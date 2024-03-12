北角汇全方位提升毛孩配套设施 打造五星级宠物友善商场



香港, 2024年3月12日 - (亚太商讯) - 每位毛孩都是宠主心中独一无二的宝贝，无时无刻都值得贵宾式的招待！一众毛孩有福了！坐拥维港景致、围绕海滨长廊与大型绿化空间的港岛区沿海消闲据点北角汇，即日起全方位升级其宠物友善设施及配套，成为五星级宠物友善商场！全港首个VIPet Lounge将瞩目落户北角汇，毛孩们一年365日都可以尊享「毛孩影院」、「毛孩按摩区」、「毛孩放电区」及「毛孩健康零食」等贵宾式豪华款待，势必成为各方主人的爱宠定义天花板！场内同时新增三大具指标性的宠物友善设施，包括宠主友善泊车位、宠物友善专用电梯，以及一站式云集「便便处理、消毒液及食水供应」的多功能Pet Care服务站，为主人及毛孩们提供呵护备至的贴心服务；亦提供十大宠物贴心增值服务，除了可免费借用宠物饰物、宠物车外，只要捐款更可获宠物抹身布、防蚊喷雾等清洁用品，大大方便宠主与爱犬一同出行消闲、购物玩乐！ 北角汇齐集多间宠物友善商户，结合位于商场上盖、欢迎毛孩入住的酒店，同时毗邻宠物公园、海滨人宠共融径等公众设施，现随着商场全面提升宠物服务及配套，势必令北角海旁一带，成为港岛区人宠消闲新地标。 为了让一众毛孩率先体验北角汇全面升级的宠物友善设施及配套，北角汇早前与毛孩街、香港爱护动物协会合办「人宠慈善海上游」，齐集 150只狗狗与主人齐齐登上「洋紫荆维港游」，一同饱览维港景色，更可于船上逛逛首个海上宠物市集，让毛孩大叹一系列小食及试用产品等，部份活动收益更拨捐香港爱护动物协会，令活动更具意义。北角汇未来将定时举办别开生面的宠物主题活动，冀更多毛孩可以有与别不同的生活体验，与主人缔造开心难忘的回忆，推广人宠共融。各位宠主记得密切留意，不容错过！ 全港首个VIPet Lounge 毛孩豪华贵宾式体验 出国旅游时，上机前到特定的贵宾室稍作休息及浅尝美食，是出游时一大享受！现在一众主子在港出游时亦可享同级款待，因为北角汇特意打造了全港首个宠物专用的VIPet Lounge（北角汇1期1楼），从宠物的第一视角出发，精心设计出「毛孩影院」、「毛孩按摩区」、「毛孩放电区」三大专区，让毛孩在VIPet Lounge内可舒展筋骨、欣赏映画及互动玩乐，更可凭The Point会员积分换领健康零食，齐齐体验非凡的贵宾室体验。无论带毛孩们到北角Dogcation、海滨漫步或行街 shopping也好，北角汇VIPet Lounge都是宠主及毛孩至Chill必游之地！ 【VIPet Lounge】三大专区 位置：北角汇1期1楼 焦点一：【毛孩影院】 不一样的「睇」验！ 以汪星人视角及喜好出发，不但将屏幕放置于狗狗的视线水平，更播放专为犬只而设、吸引牠们眼球的短片。 同场加映适合主人观赏的狗狗主题笑片，让人宠拥有更相近的「睇」验，推动人宠共融！ 焦点二：【毛孩按摩区】 人宠齐Chillax ! 行完街、食饱饱，来一场人宠按摩之旅，就更perfect！「毛孩按摩区」内有为宠主而设的按摩椅，主人享受按摩时亦可同时免费使用宠物按摩梳为主子按摩，彼此Chillax一番！ 焦点三：【毛孩放电区】 萌宠放电乐园 ! 家中宝贝有着无限精力，需不时放电？「毛孩放电区」提供不同难度的玩乐装置，与毛孩斗智斗力，成为一试难忘的游戏专区。 【VIPet Lounge】呈献：3月13日起，The Point宠主会员只需凭指定积分更可换领宠物日用品及零食，让人宠共享消闲时光！ The Point积分2,000分：日川国产 无添加鸡肉泥或牛腿肉泥1支 The Point积分10,000分：AQ Bio草本清洁喷剂-宠物配方1支 The Point积分10,000分：Pet Clean 宠物除菌湿纸巾 (80片装) 换领地点：北角汇二期一楼顾客服务中心 新增三大具指标性的宠物友善设施 人宠同行更写意 北角汇聆听宠主顾客所需，推出三大具指标性的宠物友善设施，包括宠主友善停车位、宠物友善专用电梯，以及云集便便处理、消毒搓手液及食水供应的多功能Pet Care服务站，为主人及毛孩们由一踏足商场至离开时提供无缝配合的贴心服务，令主子得到100%贵宾式的款待，方便宠主与爱犬一同出行消闲、购物玩乐！ 新增三大指标性宠物友善设施 宠主友善停车位 位置：北角汇2-3期停车场 - 地库B2 为确保狗主能有更方便轻松的购物体验，场内特设宠主友落车位，携带宠物出入车辆在此停泊，可附有Dog Parking设施，以便配合毛孩上落车时需要。 宠物友善专用电梯 位置：北角汇1期商场及2-3期停车场 (可直达宠物公园及海滨人宠共融径) 宠物主人可以轻松携带毛孩们到达购物点所属楼层，无需担心楼梯或其他限制因素。宠物友善专用电梯为不同大小的毛孩更加舒适及无忧地进出商场，享受专用电梯出巡的排场！ 