市况不佳联控业绩承压 持续布局科创 蓄力AI可关注

香港, 2024年3月11日 - (亚太商讯) - 据香港财华社报道,2023年,受地缘局势持续紧张及主要经济体货币政策紧缩等因素影响,全球经济增长动力下降。当前外部环境复杂性、不确定性上升,中国经济发展同样面临困难和挑战,大量上市公司2023年业绩显著承压。截至2024年2月29日,A股方面披露了全年业绩预告的2,888家上市公司中,有1,089家年报预亏,86家预计亏损额超10亿元(人民币,下同);港股方面,中电控股、舜宇光学科技、中集集团、赣锋锂业、联想控股等多家企业相继发布盈警。 2023年,中国经济遭遇了出口下滑、房地产泡沫破灭、外资撤离等一系列挑战,被形容为经济「晴雨表」的股市亦呈现出罕见的连跌局面。MSCI中国指数已连续3年下跌,深证成指于2023全年跌幅达13.54%;港股方面,恒指2023年全年同比下跌13.8%,也已连跌4年,引发投资者恐慌。其中,科创和生物医药板块更是行情惨淡,科创50全年跌幅至11.24%,创业板指累跌19.41%;恒生医疗保健指数(HSHCI)更是一路下跌达24.52%。资本市场的持续震荡亦直接反映于上市公司的财务报表。以联控(3396.HK)为例,虽多年持续布局包括人工智能、数字经济、生物医药等前沿行业在内的科创领域,惟其投资项目公允价值的下降仍对账面利润造成明显负面冲击,据公告显示,2023年度预期归母净亏损介乎约人民币36至40亿元。联控解释称,这主要由于在全球经济增速放缓背景下,公司产业运营板块贡献的利润受市场及行业因素影响同比下降,此外,产业孵化与投资板块的投资业务受市场环境的不利影响收益同比下降。但同时公司也强调表示,联控整体财政、业务及经营状况依然保持稳健,并将继续保持审慎稳健的经营策略,巩固业务发展韧性,尽力减少外部环境波动对自身业绩造成的影响。 上述表态确有事实依据,在如此市况之下,联控仍持续加大对科技创新的重视和投入,加码布局AI等其密切关注的产业领域。据笔者了解,联想控股与北京智谱华章科技有限公司(简称「智谱AI」)签署战略合作协议,双方将基于在各自领域积累的商业经验、竞争优势,在生成式AI软硬件及智能化解决方案等领域开展深度合作。 提及此次的战略合作,公司表示不仅有助于加速推动联控及旗下业务板块对AI大模型技术的应用,来提升相关产品和服务的智能化水平和竞争力,亦可通过智谱AI人工智能大模型的领先技术支持实体经济发展,顺应产业结构布局趋势,为更多行业的「数实融合」提供重要支撑。 目前联控与旗下成员企业布局超200家AI创新企业,覆盖人工智能产业的全链条。而将投资视角拉长,以人工智能、生命科学、新能源、数字经济等为代表的新一轮科技革命和产业变革正进入突破发展时期。其中,作为引领新一轮科技革命和产业变革的人工智能,更是成为了今年两会的热议话题。今年政府工作报告提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用,以科技创新推动产业创新,加快推进新型工业化,提高全要素生产率,不断塑造发展新动能新优势,促进社会生产力实现新的跃升。其中就包括深化大数据、人工智能等研发应用,开展「人工智能+」行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群,这都将给拥有相关布局的企业带来实实在在的发展。 公开资料显示,IMF日前上调了2024年中国经济的增长预期,随着一系列经济刺激政策的发布,资本市场有望情绪转暖,科创等国家战略重点发展板块也将止跌企稳,而联控是否因此能够得到长期受益,可持续关注。 关于智谱AI 智谱AI成立于2019年,由清华大学计算机系知识工程实验室的技术成果转化而来,是中国头部AI大模型厂商之一。智谱AI的自主研发领先优势、对国产芯片的支持适配度、商业化进展业绩等比较突出,其合作研发了中英双语千亿级超大规模预训练模型GLM-130B,并基于此推出对话模型ChatGLM,开源单卡版模型ChatGLM-6B,还打造了AIGC模型及产品矩阵,包括AI提效助手智谱清言、高效率代码模型CodeGeeX、多模态理解模型CogVLM和文生图模型CogView等。智谱AI也是首批通过国家大模型备案并提供公众服务的8家企业之一。



