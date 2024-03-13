工银国际连续五年荣获年度「香港地区最佳债券类顾问」大奖

香港 北京，2024年3月13日 - (亚太商讯) - 近日，工银国际凭借自身卓越的实力在《财资》杂志（The Asset）2024年AAA可持续金融国家奖项（Triple A–Country Awards for Sustainable Finance 2024）的评选中，成为唯一一家连续五年荣获年度「香港地区最佳债券类顾问（Best Bond Adviser–HKSAR）」奖项的中资金融机构。同时，工银国际参与的多个市场标杆项目也荣获三项殊荣，分别为「中国离岸最佳绿色债券–碳中和」、「香港地区最佳绿色债券–公共部门」、「中国离岸最佳绿色债券–自贸区」。这些奖项充分体现了工银国际在金融市场的影响力和对可持续金融的贡献。

一直以来，工银国际坚决贯彻落实「二十大」和中央金融工作会议精神，秉持「新发展理念」，追求高品质发展，全力推进做好「五篇大文章」。公司更协助各类发行人，包括超主权、主权和外国企业等，例如亚投行、沙特主权财富基金PIF、迪拜建筑商MAF等,完成了270亿美元的境外债券发行，有效地推动了「一带一路」沿线建设；积极实践绿色金融的高质量发展新模式，协助中广核、香港机场管理局、北京燃气、小米集团以及多家金融机构等成功完成了近400亿美元的绿色相关主题债券融资；全力支援科技创新，强化和优化实体经济,协助宁德时代、顺丰控股、中芯国际、光明食品等头部企业融资近百亿美元，促进中国科技及民生等各领域的实体经济高品质发展。

《财资》杂志作为亚洲最具影响力的财经媒体之一，其年度AAA奖项评选已连续举办超过20年，并在资本市场中享有崇高的声誉。本次工银国际及所承销项目再次蝉联年度大奖，充分彰显出国际资本市场对工银国际全球债券资本市场业务的认可。工银国际凭借强大的品牌和资源，为客户提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，利用本身的国际化网络为客户打造连接中国与世界的资本桥梁。

展望未来，工银国际将持续发挥自身专业优势，积极落实国家战略及总行的工作要求，坚定地走具有中国特色的金融发展道路，继续为中国致力于建设金融强国的宏伟目标，贡献工行力量。

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