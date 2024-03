Tuesday, 12 March 2024, 09:43 HKT/SGT Share: 北角汇全方位提升毛孩配套设施 打造五星级宠物友善商场 全港首创毛孩贵宾室VIPet Lounge 爱宠可享贵宾式豪华款待

新增3大指标性宠物设施 10大贴心增值服务

一文看清俘虏主子欢心食买玩必去之处

头炮活动「人宠慈善海上游」成功首航 更多精彩人宠活动陆续登场

香港, 2024年3月12日 - (亚太商讯) - 每位毛孩都是宠主心中独一无二的宝贝,无时无刻都值得贵宾式的招待!一众毛孩有福了!坐拥维港景致、围绕海滨长廊与大型绿化空间的港岛区沿海消闲据点北角汇,即日起全方位升级其宠物友善设施及配套,成为五星级宠物友善商场!全港首个VIPet Lounge将瞩目落户北角汇,毛孩们一年365日都可以尊享「毛孩影院」、「毛孩按摩区」、「毛孩放电区」及「毛孩健康零食」等贵宾式豪华款待,势必成为各方主人的爱宠定义天花板!场内同时新增三大具指标性的宠物友善设施,包括宠主友善泊车位、宠物友善专用电梯,以及一站式云集「便便处理、消毒液及食水供应」的多功能Pet Care服务站,为主人及毛孩们提供呵护备至的贴心服务;亦提供十大宠物贴心增值服务,除了可免费借用宠物饰物、宠物车外,只要捐款更可获宠物抹身布、防蚊喷雾等清洁用品,大大方便宠主与爱犬一同出行消闲、购物玩乐! 北角汇齐集多间宠物友善商户,结合位于商场上盖、欢迎毛孩入住的酒店,同时毗邻宠物公园、海滨人宠共融径等公众设施,现随着商场全面提升宠物服务及配套,势必令北角海旁一带,成为港岛区人宠消闲新地标。 为了让一众毛孩率先体验北角汇全面升级的宠物友善设施及配套,北角汇早前与毛孩街、香港爱护动物协会合办「人宠慈善海上游」,齐集 150只狗狗与主人齐齐登上「洋紫荆维港游」,一同饱览维港景色,更可于船上逛逛首个海上宠物市集,让毛孩大叹一系列小食及试用产品等,部份活动收益更拨捐香港爱护动物协会,令活动更具意义。北角汇未来将定时举办别开生面的宠物主题活动,冀更多毛孩可以有与别不同的生活体验,与主人缔造开心难忘的回忆,推广人宠共融。各位宠主记得密切留意,不容错过! 全港首个VIPet Lounge 毛孩豪华贵宾式体验 出国旅游时,上机前到特定的贵宾室稍作休息及浅尝美食,是出游时一大享受!现在一众主子在港出游时亦可享同级款待,因为北角汇特意打造了全港首个宠物专用的VIPet Lounge(北角汇1期1楼),从宠物的第一视角出发,精心设计出「毛孩影院」、「毛孩按摩区」、「毛孩放电区」三大专区,让毛孩在VIPet Lounge内可舒展筋骨、欣赏映画及互动玩乐,更可凭The Point会员积分换领健康零食,齐齐体验非凡的贵宾室体验。无论带毛孩们到北角Dogcation、海滨漫步或行街 shopping也好,北角汇VIPet Lounge都是宠主及毛孩至Chill必游之地! 【VIPet Lounge】三大专区 位置:北角汇1期1楼 焦点一:【毛孩影院】 不一样的「睇」验! 以汪星人视角及喜好出发,不但将屏幕放置于狗狗的视线水平,更播放专为犬只而设、吸引牠们眼球的短片。 同场加映适合主人观赏的狗狗主题笑片,让人宠拥有更相近的「睇」验,推动人宠共融! 