3期之宠物友善专用电梯设于宠物友善停车位旁，让宠主轻松上落，并直达商场、地面户外海滨及宠物公园。 多功能Pet Care服务站 位置：北角汇1期地下 (近海滨人宠共融径) 毛孩尽情嬉戏放电后，也不忘要梳理一下仪容，方能保持贵宾式的格调！多功能Pet Care服务站除了宠物粪便收集箱、拾便袋、消毒搓手液，更提供饮水机外，一站式护理毛孩，让牠们保充体力。 十大宠物贴心增值服务 让毛孩时刻保持最佳状态 有高质的硬件配套，同时需要到位的软件配合，方能成为五星级的宠物友善商场！ 北角汇推出10 大增值服务包括： 免费借用：宠物手推车 (设有大、中、小型)／宠物饰物 任何捐款可享：宠物抹身布／毛孩防蚊喷雾／宠物眼垢清洁布／宠物尿片布／宠物食物碗 食用水／拾便袋／宠物湿纸巾 一文看清俘虏主子欢心食买玩必去之处 北角汇齐集多间宠物友善商户，结合位于商场上盖、欢迎毛孩入住的酒店，同时毗邻宠物公园、人宠共融海滨长廊等公众设施，现随着商场全面升级为五星级宠物服务及配套，势必成为港岛区一站式必食、必买、必行、必玩、必住的人宠共融的全新消闲地标。以下让大家一文看清要俘虏主子欢心的必去之处，出发前做好准备！ 【必食】宠物友善餐厅「LITM 活 Cafe & Restaurant」 推复活节限定狗狗专享餐单 北角汇与宠物友善餐厅「LITM 活 Cafe & Restaurant」合作，旋即推出期间限定复活节VIPet餐单，为一众毛孩设计出Fusion菜系，以健康食材制成像真度极高的韩式炸鸡及意式薄饼，配以日式鲷鱼烧及 Donut作甜品，最后以一杯Puppuccino作结尾，定必令毛孩们大饱口福；毛孩们同时可以与宠主在180度海景的环抱下一同写意享受美食，绝对是一大乐事！ 【必买】日式宠物服装、人气宠物食品 轻松为主子添置新装及上仓 北角汇齐集各式各样的宠物商户，包括由日式宠物服装、食品及用品都包罗万有，带同毛孩一同选购大手入货，即可轻松为主子添置新装及选购最新零食！ All Japan Pet 全日宠：集齐日本最新最潮及安全的产品，为毛孩们带来不一样的日式宠物生活体验，快为狗狗换上日式和服及季节潮流服饰！ 位置：北角汇1期一楼 106铺 【VIPet Lounge】呈献： 3月13日起，The Point会员凭200积分可换领「All Japan Pet 全日宠」HK$30折扣券，让主人购买心仪日式宠物日用品！ Bao Bao Chu包包猪：搜罗各款人气宠物食品及日用品，总有一款适合主子口味，宠主们必定会满载而归，为毛孩轻松上仓！ 位置：北角汇2期二楼 204铺 【VIPet Lounge】呈献： 3月13日起，The Point会员凭200积分可换领「Bao Bao Chu包包猪」HK$50折扣券，让主人尽情上仓！ 【必玩】星级宠物美容服务 时刻容光焕发进出VIPet Lounge 作为出入VIPet Lounge的毛孩们，定必容光焕发！北角汇为一众爱美的毛孩们准备好星级的美容服务，令毛孩们在场内自信满满，以成为商场的尊贵客户为荣！ Good Grooming：除了有专业美容师为你毛孩提供星级美容服务，狗狗更可观赏着维港景色享受一站式美容服务，让毛孩放松安心享受各项服务。 位置：北角汇1期一楼 102铺 【VIPet Lounge】呈献： 3月13日起，The Point会员凭200积分可换领首次体验9折优惠券，打卡前扮个靓，外游更开心！ 【必住】联乘酒店推出Dogcation 与爱犬轻奢华出游 想带同毛孩出国旅游实在不易，北角汇与毗邻香港维港凯悦尚萃酒店同样推崇宠物友善，联乘推出Dogcation 优惠，只需于北角汇场内消费，即可于指定日子以优惠价与爱犬一起来一趟轻奢华的酒店之旅，并享受美食及特别体验，于毛孩友善的环境中留下难忘回忆。 【VIPet Lounge】呈献：3月13日起，The Point会员凭200积分可换领「香港维港凯悦尚萃酒店」毛孩放电住宿假期HK$200现金券及The Farmhouse咖啡厅「爱犬点心篮」换领券各1张，让人宠在港体验不一样的出游感受！ 推广人宠共融 首办「人宠慈善海上游」捐款予香港爱护动物协会 召集逾百只狗狗与主人畅游维港 为让一众毛孩率先体验全面升级的宠物友善设施，北角汇将陆续举办不同的人宠活动。早前商场就与毛孩街联合主办「人宠慈善海上游」以打响头炮，于3月3日（星期日）召集150只狗狗及主人出席海上游活动，支持香港爱护动物协会的工作之余，更以此作为北角汇全面升格为宠物友善商场的首项体验活动！ 一众毛孩及宠主一同登上「洋紫荆维港游」，一边欣赏维港两岸的著名景色，一边参与船上由北角汇商户及协办单位合力筹办的精彩活动，当中包括海上宠物市集、海上和服拍摄、海上美容服务，以及由香港爱护动物协会主办的慈善义卖等，部分参与狗只亦在完结后率先体验北角汇的升级宠物友善设施。北角汇未来会继续策划更多别开生面的宠物活动，各位宠主记得密切留意，万勿错过！



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