鞋服龙头百丽时尚拟赴港上市 23/24前三季度营收利润双位数增长

香港, 2024年3月12日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道,受益于线下消费场景放开,客流量的修复,2023年消费行业逐步回暖。业绩稳健且能够在多元化市场中持续保持竞争优势的公司,预计将进一步受到市场重视。百丽时尚集团正是此类企业。 3月1日,百丽时尚向港交所递交主板上市申请。据弗若斯特沙利文资料,公司拥有19个多元布局的核心自有品牌及合作品牌,覆盖女士、男士和儿童的鞋履、服饰和配饰等品类。以2022年零售额计,百丽时尚是中国领先的时尚潮流公司及规模最大的时尚鞋履公司,市场份额达12.3%,较2020年的11.2%进一步提升。 DTC全渠道铸行业壁垒:国内常年稳居第一 积极提升海外渗透率 与传统分销模式不同,百丽时尚通过打造全渠道零售网络和覆盖线上线下全渠道的DTC零售模式,搭建了企业和消费者直接对话的通道,这既为消费者带来了卓越体验,又精准掌握了市场趋势。 线下,百丽时尚持续优化门店网络,提高单店效率。截至2023年11月30日,公司于中国有8,300多家直营店,遍布30多个省份的300多个城市以及香港和澳门。线上,公司持续加强线上能力,大力发展电商渠道,线上营收占比也从16/17财年的不足7%提升至截至2023年11月30日止九个月的28%。 通过线上线下几乎全直营模式的运营,百丽时尚成为深度DTC的典范。其广泛的线下门店网络和店员成为公司触达消费者的前线触点,在提升客户忠诚度的同时,持续为公司提供关于消费者偏好和市场趋势的及时洞察,助力公司能够不断推出功能、品质与潮流时尚兼具的产品,满足消费者多样化需求,收获庞大、忠诚且不断增长的客户群体,为其长远发展积蓄强大动能。 在中国时尚鞋履市场,百丽时尚连续十余年位居第一且市场份额不断扩大。值得关注的是,除了不断巩固中国本土市场行业地位,公司已将触角伸入日本及韩国市场。同时,公司正在东南亚组建当地团队,计划策略性加深东南亚及中东等海外市场的渗透。未来,公司也将适时开拓其他区域市场,打造全球化的品牌布局。 多品牌扩赛道 23/24财年前三季度营收利润双位数增长 目前,公司旗下经营19个核心品牌,包括定位于时尚流行的BELLE、TATA、STACCATO、73Hours、Joy&Peace、BASTO、TooManyShoes,功能休闲的SKAP、hush puppies、Bata、SENDA,运动休闲的TEENMIX、CHAMPION、CAT、ellesse,以及潮流活力的OGR、INITIAL、MOUSSY、SLY,这些品牌满足了不同年龄、不同场合的多元需求。 中国时尚潮流市场零售额在2021至2023年期间整体呈现小V型波动,百丽时尚受益于柔性供应链,即灵活的「订、补、迭」货品模式,在身处行业低谷期的2022年和众多同业亏损的情况下,仍能拥有健康的库存周转天数,22/23财年依然实现了近13亿元的可观盈利和超过34亿元的经营现金流。 随着2023年线下消费市场恢复,百丽时尚快速反弹。截至2023年11月30日止九个月,公司实现营收161亿元,同比增长12.8%,23/24财年前三季度营收已恢复至业绩高峰2021年同期的90%以上;实现净利润21亿元,同比增加92.7%。受益于成本的有效管控和生产效率的提升,23/24财年前三季度公司的净利润率为12.8%,是其业绩期内最高水平。 中长期看,中国经济发展将驱动中国时尚鞋服市场稳健增长。百丽时尚作为行业龙头,基本面表现优异,伴随消费市场的进一步复苏,将迎来更大成长机遇。