焦点二:【毛孩按摩区】 人宠齐Chillax ! 行完街、食饱饱,来一场人宠按摩之旅,就更perfect!「毛孩按摩区」内有为宠主而设的按摩椅,主人享受按摩时亦可同时免费使用宠物按摩梳为主子按摩,彼此Chillax一番! 焦点三:【毛孩放电区】 萌宠放电乐园 ! 家中宝贝有着无限精力,需不时放电?「毛孩放电区」提供不同难度的玩乐装置,与毛孩斗智斗力,成为一试难忘的游戏专区。 【VIPet Lounge】呈献:3月13日起,The Point宠主会员只需凭指定积分更可换领宠物日用品及零食,让人宠共享消闲时光! The Point积分2,000分:日川国产 无添加鸡肉泥或牛腿肉泥1支 The Point积分10,000分:AQ Bio草本清洁喷剂-宠物配方1支 The Point积分10,000分:Pet Clean 宠物除菌湿纸巾 (80片装) 换领地点:北角汇二期一楼顾客服务中心 新增三大具指标性的宠物友善设施 人宠同行更写意 北角汇聆听宠主顾客所需,推出三大具指标性的宠物友善设施,包括宠主友善停车位、宠物友善专用电梯,以及云集便便处理、消毒搓手液及食水供应的多功能Pet Care服务站,为主人及毛孩们由一踏足商场至离开时提供无缝配合的贴心服务,令主子得到100%贵宾式的款待,方便宠主与爱犬一同出行消闲、购物玩乐! 新增三大指标性宠物友善设施 宠主友善停车位 位置:北角汇2-3期停车场 - 地库B2 为确保狗主能有更方便轻松的购物体验,场内特设宠主友落车位,携带宠物出入车辆在此停泊,可附有Dog Parking设施,以便配合毛孩上落车时需要。 宠物友善专用电梯 位置:北角汇1期商场及2-3期停车场 (可直达宠物公园及海滨人宠共融径) 宠物主人可以轻松携带毛孩们到达购物点所属楼层,无需担心楼梯或其他限制因素。宠物友善专用电梯为不同大小的毛孩更加舒适及无忧地进出商场,享受专用电梯出巡的排场! 3期之宠物友善专用电梯设于宠物友善停车位旁,让宠主轻松上落,并直达商场、地面户外海滨及宠物公园。 多功能Pet Care服务站 位置:北角汇1期地下 (近海滨人宠共融径) 毛孩尽情嬉戏放电后,也不忘要梳理一下仪容,方能保持贵宾式的格调!多功能Pet Care服务站除了宠物粪便收集箱、拾便袋、消毒搓手液,更提供饮水机外,一站式护理毛孩,让牠们保充体力。 十大宠物贴心增值服务 让毛孩时刻保持最佳状态 有高质的硬件配套,同时需要到位的软件配合,方能成为五星级的宠物友善商场! 北角汇推出10 大增值服务包括: 免费借用:宠物手推车 (设有大、中、小型)/宠物饰物 任何捐款可享:宠物抹身布/毛孩防蚊喷雾/宠物眼垢清洁布/宠物尿片布/宠物食物碗 食用水/拾便袋/宠物湿纸巾 一文看清俘虏主子欢心食买玩必去之处 北角汇齐集多间宠物友善商户,结合位于商场上盖、欢迎毛孩入住的酒店,同时毗邻宠物公园、人宠共融海滨长廊等公众设施,现随着商场全面升级为五星级宠物服务及配套,势必成为港岛区一站式必食、必买、必行、必玩、必住的人宠共融的全新消闲地标。以下让大家一文看清要俘虏主子欢心的必去之处,出发前做好准备! 【必食】宠物友善餐厅「LITM 活 Cafe & Restaurant」 推复活节限定狗狗专享餐单 北角汇与宠物友善餐厅「LITM 活 Cafe & Restaurant」合作,旋即推出期间限定复活节VIPet餐单,为一众毛孩设计出Fusion菜系,以健康食材制成像真度极高的韩式炸鸡及意式薄饼,配以日式鲷鱼烧及 Donut作甜品,最后以一杯Puppuccino作结尾,定必令毛孩们大饱口福;毛孩们同时可以与宠主在180度海景的环抱下一同写意享受美食,绝对是一大乐事! 