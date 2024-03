Monday, 11 March 2024, 16:16 HKT/SGT Share: 诺亚控股并肩多家全球顶尖私行,齐誉国际权威机构《亚洲私人银行家》Awards for Distinction大奖

上海, 2024年3月11日 - (亞太商讯) - 近日,《亚洲私人银行家》杂志在其举办的“2023年亚洲杰出奖项”晚宴上公布了“2023年私人银行及财富管理亚洲区杰出奖项”。诺亚控股凭借其卓越的表现,再度获得“2023中国最佳独立财富管理机构”这一殊荣,成为2023年度中国区唯一获奖的财富管理公司。此次颁奖中亚洲区多家优秀的国际私人银行及财富管理标杆,法国巴黎银行、摩根私人银行、汇丰银行、花旗银行、瑞士银行、招商银行私人银行、国泰世华等在此次评选中也获得相应的荣誉。 《亚洲私人银行家Asian Private Banker》认为,诺亚控股在过去二十年内坚持为其客户保护财富,并积极发力国际化布局,不断在香港和新加坡等国际和地区拓展业务,尤其在2023年中国财富管理行业比较波折的一年,诺亚作为港美两地上市的财管机构,在业务规模、客户数量、人才建设表现出了健康、坚韧的增长,这是他们给予诺亚控股最高认可的标准。他们相信,未来诺亚控股将进一步为客户带来更专业和更丰富的财富管理与财富传承服务。 《亚洲私人银行家》杂志成立于2009年,是专注于亚洲私人银行与财富管理领域的专业杂志和领先资讯机构。“亚太区年度杰出奖”是泛亚太地区知名的消费者金融评选项目,以参评流程和标准极度严格、“含金量高”而著称,堪称亚太地区金融界的“奥斯卡”。这一奖项囊括亚太地区各主要市场,共设51个奖项,代表了对亚洲地区优秀私人银行和财富管理机构的认可。 亚洲私人银行家杰出奖(Asian Private Banker Awards for Distinction)在业界享有盛誉,被视为私人银行家和财富管理公司所取得成就的最高荣誉,因拥有业内最严格、最全面的评估流程和评判标准而备受推崇。 亚洲私人银行家杰出奖作为私人银行家和财富管理行业的顶级奖项,迄今已连续十三年举办评选,是衡量业内卓越成就的重要标杆。获得这一殊荣的机构不仅展示了其在业界的领先地位,也彰显了其为客户提供高质量服务的承诺和实力。 《亚洲私人银行家》官方显示,此次,诺亚作为中国唯一获奖财富管理机构,已经是第七次获此殊荣。能够获得这一成就,彰显了诺亚对客户需求的深入理解,以及对行业规则、市场常识的尊重,这些因素共同促成了诺亚控股的持续卓越表现。2023年是财富管理行业健康发展的关键一年,过去一年,诺亚持续坚定地在客户服务、科技基础和投研建设三大界面持续投入,得益于稳健经营、有效管理和前瞻战略的积极开展,使得诺亚在投资、管理规模、客户增长等关键业务指标方面的稳健增长,也再次印证了诺亚坚定夯实专业的正确选择。 与其他财管平台不同,作为一家深耕中国市场的财富管理机构,诺亚核心优势在于深厚的私人银行基因。为诺亚在财富管理领域提供了坚实的基础,能够在竞争激烈的市场中脱颖而出,为客户提供全面、专业、高效的财富管理服务。 保持冷静思考,坚持成熟判断,聚力稳步发展 2023年中国财富管理行业经历了一系列深刻变化,处于转型升级和“大浪淘沙”并存的关键时期。在行业出清和市场竞争的双重压力下,一些无法适应新环境的财富管理机构面临退出市场的风险。行业参与者需要不断适应市场变化并积极做出响应,提升服务质量,以在激烈的市场竞争中脱颖而出,满足不断变化的客户需求。 同时,中国投资者的全球视野不断拓宽,对海外投资的需求明显增长。