示：「很高兴看到APEL实验室的成立，成功将科研技术转化为商业产品。香港科技园公司以打造全球生物科技中心为愿景，致力推动转化，在过去五年，生物医学技术有显著增长。我们吸引了众多生物医学创科企业，涵盖药物、医疗器械、诊断及中药等领域。我们期待支持APEL继续将研究技术商业化，推广至更多市场及领域。」 APEL主席钟伟强博士表示：「APEL作为本港创科旗舰企业之一，过去一年在国家乃至世界市场上发展迅速，今天很高兴我们正式落户香港科学园及启用生物医药科技创新及转化商业实验室。产学研的成功离不开优秀的科研技术，更加需要商界的投入，而APEL正正具备以上成功的因素，进驻香港科学园得到香港科技园公司的全方位支援，更加拥有APEL母公司，上市公司—义合控股有限公司财政资源上大力投入。未来，公司将持续透过促进科研成果落地化，将创新理念转化为市场产品和方案，助力驱动本港和全球创科成就。」 根据彭博资讯 (BI) 的最新报告1显示宠物行业已成为经济新蓝海。随着宠物主人愿意花费更多、而宠物寿命延长，全球宠物产业将在未来十年迅速扩张，至2023年宠物产业预计从目前的 3,200 亿美元增长到近 5,000 亿美元。报告亦发现，全球宠物数量增长，以及动物伴侣持续人性化带来的食品和服务的优质化，亦推动了宠物行业的持续高速增长。 另外，分析指出随着宠物寿命延长，人们对宠物相关医疗保健支出（包括兽医护理、诊断和药物）进行了更大投入，这亦推动宠物药品市场增长至2030 年约250 亿美元。有分析预测，宠物寿命延长和医疗保健改善，有机会加速预防性护理诊断的使用，有潜力成为一个价值 300 亿美元的全球市场。 多管齐下壮大宠物经济生态圈 吸引全球顶尖行业合作 APEL作为一间专注生化物及生物医药产品的研究及开发公司，在宠物健康贡献的领域上，其研发之GERMAGIC™ PET 是本港少数获宠物优质安健保障（Quality Pet Protection，QPP）认证的高端宠物健康护理用品。该产品应用GERMAGIC™「微胶囊」缓释技术和分子材料，全方位支持及守护宠物健康。QPP认证由IBH宠物产业发展常务委员会创立，通过QPP计划认证的产品，可协助宠物主人安心地作出合适的消费决策，推动宠物行业更高的质量标准，保障宠物健康。 APEL将生物科技和医疗科技列为宠物经济多元化和未来增长支柱，就此APEL已经与顶尖企业建立关键领域的合作关系，以及构建了巨大的未来发展蓝图。今日，APEL公布与香港最大兽医集团 、兽医诊所遍布港九新界以及新加坡的—Pet Space Group，共同探索于大湾区开拓宠物健康护理产业之深度合作。另外，APEL亦跟大型医疗用品品牌—生命之星国际股份有限公司合作，透过生命之星独有的专利技术萃取蚕丝中核心成分丝素蛋白进行宠物保健产品开发，集结APEL的生物医学科技建立拳头联名宠物手术及创修后的高端护理康复产品 ，向全球经销及发展国际业务 。 宠物产业生态圈充满活力，今日APEL在生物医药科技创新及转化商业实验室启用典礼上亦举办专题分享，探讨宠物产业未来发展机遇及变革，并邀得香港生物科技及医疗科技专家参与讨论，当中包括香港科技大学化学及生物工程学系兼环境及可持续发展学部杨经伦教授、香港通用检测认证有限公司营养与健康及可持续发展副总监袁耀达先生、Pet Space Group行政总裁黎嘉豪先生及生命之星国际股份有限公司董事长王美蓁女士。 香港科技大学化学及生物工程学系兼环境及可持续发展学部杨经伦教授表示：「恭贺APEL在香港科学园正式启用其转化商业实验室。此实验室将与香港科技大学建立长期的合作伙伴关系，将研究成果转化为在健康、环境和可持续发展领域的商业产品，并对香港市民的生活和福祉产生正面的影响。」 香港通用检测认证有限公司营养与健康及可持续发展副总监袁耀达先生表示：「凭借我们在健康卫生、食物营养、产品的相关法规标准方面的专业知识，宠物优质安健保障计划（QPP)旨在推动宠物行业更高的质量标准，保障宠物健康。SGS在计划中主要执行检测认证部分，并参考欧美安全标准(例如:AAFCO)，为宠物产品进行质量和安全性测试。测试完成后，相关报告将会递交给专业的兽医及毒理学专员进行分析及评估。通过QPP计划，认证的产品可以帮助宠物主人安心地作出正确合适的消费决策，未来我们期望可将QPP计划拓展至其他邻近的区域。」 