【必买】日式宠物服装、人气宠物食品 轻松为主子添置新装及上仓 北角汇齐集各式各样的宠物商户,包括由日式宠物服装、食品及用品都包罗万有,带同毛孩一同选购大手入货,即可轻松为主子添置新装及选购最新零食! All Japan Pet 全日宠:集齐日本最新最潮及安全的产品,为毛孩们带来不一样的日式宠物生活体验,快为狗狗换上日式和服及季节潮流服饰! 位置:北角汇1期一楼 106铺 【VIPet Lounge】呈献: 3月13日起,The Point会员凭200积分可换领「All Japan Pet 全日宠」HK$30折扣券,让主人购买心仪日式宠物日用品! Bao Bao Chu包包猪:搜罗各款人气宠物食品及日用品,总有一款适合主子口味,宠主们必定会满载而归,为毛孩轻松上仓! 位置:北角汇2期二楼 204铺 【VIPet Lounge】呈献: 3月13日起,The Point会员凭200积分可换领「Bao Bao Chu包包猪」HK$50折扣券,让主人尽情上仓! 【必玩】星级宠物美容服务 时刻容光焕发进出VIPet Lounge 作为出入VIPet Lounge的毛孩们,定必容光焕发!北角汇为一众爱美的毛孩们准备好星级的美容服务,令毛孩们在场内自信满满,以成为商场的尊贵客户为荣! Good Grooming:除了有专业美容师为你毛孩提供星级美容服务,狗狗更可观赏着维港景色享受一站式美容服务,让毛孩放松安心享受各项服务。 位置:北角汇1期一楼 102铺 【VIPet Lounge】呈献: 3月13日起,The Point会员凭200积分可换领首次体验9折优惠券,打卡前扮个靓,外游更开心! 【必住】联乘酒店推出Dogcation 与爱犬轻奢华出游 想带同毛孩出国旅游实在不易,北角汇与毗邻香港维港凯悦尚萃酒店同样推崇宠物友善,联乘推出Dogcation 优惠,只需于北角汇场内消费,即可于指定日子以优惠价与爱犬一起来一趟轻奢华的酒店之旅,并享受美食及特别体验,于毛孩友善的环境中留下难忘回忆。 【VIPet Lounge】呈献:3月13日起,The Point会员凭200积分可换领「香港维港凯悦尚萃酒店」毛孩放电住宿假期HK$200现金券及The Farmhouse咖啡厅「爱犬点心篮」换领券各1张,让人宠在港体验不一样的出游感受! 推广人宠共融 首办「人宠慈善海上游」捐款予香港爱护动物协会 召集逾百只狗狗与主人畅游维港 为让一众毛孩率先体验全面升级的宠物友善设施,北角汇将陆续举办不同的人宠活动。早前商场就与毛孩街联合主办「人宠慈善海上游」以打响头炮,于3月3日(星期日)召集150只狗狗及主人出席海上游活动,支持香港爱护动物协会的工作之余,更以此作为北角汇全面升格为宠物友善商场的首项体验活动! 一众毛孩及宠主一同登上「洋紫荆维港游」,一边欣赏维港两岸的著名景色,一边参与船上由北角汇商户及协办单位合力筹办的精彩活动,当中包括海上宠物市集、海上和服拍摄、海上美容服务,以及由香港爱护动物协会主办的慈善义卖等,部分参与狗只亦在完结后率先体验北角汇的升级宠物友善设施。北角汇未来会继续策划更多别开生面的宠物活动,各位宠主记得密切留意,万勿错过!