投资者对财富管理服务的需求也越来越多样化,他们不仅寻求资产增值,还关注资产配置、风险管理、税务规划和家族财富传承等服务。私人银行和财富管理平台纷纷积极推出全球化的投资产品和服务,帮助客户实现资产的全球配置。 行业内竞争愈发激烈,财富管理机构与私行、券商财管之间的竞争导致市场格局重塑,推动服务模式和产品创新。这些变化都将共同塑造中国财富管理行业的新面貌,要求行业参与者不断创新和适应,尊重常识、敬畏规则,以满足市场的新需求和挑战。 《亚洲私人银行家Asian Private Banker》认为,市场竞争和监管压力可能促使行业内出现整合,大型机构通过并购等方式增强市场地位和开拓新地区,而小型机构则需要通过专业化和差异化来寻求生存和增长空间。 诺亚控股2023年三季度财报数据显示,净收入同比增长9.6%,前三季度净收入总值同比增长12.5%。其中,财富管理业务的净收入同比增长17.8%,前三季度净收入总值同比增长21.1%。同时,募集费的净收入更是同比增长了惊人的98.7%,前三季度净收入总值同比增长90.5%。公司三季度经营利润同比增长7.4%,Non-GAAP净利润同比增长21.8%,Non-GAAP净利润率同比增长3.1%。总资产达到了历史新高,同比增长10.3%。 在核心客户数量增长上,2023年三季度,诺亚黑卡及超黑客户同比增长5.7%,环比增长3.4%。在法人客户方面,2022年推出的微笑司库SaaS平台服务了近6,000家中小微企业和金融机构;2023年前三季度,司库活跃客户数同比增长73.7%。 这些亮眼的业绩得益于诺亚稳健经营、有效管理和前瞻战略。面对市场的不确定性和潜在不稳定条件,诺亚始终保持冷静思考,坚持成熟判断,通过深化高质量的品质发展,积极推动中国企业参与全球化竞争,助推资本助力实体经济和中国企业高质量发展。同时,诺亚国际也积极发挥自身优势,以中国香港为基点,落实全球化战略,帮助客户深耕全球投资。 坚定投研驱动,做深解决方案模式,致力长期增长 诺亚控股CEO、歌斐资产董事长殷哲先生在此前的论坛中曾发表演讲,针对资产管理行业现状,殷哲认为,在金融市场的改革与开放、监管政策的调整,以及个人财富管理需求的增加等因素的共同作用下,当前中国进入全面买方顾问的时代,投资者更加重视专业的投资建议和理财规划,理财师如何能够站在他们的角度,保持利益一致性。诺亚作为深耕财富管理市场二十年的行业先行者,做实“买方”定位,做实“投顾”服务,为客户提供强适应性的产品解决方案和完善的全流程服务体系。 为此,诺亚依托三大办公室体系化经营,即首席投资官办公室(CIO),客户战略办公室(CSO)和产品线解决方案办公室(IPS),实现CCI解决方案一体化服务,从资产体检到产品和服务解决方案,全方位优化配置建议,推动“以客户为中心”的资产配置理念落地。 其中,诺亚CIO办公室在宏观层面为客户形成战略性资产配置策略,来应对超预期的外部形势对客户财富安全性的影响。自成立以来,诺亚已先后发布6本宏观投资策略报告。2024年最新的诺亚CIO报告指出,目前,中国面临制造业企业出海、全球化转型,平价消费占领群体心智,AI新技术的应用,等多重挑战与投资机会。值此契机,诺亚CIO办公室建议财富管理者,投资大趋势,加速落地全球资产配置,在政策利率拐点到来之前,布局潜在受益资产与风险对冲工具。 正是得益于对投研的建设投入及前瞻判断,诺亚自2016年开始逐步退出人民币住宅类房地产资产及该类别的基金产品,至今已实现完全退出。资管新规下,2019年三季度开启非标类固收产品退出,并于2021年上半年完成非标清零,成功完成“非标转标”。在行业面临洗牌的前景下,诺亚提前布局,提前判断,在激烈的市场竞争中脱颖而出。未来,相信诺亚控股能继续保持其卓越的表现,以更高的标准、更优质的服务,助推行业发展,更好地服务客户不断变化的资产配置需求。