Pet Space Group行政总裁黎嘉豪先生表示：「香港的宠物行业特别是宠物医院 一直以来是非常传统的行业，行业没有什么创新及突破 。我们十分高兴看到宠物优质安健保障计划（QPP）在香港实施，这对于香港的宠物行业，是一个重要的突破和创新。QPP提升了宠物产品的标准，同时也保障了宠物的健康和权益。对于APEL与Pet Space Group的合作，这是见证了本港宠物科研和本港宠物医院的联手合作，以创新思维及宠物为中心的理念，共同推动宠物行业的发展。我们期望这种合作模式能够扩展至大湾区和其他国家，进一步推广宠物健康，福利及最重要是提升宠物主人对宠物的健康知识。」 生命之星国际股份有限公司董事长王美蓁女士表示：「企业合作不一定是双赢，除非双方拥有共同的想法和目标。APEL与生命之星的合作，是好反映了我们之间的共同认知。我们希望发挥彼此的优势，APEL的业务能力和生命之星的研发能力、 成功将我们的业务拓展至香港及大湾区等地区，更拓展至整个大中华区乃至全球市场。」 品牌价值是推动宠物经济的主要引擎，APEL一向积极推动及发展商业联盟，与深耕于好莱坞影视文娱产业的国际化内容公司—深圳星光影视文化公司(「深圳星光影视文化」)合作，建立重要的战略合作伙伴，启动未来连串双品牌联动。深圳星光影视文化是大中华地区加菲猫家族IP独家总授权商，凭借APEL创新、领先技术，以及加菲猫家族IP在全球的影响力，不仅是为了拓展双方市场、建立长期和高效的业务关系，共同建立品牌核心价值的重要一步，携手推动宠物健康和家庭卫生的重要性，提高大中华地区生活质量。 从左到右: 香港科技园公司转化研发所高级总监刘思雅博士、香港科技大学化学及生物工程学系兼环境及可持续发展学部杨经伦教授、义合控股有限公司（股份代号：1662.HK）主席詹燕群先生、创新科技及工业局副局长张曼莉女士、APEL主席钟伟强博士及香港 - 中东经贸协会创会会长沈运龙博士参观APEL生物医药科技创新及转化商业实验室。 宠物产业生态圈充满活力，APEL举办了专题分享，邀请到生物科技及医疗科技专家参与讨论，包括(从左到右) 生命之星国际股份有限公司董事长王美蓁女士、Pet Space Group行政总裁黎嘉豪先生、香港通用检测认证有限公司营养与健康及可持续发展副总监袁耀达先生、香港科技大学化学及生物工程学系兼环境及可持续发展学部杨经伦教授与APEL主席钟伟强博士合照。 从左到右: GERMAGIC™ PET商务总监伍小娴女士、星光影视文化产业发展（深圳）有限公司总经理助理林岱颖女士及GERMAGIC™ PET中国董事总经理钟耀武先生合照，结合创新技术及加菲猫家族IP在全球的影响力，开拓高端宠物护理用品市场 APEL支持慈善活动，致力造福社会，冠名支持3.17「毛孩与你．共融慈善跑」。从左到右: 义合控股有限公司（股份代号：1662.HK）主席詹燕群先生、新城广播有限公司商务及市场拓展总经理梁耀宗先生、GERMAGIC™ PET商务总监伍小娴女士及APEL主席钟伟强博士合照。 关于APEL Absolute Pure EnviroSci Limited（APEL）为香港联合交易所主板上市公司—义合控股有限公司（股份代号：1662.HK）的间接非全资附属公司，以改善生活品质及居住环境为使命，主要从事特种生化及生物医药产品的分销、研究及开发业务。APEL期待与有志协助香港绿色产业发展的研究人员合作，共同为香港及大湾区的低碳转型及迈向碳中和作出贡献，并推动香港的再工业化以达致长期繁荣。 备注： 1 数据来源：https://www.bloomberg.com/company/press/global-pet-industry-to-grow-to-500-billion-by-2030-bloomberg-intelligence-finds/ 传媒如有查询，请联络： 庾婉华 电话：+852 9500 4443 电邮： avy.yu@ajacapital.com.hk 罗思正 电话：+852 9326 1113 电邮：eudice.law@ajacapital.com.hk



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